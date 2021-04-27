В Израиле появился первый футбольный арбитр-трансгендер
15:54
Федерация футбола Израиля объявила о появлении женщины-судьи по имени Сапир Берман.
Раньше Берман был мужчиной и обслуживал матчи чемпионата Израиля под именем Саги Берман.
Таким образом, Берман стала первым футбольным арбитром-трансгендером.
«Мы гордимся», — говорится в сообщении Федерации футбола Израиля.
«С самого детства я смотрела на себя как на женщину, — отметила Берман на пресс-конференции. — Как мужчина я была довольна успешна. Однако в конце концов я решила показать, кем являюсь на самом деле».
We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender?— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021
We are so proud ???@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю