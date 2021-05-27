Загитова начинала карьеру с десятки юниорского первенства России. Стоит ли воспринимать детские результаты всерьез?

Уже в следующем сезоне Алина выиграла все главные старты по юниорам.

Фигурное катание в России после Олимпиады в Пхенчхане настолько популярно, что даже домашние соревнования, особенно в отсутствие международных, собирают целые арены. Следят не только за взрослыми фигуристами, но и за юниорами — первенство России в Красноярске без зрителей тоже не осталось. Международный союз конькобежцев отменил все юниорские старты не только из-за коронавируса, но и потому, что проводить их финансово невыгодно: слишком маленькое количество людей интересуется фигурным катанием на таком уровне. Но в России на какие-нибудь этапы «Гран-при» явно пришли бы болельщики.

На взрослых и юниорах все не заканчивается — есть же еще новисы, то есть спортсмены, которые не достигли юниорского возраста. Среди них тоже устраиваются соревнования. По международным меркам на этом уровне в прошлом сезоне еще соревновались Софья Акатьева из «Хрустального» и Софья Самоделкина из ЦСКА. Казалось бы, о них широко известно фанатам. На самом деле, если поинтересоваться у практически рандомного человека, о каких современных фигуристах он слышал, то в ответе наверняка будут звучать фамилии Медведевой и Загитовой. Может быть, Туктамышевой и девочек Этери Тутберидзе, которые выигрывали все. Даже о юниорах знает не такой уж и большой слой населения, не говоря уже о новисах.

Неизвестность знаменитых фигуристок в раннем возрасте

Звучит сомнительно? Но нет, та же Алина Загитова провела в юниорах всего один сезон. И до первого своего этапа «Гран-при» была совсем никому не известной фигуристкой. На первенстве России в 2016 году спортсменка заняла девятое место, так что никаких особых надежд с ней не связывали. Но уже в следующем сезоне Алина выиграла финал юниорского «Гран-при», первенство России и чемпионат мира.

В том же сезоне Загитова стала второй, вслед за Медведевой, на взрослом чемпионате страны. Тогда просмотры на YouTube не превышали 80 тысяч за одно видео. По-настоящему известной фигуристка начала становиться в следующем году. Особенно при вынужденном отсутствии Евгении Медведевой из-за травмы.

Елизавета Туктамышева выиграла свою первую медаль взрослого чемпионата России еще в сезоне-2008/09 — тогда Лизу вместе с Аделиной Сотниковой стали называть надеждами российского фигурного катания. Но это только если следить за спортом пристально — широкой публике ни одна из этих фигуристок известна не была. Даже когда спустя 6 лет фигуристка выиграла чемпионат мира, особо популярной она не стала, несмотря на уникальный тройной аксель в короткой программе и первую победу на таком старте со времен Ирины Слуцкой. Свой самый крупный контракт Туктамышева подписала только в 2020 году — тогда она уже пять лет не появлялась на серьезных международных стартах.

У Камилы Валиевой уже сейчас есть партнерство с интернет-магазином, хотя она даже еще не вышла во взрослые. По причине отмены всех юниорских международных стартов фигуристка участвовала только в российских соревнованиях, но успела удивить многих болельщиков. А в прошлом сезоне выиграла все главные турниры по юниорам. Выступая по новисам, Камила была не так заметна для большинства болельщиков — по большей части ею начали восхищаться после выхода на международные соревнования. Есть только одно но: еще до этого ее программу «Девочка на шаре» оценила внучка художника Пабло Пикассо Диана. Так что Валиева — скорее исключение.

Успехи в юниорах не гарантируют побед во взрослых

Не всегда фигуристы, которые блистают в юниорах или новисах, остаются на высоком уровне и на взрослом уровне. Часто сказываются травмы или переходный возраст — тут даже почти не угадать, кто же все-таки дойдет до крупных соревнований и все еще будет в топе. Особенно это заметно в танцах: практически всегда российские фигуристы выигрывают чемпионаты мира среди юниоров или попадают хотя бы в призы, но на взрослых турнирах такого почему-то не происходит. Здесь особенно важны программы, постановки, хореографичность, музыка, тренер и страна, за которую выступают спортсмены.

Проще с одиночным или парным катанием, хотя здесь тоже есть свои нюансы. Алексей Ерохов выиграл чемпионат мира среди юниоров, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе, но потом не смог выступать в полную силу из-за травм. Даниил Самсонов из «Хрустального» установил несколько мировых рекордов по юниорам, но тоже по причине здоровья пока не может полностью восстановиться, хотя этот фигурист еще как раз даже не выходил во взрослые. А вот у Евгения Семененко из группы Алексея Николаевича Мишина пока получается наоборот. На своем единственном этапе «Гран-при» среди юниоров Женя стал шестым. Зато в этом сезоне удачно выступил в финале Кубка России, на первенстве страны, чемпионате мира и командном Кубке мира в Японии.