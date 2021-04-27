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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бербатов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Болгарского футбольного союза

18:17
Димитар Бербатов. Фото Instagram
Димитар Бербатов. Фото Instagram
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Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о намерении бороться за пост президента Болгарского футбольного союза, сообщает 27 апреля Topsport.bg.

Он сообщил, что вместе с ним в команде будут работать бывшие партнеры по сборной Стилян Петров и Мартин Петров, а также представители бизнеса, футбольного менеджмента и юристы.

Конгресс БФС должен состояться 25 июня в Софии, основной вопрос в его повестке — выборы президента организации. Ранее из-за пандемии коронавируса заседание конгресса переносилось дважды.

После заявления об отставке Борислава Михайлова с октября 2019 года временно исполняющим обязанности президента БФС является вице-президент Михаил Касабов.

40-летний Бербатов является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов. Он выступал за «Байер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Монако».

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