Медведева, Слуцкая, Костнер. Кто еще из великих фигуристов не выигрывал Олимпиаду?

«СЭ» составил список тех, кто заслужил олимпийское золото, но не получил его из-за превратностей судьбы.

Уже этой осенью стартует новый сезон, который будет иметь особенный статус. И дело не в продолжающейся пандемии, а в скорой Олимпиаде. Игры пройдут (если все будет по плану) в феврале 2022 года в Пекине, и для многих спортсменов это будет последняя возможность завоевать титул олимпийского чемпиона. Цель выиграть Пекин-22 ставила перед собой, например, Евгения Медведева. Но двукратная чемпионка мира из-за травм, смены тренера и других проблем пока что не попадает даже в состав сборной России для подготовки к Играм , не то что на саму Олимпиаду. Шансы на победу в Китае еще ниже, и с большой долей вероятности Медведева войдет в список самых талантливых и успешных фигуристок, которые никогда не выигрывали Олимпийские игры. Из них, помимо самой Медведевой, вы наверняка сразу назовете Ирину Слуцкую, Каролину Костнер и пару Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном, но кто еще оставил существенный след в истории без побед на Играх?

Курт Браунинг — четырехкратный чемпион мира, отец четверных

Мы решили не томить читателя рассказами про чемпионов 1960-х и более ранних эпох — все-таки в те времена фигурное катание слишком отличалось от того вида спорта, который мы знаем сегодня. А вот если брать перспективу 30 лет, то первым на ум сразу же приходит Курт Браунинг. Легендарный канадский фигурист достиг успеха прежде всего благодаря сверхсложной (по тем временам) технике и постоянному желанию пробовать все более сложные элементы. Так, Браунинг вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории фигурного катания исполнитель четверного; первый, кто исполнил сразу два тройных акселя в одной программе; первый, кто сделал каскад тройной сальхов + тройной риттбергер; а также три каскада 3 + 3 в одной программе.

Свой четверной он готовил почти пять лет, периодически пробуя его на различных стартах в Канаде. Но первая успешная попытка случилась в 1988 году в Будапеште. Тулуп в четыре оборота, по мнению некоторых экспертов, был недокручен, кроме того, еще на год раньше на соревнованиях в СССР квад сделал Александр Фадеев, но по версии ISU, которая и вошла во все учебники истории, именно Браунинг — отец квадов. Что интересно, четверной на ЧМ-1988 не принес ему даже медали — только шестое место из-за ошибок на других элементах. Зато через год Курт без проблем выигрывает чемпионат мира и удерживает титул три года подряд. Перед Олимпиадой 1992 года он был главным фаворитом. Но за пару месяцев до Игр канадец свалился с травмой. Он отказался даже быть знаменосцем на церемонии открытия, чтобы лишний раз не нагружать спину. Исполнять сложный набор прыжков в таком состоянии без ошибок было тяжело, поэтому что в короткой, что в произвольной Курт развалился. Итог — шестое место. Затем на чемпионате мира он становится вторым, через год — еще раз выигрывает ЧМ.

И тут, казалось бы, судьба подарила Браунингу еще один шанс: смена формата олимпийских циклов предоставила представителям зимних видов «лишнюю» Олимпиаду в 1994-м. Но Курт не горел желанием на нее ехать, будто представлял заранее свое разочарование. Его уговорил агент, готов он был неплохо. Но что случилось в короткой Лиллехаммера, объяснить канадец не может до сих пор. 12-е место после короткой программы лишило его шансов даже на медаль. Браунинг завершил карьеру с нулевым результатом на Олимпиадах, тем не менее его помнят, знают и любят до сих пор. И в свои 54 года он до сих пор зажигает в североамериканских шоу.

Элвис Стойко — каратист на льду, трехкратный чемпион мира

Кажется, выигрывать все старты, кроме Олимпийских игр, — это карма именно канадцев. Ведь до Браунинга был неудачливый Брайан Орсер, после — Элвис Стойко. Его родители были фанатами Элвиса Пресли, поэтому и сына назвали в честь короля рок-н-ролла. Стойко затем часто выступал с программами под Пресли, но первым видом спорта молодого фигуриста Элвиса было карате. Он долгое время сочетал единоборства с катанием на коньках, причем боевое искусство давалось ему даже лучше, и в 16 лет он получил черный пояс.

Элементы из карате он периодически включал в свои прокаты, поэтому запомнился необычной и креативной хореографией. Есть мнение, что занятия карате также помогли ему с координацией, поэтому Элвис быстро разучил четверной и без проблем исполнял его уже в каскаде — сначала с двойным, а потом и с тройным прыжком. Такой технабор позволил ему трижды выиграть чемпионат мира, но вот на Олимпиаде чего-то каждый раз не хватало. У него было три попытки выиграть Игры: в 1994-м и 1998-м он был вторым, а в 2002-м стал восьмым. Оглушительное поражение в Солт-Лейк-Сити побудило его завершить карьеру. В ней было много занимательных моментов, о которых он написал в автобиографии «Сердцем и душой» — бестселлер Северной Америки. После ухода из спорта занялся общественной деятельностью и помогает благотворительному фонду Рональда Макдональда.

Хавьер Фернандес — семикратный чемпион Европы, чудо из Испании

После Стойко было немало ярких фигуристов, которые по разным причинам оставались без главной награды Олимпиады либо без медали на Играх вообще. Но их достижения меркнут на фоне успехов Хавьера Фернандеса. Двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. По титулам Старого света с Фернандесом может посоперничать только Евгений Плющенко! Но, что гораздо важнее, Хавьер прошел путь к статусу легенды от фигуриста из страны третьего мира (для этого вида спорта), который приезжает на главные старты только в качестве массовки. Впервые на международной арене он появился в 2007 году, когда ему только исполнилось 16 лет. 35-е место на ЧМ, 28-е место на ЧЕ. Если кто-то в тот момент и верил, что однажды Фернандес сможет стать чемпионом мира, то разве что он сам.

Результаты постепенно росли вверх с каждым годом, но реального успеха он достиг после переезда в Канаду к Брайану Орсеру. Причем испанская федерация изначально была против переезда Хавьера за океан и на чемпионате Испании 2011 даже поставила выше него другого парня. Но Фернандес точно знал, что делал. Спустя два года он выигрывает первый титул чемпиона Европы, который так в итоге никому и не отдал. Были все шансы у Хавьера и на победу в Олимпийских играх. Перед Пхенчханом-2018 он был одним из главных фаворитов, но из-за ошибок проиграл конкуренту из группы Орсера Юдзуру Ханю. Но главное достижение Фернандеса — он доказал, что в даже в таком консервативном и закрытом виде спорта, как фигурное катание, есть место для спортсменов, чья федерация не имеет столь сильного влияния, как американская или российская.

Мишель Кван — самая титулованная фигуристка Америки

Есть все-таки что-то коварное в Олимпийских играх, иначе как объяснить, что фигуристка, претендующая на звание самой выдающейся в истории этого вида спорта, ни разу на них не побеждала? Чемпионаты мира она выиграла пять раз, чемпионаты США — девять, а в призах крупнейших стартов была на протяжении 12 лет! Невероятные цифры для современного спорта, где мы привыкли видеть спортсменок с карьерой в два-три года, а затем с постоянными обещаниями вернуться. Кван в большом спорте была 13 сезонов и каждый выступала на высочайшем уровне.

Причем она прогрессировала и менялась вместе с эпохой. Она начала как технический гений, которому не хватало хореографии, но с годами росли и ее артистизм, скольжение, вращение и презентация. Со временем она и вовсе стала эталоном для судей, и 6,0 за артистизм для Кван уже никого не удивляли. Продолжала она развиваться и в плане техники, разучивая все новые комбинации тройных прыжков. 9 медалей чемпионатов мира, 12 — чемпионатов США, 5 — финалов «Гран-при». Судя по последним тенденциям скоротечности карьер в женском одиночном, вряд ли кто-то побьет эти рекорды. Но вот выиграть золото Олимпиады и стать стопроцентно великой Мишель так и не смогла. В 1994 году ее место на Играх отдали пострадавшей от Тони Хардинг Нэнси Кэрриган. В 1998 году она была практически идеальной, но технический набор был сильнее у Тары Липински, и она осталась второй. Перед Играми в Солт-Лейк-Сити Мишель поссорилась со своим тренером Фрэнком Кэроллом. Возможно, именно это сбило ее настрой. Будучи лидером после короткой, она допустила несколько ошибок в произвольной и осталась третьей. В 2006 году поехать на Игры ей помешала травма.

Мао Асада — лучшая в истории японского фигурного катания и ученица Тарасовой

Японка Мао Асада — редкий пример, когда сверхталантливый юниор надолго задерживается в спорте. Уже в 12 она выучила тройной аксель, в 14 — стала второй на чемпионате Японии. На чемпионат мира она не попала, как и спустя год на Олимпиаду. Все дело в строгом правиле ISU: для перехода на взрослый уровень фигуристу должно быть 15 лет на 1 июля текущего года. День рождения у Мао 25 сентября — двух месяцев ей не хватило для того, чтобы поехать на Игры. На которых она вполне могла выиграть медаль, но вынуждена была еще год бороться по юниорам. В это же время и обозначается ее главная конкурентка по всей карьере — кореянка Ким Ю На. Их противостояние станет одним из самых любопытных в истории женского одиночного.

Если Ю На делала ставку на презентацию и скольжение, то Асада — на сложность программ. Три тройных акселя и сейчас делают единицы, а в 2010-м это была невероятная сложность. Ким поехала в Канаду к Орсеру, Асада решила брать уроки у российской тренерской школы и выбрала Татьяну Тарасову. Перед Ванкувером-2010 Асада и Ю На чередовали успехи. На Олимпиаде нервы дрогнули у японки, кореянка же была безупречна, и золото Мао упустила. Через четыре года на Играх в Сочи шансов не то что на победу — даже на медаль Асада лишилась после провальной короткой, где она заняла ужасающее 16-е место. По произвольной она третья сразу после Аделины Сотниковой и Ю На, но по сумме баллов она только шестая.

Мао не сдается, выигрывает постолимпийский чемпионат мира, обыграв Юлию Липницкую. Она вовсю готовилась к Играм в Пхенчхане, но проблемы со здоровьем вынудили ее завершить карьеру за год до Олимпиады в 2017. Серебро из Ванкувера-2010, пять медалей чемпионатов мира, включая три золотых, семь чемпионатов четырех континентов, четерыхкратная победительница финалов «Гран-при», шестикратная чемпионка Японии. Интересно, согласилась бы Асада обменять все эти победы на одну единственную, но на Олимпиаде?

Самые известные истории — Слуцкая, Медведева и Костнер

И под конец — несколько слов о тех, о ком вы и так уже слышали не раз. Ирина Слуцкая — двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов «Гран-при». Будь у нее золотая медаль Олимпиады — она бы точно стала №1 в истории женского катания России. Той же Алине Загитовой, чтобы догнать по титулам Слуцкую, нужно откататься еще как минимум пять сезонов и в каждом побеждать! Но в 1998 году Ирина была еще не готова к Олимпиаде и заняла в Нагано только пятое место. Через четыре года в Солт-Лейк-Сити уступила американке Саре Хьюз. Слуцкая и сама ошибалась, но ее поражение имело политический характер на фоне скандала в парном катании. На родине Слуцкой даже изготовили второе золото. В 2006-м она была безусловным фаворитом: конкурентки завершили карьеры, а она — в идеальной форме. Но неудачная произвольная оставила ее только с бронзой и разбившейся мечтой.

Разбились мечты об олимпийском золоте и у Евгении Медведевой. Она до олимпийского сезона два года подряд выигрывала абсолютно каждый старт, в котором участвовала. Но в год Игр начались проблемы: сначала Евгения не справилась с новой программой от Ильи Авербуха, затем за пару месяцев до Пхенчхана тренировочный процесс остановила травма. В это время во взрослое катание врывается Загитова, у которой более сложная программа, и выигрывает старт за стартом. Первая битва за месяц до Игр — в Москве, на ЧЕ. Уверенный успех Алины, первое поражение Медведевой за два с половиной года. Проиграла Евгения Загитовой и в Южной Корее, а также не смогла завоевать командное золото. Но она единственная из нашего списка, кто сохраняет хотя бы теоретические шансы на олимпийскую победу.

Хотя и Каролина Костнер официально о завершении карьеры не объявляла, и периодически разговоры о ее возможном возвращении в спорт всплывают в итальянской прессе. Костнер стала первой итальянкой, выигравшей медаль на чемпионате мира среди юниоров, первой итальянской фигуристкой, победившей в финале «Гран-при», ставшей чемпионкой Европы и чемпионкой мира по фигурному катанию. Чемпионаты Европы она выигрывала пять раз (больше только Слуцкая), а выигрывала медали ЧЕ без перерывов с 2006 года! На чемпионат мира она приехала впервые еще в 2003 году, а последний раз участвовала на ЧМ в 2018-м. 15 лет активной взрослой карьеры — это выдающееся достижение для спорта, где уже в 21 смотрят как на пенсионера. Но полюбили Костнер прежде всего за эталонное катание, которое до сих пор всем ставят в пример и сравнивают текущих лидеров с ней. До сих пор равных не нашлось — так, может, Каролине и правда стоит вернуться?