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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бекхэм примет участие в специальном выпуске сериала «Друзья»

07:14
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Бывший полузащитник сборной Англии и со-владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой на сьемках специального выпуска сериала «Друзья», сообщает телеканал HBO.

Помимо Бекхэма, участие в сьемках примут певец Джастин Бибер, певица Леди Гага, кей-поп-группа BTS, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие. Специальный выпуск выйдет 27 мая.

«Друзья» — американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Сериал, который выходил с 1994 по 2004 год, был признан одним из лучших в истории американского телевидения. «Друзья» завоевали шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».

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