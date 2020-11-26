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Адвокат и друг Марадоны: «Скорая ехала к Диего полтора часа. Преступный идиотизм»

15:46
Диего Марадона. Фото Action Images
Диего Марадона. Фото Action Images
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Адвокат и друг Диего Марадоны, Матиас Морла заявил, что намерен судиться с медицинскими службами в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста.

«То, что персонал не оказывал внимания или не контролировал моего друга на протяжении 12 часов — неприемлемо. Машина скорой помощи ехала к Диего полтора часа — это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен, я буду требовать расследования», — написал у себя в Twitter Морла.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным аргентинских СМИ, причина смерти — остановка сердца.

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