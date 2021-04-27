В Израиле появился первый футбольный арбитр-трансгендер

Федерация футбола Израиля объявила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.

Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.

Таким образом, Берман стала первым футбольным арбитром-трансгендером.

«Мы гордимся», — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.

«С самого детства я смотрела на себя как на женщину, — отметила Берман на пресс-конференции. — Как мужчина я была довольна успешна. Однако в конце концов я решила показать, кем являюсь на самом деле».