Фигуристка Усачева показала фотографию с отдыха

Российская 14-летняя фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографию с отдыха. Девушка проводит отпуск в Дубае.

Ранее Усачева была включена в основу взрослой сборной на олимпийский сезон.

В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзу и серебро на этапах Кубка России, стала четвертой на чемпионате России и третьей — в финале Кубка России.