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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Израиле появился первый футбольный арбитр-трансгендер

15:54
Сапир Берман. Фото ISRAELFA, Twitter
Сапир Берман. Фото ISRAELFA, Twitter

Федерация футбола Израиля объявила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.

Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.

Таким образом, Берман стала первым футбольным арбитром-трансгендером.

«Мы гордимся», — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.

«С самого детства я смотрела на себя как на женщину, — отметила Берман на пресс-конференции. — Как мужчина я была довольна успешна. Однако в конце концов я решила показать, кем являюсь на самом деле».

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