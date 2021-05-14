Бекхэм примет участие в специальном выпуске сериала «Друзья»

Бывший полузащитник сборной Англии и со-владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой на сьемках специального выпуска сериала «Друзья», сообщает телеканал HBO.

Помимо Бекхэма, участие в сьемках примут певец Джастин Бибер, певица Леди Гага, кей-поп-группа BTS, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие. Специальный выпуск выйдет 27 мая.

«Друзья» — американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Сериал, который выходил с 1994 по 2004 год, был признан одним из лучших в истории американского телевидения. «Друзья» завоевали шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».