Интервью бывшей фигуристки сборной России, которая пробует себя в кинематографе.

Чаще всего фигуристы после завершения карьеры так или иначе остаются в привычной индустрии. Работают либо тренерами, либо хореографами, либо спортивными функционерами, чиновниками. Редко мы слышим про истории, как экс-фигурист открыл свой бизнес или решил попробовать себя в совсем другой сфере. Но на кардинальную смену профессии решилась Наталья Забияко — призер чемпионатов мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях. Спортсменка, выступавшая в паре с Александром Энбертом, после того как повесила коньки на гвоздь, пробует себя в кинематографе.

Ее проводник в новый мир — супруг Данил Гринькин, молодой российский режиссер. Она уже сняла вместе с мужем картину о фигурном катании «Несломленные», а теперь готовится к карьере актрисы. «СЭ» поговорил с Забияко о ее взглядах на современный кинематограф, а также порассуждал об общих чертах и тенденциях мира кино и фигурного катания.

Лучший из последних российских фильмов «Серебряные коньки»

— Как сейчас проходит у вас рядовой день?

— Он, конечно, отличается от того времени, когда я выступала. Когда я каталась, был определенный график: когда подъем, когда тренировка, когда отдых. Сейчас четкого плана нет. Во время постпродакшена фильма мы все время с Данилом проводили на студии, режим дня был очень скомканным. Сейчас мы больше проводим времени дома, смотрим фильмы. Много читаем, развиваемся, работаем над сценариями. Вообще Даня для меня как путеводная звезда, компас в этом новом для меня мире. Он очень много знает о кино.

— Какая из последних увиденных картин вас зацепила?

— «Танцующая в темноте», «Отец» и «Земля кочевников». Увлеклась работами Вуди Аллена, у него любая драма сделана так, что хочется смеяться (кроме фильма «Интерьеры»). Также нравятся работы Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга, Серджио Леоне, Стенли Кубрика, Альфреда Хичкок. Но бывает, смотрю фильм не из-за режиссера, а из-за актрисы/актера. У меня тоже, как у Данила, теперь тетрадка есть, куда я все записываю по годам и режиссерам. А еще у нас стоят дома энциклопедии великих режиссеров, которые я читаю и изучаю, как и книги по актерскому мастерству, написанию сценариев.

— А что скажете насчет отечественного кинематографа?

— Скажу так, я отношусь лояльно к российскому кино. Больше люблю американское или французское, но могу посмотреть и российские фильмы. Очень нравится картина 1957 года «Летят журавли». Но больше всего из того, что я видела за последнее время российского, понравились «Серебряные коньки». Отличная работа, яркая, красочная. Остальные фильмы были проходящими.

— Возможно, понравилась связью с фигурным катанием?

— Нет, не только. Я много видела фильмов про лед и далеко не все они мне нравились. Главное — я увидела, что передо мной хорошая, качественная история.

— Не показалось вам, что авторы взяли слишком много разных сюжетных линий и не до конца все из них раскрыли? К примеру, линию феминизма, проблемы отцов и детей.

— На мой взгляд, авторы и не ставили перед собой задачи раскрывать все эти проблемы. Даже хорошо, что они этого не сделали. Зритель сам доходит до выводов, а не получает их в лоб. Это более умный подход.

Большинство фильмов о спорте для профессионала полны нелепостей

— Какие еще фильмы о фигурном катании вам запомнились?

— Сериал Spinning Out на Netflix.

— Его в основном критикуют.

— Не скажу, что супер. Большинство фильмов о спорте для профессионала полны нелепостей. Но в целом сама история мне понравилась, посмотрела с удовольствием. Обычный сериал для подростков, фигурное катание там скорее фон. Поднимают социальные проблемы, взаимоотношений в семье, психологию.

— Какие еще картины отметите?

— «Тоня против всех» понравилась.

— Наверняка за счет главной актрисы — Марго Робби?

— Присутствие актера такой величины, конечно, придает веса картине. А сюжет, понятное дело, всем и так известен. Но адаптировали историю хорошо. В этом и основная сложность таких фильмов, ведь главные факты о человеке и так всем известны. Нужно раскрывать личность, показывать тонкости и причины тех или иных поступков.

— У вас не было чувства, что режиссер картины пытается оправдать действия Тони Хардинг?

— В фильме показали все так, как ситуация была представлена в СМИ тех лет. То есть показали и обратную сторону — демонизацию Хардинг. А настоящей, истинной, правды мы никогда не узнаем. У всех своя правда. В спорте святых не бывает, в фигурном катании так точно.

