«Фенербахче» хочет пригласить Лева

«Фенербахче» хочет пригласить Йоахима Лева на пост главного тренера, сообщает L'Equipe. Сейчас команду тренирует Эмре Березоглу, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрола Булута в марте.

Напомним, ранее стало известно, что Лев покинет сборную Германии, с которой работает с 2006 года.

Перед последним туром в чемпионате Турции «Фенербахче» идет на 3-м месте в таблице.