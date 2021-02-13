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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Пату продолжит карьеру в «Орландо Сити»

03:28
Алешандре Пату. Фото Instagram
Алешандре Пату. Фото Instagram
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Экс-форвард сборной Бразилии Алешандре Пату может продолжить карьеру в MLS. По информации The Mane Land, 31-летний бразилец согласовал контракт с «Орландо Сити».

Ранее была информация о переговорах Пату с «Аль-Дивания» из чемпионата Ирака.

Сейчас бразильский нападающий находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был «Сан-Паулу».

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