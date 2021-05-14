Загитову и Медведеву не включили в сборную России на олимпийский сезон. Что это значит?

Алины и Евгении не оказалось даже в резервном списке, но при желании все еще можно исправить.

Предварительные списки сборной страны на сезон-2021/22:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Списки сборной России на олимпийский сезон должны быть утверждены до 15 мая этого года — таковы правила. По сути, они были сформированы вчера на заседании исполкома Федерации фигурного катания России. Официального документа пока не опубликовано, но часть имен сборников была названа. Основное внимание, конечно, привлечено к одиночному катанию: традиционно — женскому, чуть менее — мужскому. Есть формальные критерии для попадания в сборную — места на чемпионатах мира, России, в финале Кубка и первенства страны и на этапе серии «Гран-при». В этом году это — основные соревнования, так как юниорские старты и чемпионат Европы вместе с финалом коммерческой серии были отменены.

Загитова и Медведева — вне сборной

Самый большой сюрприз — отсутствие в списках резерва сборной Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Женя в прошлом сезоне выступила только на контрольных прокатах в сентябре, а после этого полгода преодолевала проблемы со здоровьем. Алина не выступала на официальных стартах с декабря прошлого года, когда попала в финал серии «Гран-при».

Речи об основе и не шло — туда и так было достаточно кандидатов, которые хорошо проявили себя в этом сезоне. Могли быть какие-то вопросы, связанные с разделением спортсменов на основу и резерв, но в целом у женщин более-менее все логично. Камила Валиева выиграла финал Кубка страны и заняла второе место на чемпионате России. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова привезли все медали с чемпионата мира и на других стартах по ходу сезона выступали хорошо. Некоторые нюансы могли возникнуть с включением в основу Дарьи Усачевой и Майи Хромых и отсутствием там той же Алены Косторной. Видимо, решено, что второе место на этапе «Гран-при» ниже, чем места в пятерке на чемпионате страны и в финале Кубка России.

Елизавета Нугуманова в прямых эфирах в социальной сети Instagram несколько раз говорила о том, что попадает в основу сборной. Но в итоге она оказалась лишь в резерве вместе с Косторной — что в ее случае оправданно: пятая строчка этапа «Гран-при» и шестая — чемпионата России. Тут впору задаться вопросом, почему в резерве отсутствует Анастасия Гулякова, которая на Rostelecom Cup стала третьей. И это при том, что у девушек в запасе всего две спортсменки, а у парней — три человека. Возможно, озвученные списки пока просто неполные.

Отсутствие Загитовой и Медведевой в списках — не трагедия

Загитову и Медведеву тоже могли включить в резерв — так часто бывает, когда фигурист пропускает сезон по уважительной причине. Например, таким способом в резерве оказался серебряный призер чемпионатов России и Европы Артур Даниелян, тоже не выступавший в закончившемся сезоне.

Но Алину и Женю вообще решили не включать — и многие сейчас, вероятно, подумают, что это означает завершение их карьеры. Отсутствие в списках действительно может это значить, но делать окончательный вывод, что фигуристки больше не будут выступать нигде и никогда, рановато. Просто у них не будет дополнительного финансирования, но это не мешает и Жене, и Алине, если они захотят, вернуться к соревнованиям. Они так же смогут выступать на стартах, в том числе на чемпионате России, и участвовать в отборе на Олимпийские игры. Вопрос здесь только в том, хотят ли сами девушки этого.

Во включении Алены Косторной в резервный состав тоже особой трагедии нет — да, какой-то материальной поддержки будет меньше, но само по себе нахождение не в основе сборной в плане Олимпиады никакой роли не играет. Пример прошедшего сезона — Михаил Коляда, который выиграл этап «Гран-при», чемпионат России и занял пятое место в Стокгольме на мировом первенстве. Он тоже находился в резерве весь минувший сезон — поскольку пропустил прошлый из-за синусита.

В танцах на льду и парах списки, очевидно, пока неполные — просочились в СМИ через «Российскую газету» только по три дуэта в каждом виде. Получается, только тех, кто участвовал в чемпионате мира. Возможно, здесь тоже есть свои сюрпризы, но так как танцы и пары менее популярны, то пока об этом ничего не известно.

К составу мужской сборной тоже есть вопрос: почему в основе значится Александр Самарин, зато Дмитрий Алиев — лишь в резерве? Серебряный призер чемпионата Европы-2019 пропустил практически весь сезон, а его главным достижением стало пятое место на чемпионате страны. Чемпион Европы Алиев в этом году тоже не блистал и много пропустил из-за болезней или травм, но в финале Кубка страны он стал третьим, а на «Гран-при» — пятым. Формально у него больше достижений, чем у Самарина. Но, видимо, чемпионат страны все-таки ценится выше, что подтверждает и случай с резервом Алены Косторной.

Официально списки будут опубликованы чуть позже — Министерство спорта России в прошлом году утвердило их только 28 мая. Но генеральный директор Федерации фигурного катания России в интервью ТАСС уже точно подтвердил, что Алины Загитовой и Евгении Медведевой в них нет. Опять же это может значить многое, включая завершение карьеры. А может не значить ничего, кроме продолжения борьбы в следующем сезоне. Списки списками, но кто будет реально готов участвовать в отборе на Олимпийские игры — узнаем в следующем сезоне.