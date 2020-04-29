Американская инвестиционная группа станет владельцем «Остенде»

«Остенде» на официальном сайте объявил, что было заключено окончательное соглашение с американской инвестиционной группой о приобретении и инвестировании в бельгийский клуб. В настоящее время руководство усердно работает над лицензией, которая будет представлена в понедельник, 4 мая.

В этом сезоне «Остенде» набрал 22 очка в 29 турах чемпионата Бельгии и занимает 15 место.