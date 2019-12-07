АЕК на глазах Карреры разгромил «Паниониос»
22:21
АЕК в домашнем матче 13-го тура чемпионата Греции разгромил «Паниониос» со счетом 5:0. На встрече присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в воскресенье должен подписать контракт с афинским клубом по схеме «1+1» до конца сезона-2020/21.
Чемпионат Греции
13-й тур
АЕК — «Панионис» — 5:0 (2:0)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/
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