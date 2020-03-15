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70-летний президент Швейцарской футбольной ассоциации заразился коронавирусом

17:08

Президент Швейцарской футбольной ассоциации, 70-летний Доминик Блан, сдал положительный тест на коронавирус. Штаб-квартира швейцарского футбола в Берне закрыта, персонал, контактировавший в последнее время с Бланом, пройдет тестирование.

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— Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня только небольшие симптомы простуды, — приводит заявление Блана пресс-служба ассоциации.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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