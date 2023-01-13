Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 20:51

25 из 40 футболистов юношеской сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Юношеская сборная ДР Конго не сыграет в квалификации Кубка африканских наций. 25 из 40 футболистов не прошли тесты на биологический возраст, утверждает BBC.

Эти футболисты были отозваны из состава, однако в национальной федерации не смогут обновить состав на турнир.

«FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий», — говорится в заявлении федерации.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась сборная Камеруна, которая успел заменить заявку на турнир.

2
Читайте также
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен список претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости