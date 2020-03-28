Бразильский защитник «Руха» хочет, чтобы чемпионат Белоруссии был остановлен

Защитник «Руха» Виллиам признался, что желает приостановки чемпионата Белоруссии. Бразилец боится заразиться коронавирусом.

— Предпочел бы, чтобы чемпионат Белоруссии был приостановлен, — цитирует UOL Виллиама. — Я немного напуган. Во время матча не беспокоюсь об этом, но после финального свистка возникают сомнения: «Я сегодня заразился?»

Я же защитник, не могу не касаться соперников. Это происходит весь матч. Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят вообще не выходить из отеля. Агент сказал, что чемпионат может быть после этих выходных остановят... Моя семья и я обеспокоены. Пауза — это лучшее для меня и здоровья каждого.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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