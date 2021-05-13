В Сети обсуждают методы работы тренеров «Хрустального». Виноват семинар в Мексике

Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз провели неоднозначную серию мастер-классов для фигуристов в Мехико.

Большинство фигуристов и тренеров в начале мая отправились отдыхать — самыми популярными местами для отпуска стали Мальдивы, Куба и Дубай. Через пару недель все уже точно приступят к тренировкам — настанет пора набирать форму и готовиться к олимпийскому сезону. Тренеры из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков пошли по другому пути — сначала они поехали в Мексику на пятидневный семинар. В этой стране фигурное катание не настолько популярно, как в России, да и топовых фигуристов пока нет. Для них это большая удача пообщаться с известными специалистами.

Спасибо Дудакову и Глейхенгаузу за терпение

Начало мая Глейхенгауз и Дудаков провели в Мехико, обучая местных спортсменов своим секретам. Судя по всему, все были в восторге — в социальных сетях то и дело появлялись посты с благодарностями.

«Отличный опыт, который поможет достичь моих целей. Качество, точность, время, ритм, скорость и сила. Всегда требовательны к каждой детали. Только трудом, настойчивостью и дисциплиной можно будет довести до совершенства каждое выступление. Спасибо Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу за это время, за терпение и за все, что оставил после себя каждый из наших мексиканских фигуристов», — написала одна из участниц семинара в Instagram.

«Спасибо Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову за то, что поделились с нами своими знаниями, мне было очень интересно иметь возможность поучиться у вас, я не могу поверить, так рада видеть вас, ребята», — прокомментировала мастер-класс другая спортсменка.

Казалось, что все и правда прошло отлично — разминка фигуристов походила на ту, что принята в самом «Хрустальном», а тренеры лично находились на льду и помогали спортсменам выполнять упражнения. Потом были заезды между конусов на скорость и собственный прыжковый баттл — преимущественно с тройными прыжками.

С Дудаковым и Глейхенгаузом фотографировались не только участники семинара, но и местные тренеры и родители. Сами занятия проходили в столице Мексики на катке Ice World Santa Fe. Но мест всем не хватило, в итоге ледовая подготовка проходила в два потока, а чтобы позаниматься вне его, спортсмены вышли на парковку. Так было проще еще и в плане соблюдения коронавирусных правил социальной дистанции.

Тренеры выгоняли фигуристов со льда

И все было бы замечательно, если бы не подкаст американского журналиста Дэйва Лиза. На своем YouTube-канале он часто рассуждает о разных ситуациях в мире фигурного катания. Нередко темой для таких разговоров становится как раз группа Этери Тутберидзе. Недавно Лиз даже намекал на использование в «Хрустальном» запрещенных препаратов, которые помогают фигуристкам достигать таких высоких результатов.

В новом выпуске собеседницей Лиза стала четырехкратная чемпионка Мексики Ана Сесилия Канта. Она как раз поделилась впечатлениями от проведенного семинара и отметила, что методика работы российских специалистов иногда была непривычной для мексиканских спортсменов.

— Даниил и Сергей выгоняли со льда всех, кто не выполнял их требования: «Я сказал тебе три раза держать руки здесь, а ты держишь их в другом месте. Уходи со льда». Не имело значения, что фигурист старался выполнять указания. Для них это не считается старанием. Много спортсменов было выгнано со льда. Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать, — рассказывала мексиканка.

Также она подтвердила слухи о том, что Глейхенгауз часто больше обращал внимание на сообщения в своем телефоне, чем на происходящее на льду, а сам тренировочный процесс поручил Дудакову. По рассказам очевидцев, семинар стоил 300 долларов в час, а на него допускались все желающие. Подготовка спортсменов могла быть совершенно разной.

Не до конца понятно, верить ли такому описанию событий. Возможно, все дело просто в языковом барьере между тренерами и спортсменами и непривычной методикой работы. В Мексике и России все-таки фигурное катание развито на разном уровне, поэтому некоторые упражнения могли показаться слишком сложными. Но и Сергею Викторовичу, и Даниилу Марковичу важно было это понимать — в группе Этери Тутберидзе привыкли к дисциплине, здесь же может быть все по-другому. Это все-таки не ежедневная работа с фигуристами в привычных условиях, а всего лишь пятидневный семинар.

В любом случае такое мероприятие будет полезно как мексиканским фигуристам, так и самим Дудакову и Глейхенгаузу. В последнее время в этой стране проводится большое количество мастер-классов с участием известных спортсменов и тренеров. Например, в прошлом году к ним приезжала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. А сейчас выдалась возможность пообщаться со специалистами из наиболее успешного тренерского штаба мира.

Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу же семинар будет полезным в плане педагогического опыта — возможно, они уже привыкли работать со спортсменами с определенным уровнем подготовки. А в Мексике была совершенно другая картина — вряд ли кто-то ожидал от них постановки четверных прыжков всем 40 участникам. Но всегда интересно взглянуть на привычную сферу деятельности с другого ракурса — на этом мастер-классе как раз можно было это сделать. И прийти к каким-то выводам и инсайтам, которые помогут в дальнейшей тренерской работе.