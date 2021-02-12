Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Аргентинец Креспо возглавил бразильский «Сан-Паулу»

22:12
Эрнан Креспо. Фото Twitter
Эрнан Креспо. Фото Twitter
Теги:

Аргентинец Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт клуба. Специалист сменил Маркоса Витоцци, который работал исполняющим обязанности главного тренера с 1 февраля после увольнения Фернандо Диниса.

8 февраля Креспо объявил об уходе из «Дефенса и Хустисия», с которым в 2020 году выиграл Южноамериканский кубок. Ранее он также возглавлял молодежку «Пармы», «Модену» и «Банфилд». Сообщалось, что 45-летний тренер может возглавить сборную Чили или «Сан-Лоренсо».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир