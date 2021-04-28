Борислав Михайлов отозвал свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза
17:28
Глава болгарского футбола Борислав Михайлов отозвал в среду свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза, утверждает 28 апреля Dir.bg.
Выборы президента Болгарского футбольного союза должны пройти 25 июня. В октябре 2019 года бывший президент организации Борислав Михайлов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности президента БФС стал Михаил Касабов.
Ранее, 27 апреля, о своем желании возглавить Болгарский футбольный союз заявил лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю