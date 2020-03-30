87-летний экс-глава Федерации футбола Бразилии досрочно освобожден из тюрьмы из-за угрозы коронавируса

Бывший президент Конфедерации футбола Бразилии Жозе Мария Марин досрочно освобожден из тюрьмы, сообщает AP. Приговор был сокращен примерно на 8 месяцев на фоне пандемии коронавируса.

Марин был арестован в мае 2015 года по делу о коррупции в ФИФА. Его обвиняли в соучастии в получении взяток в обмен на медиа и маркетинговые права на футбольных турнирах. В 2018 году суд приговорил его к четырем годам тюрьмы. Адвокаты Марина подали экстренное ходатайство об уменьшении его срока. 6 мая Марину исполнится 88 лет, он входит в группу риска: смертность от заражения коронавирусом среди людей старше 60 лет существенно выше, чем у молодых.

Марин возглавлял Конфедерацию футбола Бразилии с марта 2012 по апрель 2015 года. После ареста в мае он был освобожден под залог и экстрадирован в США.

Помимо четырех лет лишения свободы, бразилец был приговорен к штрафу в размере 1 миллиона швейцарских франков и пожизненно отстранен от футбола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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