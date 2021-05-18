Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как воспринимает критику в социальных сетях.

«Как отношусь к критике? В некоторых случаях даже положительно. Перед соревнованиями критика мне помогает настроиться, по-спортивному разозлиться, сконцентрироваться. В соцсетях критика бывает разная, и у меня уже выработался иммунитет к плохим комментариям, которые, как правило, пишут анонимные пользователи. Но добрых комментариев моих болельщиков в разы больше, и это перехлестывает все», — цитирует Загитову Grazia.

19-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.