Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Борислав Михайлов отозвал свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза

17:28
Теги:

Глава болгарского футбола Борислав Михайлов отозвал в среду свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза, утверждает 28 апреля Dir.bg.

Выборы президента Болгарского футбольного союза должны пройти 25 июня. В октябре 2019 года бывший президент организации Борислав Михайлов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности президента БФС стал Михаил Касабов.

Ранее, 27 апреля, о своем желании возглавить Болгарский футбольный союз заявил лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ
Усман хочет бой с Хабибом: «Это событие стало бы самым громким в истории UFC»
Решение ЭСК: в матче «Динамо» — «Химки» в пользу бело-голубых не назначен как минимум один пенальти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд