Борислав Михайлов отозвал свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза

Глава болгарского футбола Борислав Михайлов отозвал в среду свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза, утверждает 28 апреля Dir.bg.

Выборы президента Болгарского футбольного союза должны пройти 25 июня. В октябре 2019 года бывший президент организации Борислав Михайлов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности президента БФС стал Михаил Касабов.

Ранее, 27 апреля, о своем желании возглавить Болгарский футбольный союз заявил лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов.