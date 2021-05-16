Фигуристка Усачева показала фотографию с отдыха
13:01
Российская 14-летняя фигуристка Дарья Усачева опубликовала в своем Instagram фотографию с отдыха. Девушка проводит отпуск в Дубае.
Ранее Усачева была включена в основу взрослой сборной на олимпийский сезон.
В прошлом сезоне фигуристка завоевала бронзу и серебро на этапах Кубка России, стала четвертой на чемпионате России и третьей — в финале Кубка России.
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