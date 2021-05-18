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Загитова — о критике: «У меня уже выработался иммунитет к плохим комментариям»

16:50
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как воспринимает критику в социальных сетях.

«Как отношусь к критике? В некоторых случаях даже положительно. Перед соревнованиями критика мне помогает настроиться, по-спортивному разозлиться, сконцентрироваться. В соцсетях критика бывает разная, и у меня уже выработался иммунитет к плохим комментариям, которые, как правило, пишут анонимные пользователи. Но добрых комментариев моих болельщиков в разы больше, и это перехлестывает все», — цитирует Загитову Grazia.

19-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Дополнительная информация:

https://graziamagazine.ru/stars/kritika-pered-sorevnovaniyami-tolko-pomogaet-alina-zagitova-rasskazala-kak-na-samom-dele-otnositsya-k-konkurencii-i-heytu-v-socsetyah/

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Материалы сюжета: Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон 2021/22 перед зимней Олимпиадой