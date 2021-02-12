Бывший игрок «Москвы» Моралес мечтает закончить карьеру в «Расинге»
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Макси Моралес дал понять, что мечтает закончить карьеру в родном «Расинге». 33-летний хавбек выступает в MLS с 2017 года, а за «Расинг» играл в начале карьеры до перехода в 2007 году в «Москву».
«Я всегда говорил, что хочу закончить карьеру в Аргентине, — цитирует TyC Sports Моралеса. — Я не закрываю двери ни для кого, но «Расинг» дал мне возможность сыграть в высшей лиге, и было бы справедливо закочить в нем.
«Расинг» — моя жизнь. Есть фанаты «Расинга», которые злятся, что я не вернулся. В прошлом году перед продлением контракта с «Нью-Йорком», я был близок к тому, чтобы вернуться. Продолжаю говорить: хочу, чтобы мой сын увидел меня в форме «Расинга».
В «Москве» Моралес провел полгода, после чего был отдан в аренду обратно в «Расинг». Затем хавбек поиграл за «Велес Сарсфилд», с которым выиграл два чемпионских титула в Аргентине, четыре сезона провел в «Аталанте» и еще год — в мексиканском «Леоне».
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