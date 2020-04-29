Американская инвестиционная группа станет владельцем «Остенде»
08:00
«Остенде» на официальном сайте объявил, что было заключено окончательное соглашение с американской инвестиционной группой о приобретении и инвестировании в бельгийский клуб. В настоящее время руководство усердно работает над лицензией, которая будет представлена в понедельник, 4 мая.
В этом сезоне «Остенде» набрал 22 очка в 29 турах чемпионата Бельгии и занимает 15 место.
KVO is verheugd officieel te kunnen meedelen dat Frank Dierckens deze week een definitieve overeenkomst heeft getekend met een Amerikaanse investeringsgroep omtrent de overname en investering in onze voetbalclub KV Oostende.— KV Oostende (@kvoostende) April 28, 2020
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