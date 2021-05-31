Группа Тутберидзе вместе с Загитовой начала сбор в Новогорске

Группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к сбору на базе сборных России в Новогорске.

«Всех спортсменов и тренеров с началом сборов в Новогорске! Желаем продуктивных тренировок, шикарных постановок, отличного настроения и прекрасной летней погоды!» — говорится в сообщении на странице группы Вконтакте.

На сборе также присутствует олимпийская чемпионка Алина Загитова. 19-летняя спортсменка опубликовала в Instagram видео из Новогорска, на котором она вместе со своей собакой находится на беговой дорожке.

18-летняя спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.