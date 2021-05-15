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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Фенербахче» хочет пригласить Лева

03:53
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«Фенербахче» хочет пригласить Йоахима Лева на пост главного тренера, сообщает L'Equipe. Сейчас команду тренирует Эмре Березоглу, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрола Булута в марте.

Напомним, ранее стало известно, что Лев покинет сборную Германии, с которой работает с 2006 года.

Перед последним туром в чемпионате Турции «Фенербахче» идет на 3-м месте в таблице.

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