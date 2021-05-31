Горшков: «Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова имеет полное право тренироваться в учебно-тренировочном центре сборных России «Новогорск», сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Алина имеет полное право тренироваться в Новогорске, для этого ей не обязательно находиться в списках сборной команды России. Как я уже говорил, Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — сказал Горшков РИА Новости.

Загитова в понедельник выложила видео в Instagram, где она разминается на базе в Новогорске. Фигуристка не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22. В 2019 году она приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.