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АЕК на глазах Карреры разгромил «Паниониос»

22:21
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АЕК в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции разгромил «Паниониос» со счетом 5:0. На встрече присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в воскресенье должен подписать контракт с афинским клубом по схеме «1+1» до конца сезона-2020/21.

Чемпионат Греции

13-й тур

АЕК — «Панионис» — 5:0 (2:0)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/

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