— А если абстрагироваться от фигурного катания, какие фильмы о спорте вам запомнились?

— Не скажу, что я их много смотрела. «Легенда № 17» очень понравился, достойный фильм.

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Хочется найти такую роль и проект, чтобы потом самой не было стыдно

— Вы с мужем сняли недавно картину о подготовке фигуристов группы Нины Мозер к чемпионату мира «Несломленные». Насколько я понимаю, вы принимали участие в картине не только как актриса, но и помогали со сценарием, режиссерской работой?

— Верно, я присутствовала во время всех этапов создания фильма, от начала и до конца.

— Кем вы себя видите в киноиндустрии, какая профессия вам ближе?

— На данный момент хочется попробовать себя в плане актерской игры, двигаюсь в этом направлении. Посмотрим, как будет развиваться карьера, у меня нет желания сняться в любой картине только для того, чтобы сняться. Нужно готовиться, искать подходящую роль и проект, чтобы потом самой не стыдно было.

— Пробоваться будете как в российском кино, так и за рубежом?

— Посмотрим, как будет все складываться. Я буду готова сыграть в любом жанре, любом месте. Пока что предложений не было, мы с Данилом работаем над собственными проектами и сценариями. Думаем, что в ближайшее время уже сможем показать миру наши наработки. Многое уже готово, но есть что дорабатывать.

— Можете рассказать о своих проектах?

— Есть заготовки фильмов в абсолютно разных жанрах. Позже вы все это увидите, и есть ощущение, что вам понравится.

В любом фильме важнее всего сюжет

— Какая у вас роль мечты?

— Хотела бы сыграть супергероя или психопатку.

— Часто это одно и то же. Например, Харли Квин.

— А ведь неплохой вариант!

— Марго Робби рано или поздно придется кому-то менять...

— Если что, я готова. Передайте в DC.

— А что вам ближе, Marvel или DC?

— Так и думала, что без этого вопроса интервью не обойдется. Наверное, Marvel.

— У них фильмы более осторожные, они не рискуют с жанрами. DC выдают разноплановые картины.

— Согласна. Явного любимчика для меня нет, обе студии выдают хорошие картины. Но больше склоняюсь к Marvel.

— Какие персонажи вам импонируют?

— Если брать обе вселенные, то Чудо-женщина, Харли Квин и Железный человек.

— В целом фильмы в какой тематике ближе всего?

— Думаю, фильмы ужасов. Но также с радостью посмотрю и фантастику, комедию. Ужасы, кстати, люблю, но они меня вообще не пугают.

— Интересный вопрос, а должны ли? Обязан хороший «ужастик» держать зрителя в страхе?

— Цель не всегда в том, чтобы напугать. Иногда под видом ужастика режиссер делает психологический триллер, этот жанр мне тоже близок. Мне в любом фильме важен сюжет. А то бывает, что ужастик и не пугает, и истории как таковой связной нет. Любимый сериал жанра «Американская история ужасов». Уже практически классика.

— «Кошмар на улице Вязов», «Звонок» не близки?

— Неплохо, но если брать для меня самые удачные фильмы ужасов, то это «Суспирия» 2018 года, «Сияние» и «13 привидений». Последний в детстве меня знатно напугал.

— Пять хороших фильмов для просмотра, которые не так хорошо известны публике?

— «Энни Холл» Вудди Алена, «Криминальное чтиво» 1994 года, «Однажды в Америке», «Бульвар Сансет» и «Поющие под дождем».

В этом году «Оскар» был довольно честным

— Насколько между собой похожи киноиндустрия и фигурное катание? Для меня схожие черты — это необъективность в оценках. Сейчас же жюри кинопремий оценивают расовый состав актеров, сексуальную ориентацию режиссера и прочие не влияющие на итоговый продукт факторы. Так же и в фигурном катании — на результат влияют флаг, тренер и школа, которых ты представляешь, предыдущие успехи и авторитет.

— Есть что-то похожее. Сейчас много странностей в подходе к оценке фильмов, но в этом году «Оскар» был достаточно честным. «Новая этика» влияет, но место качественным работам остается.

— Как вы в целом относитесь к такому подходу в кинематографе? Общество может выбирать для себя, что снимать, а что нет, либо искусство должно быть полностью свободным?

— Не думаю, что кто-то должен регулировать или цензурировать. Каждый режиссер вправе снимать то, что хочет и как он хочет. Этого права его не лишают. Другой вопрос, что номинировать на кинопремии, а что нет. Не зря же в 1967 году был отменен кодекс Хейса (стандарты нравственной цензуры в США американской ассоциацией кинокомпаний).

— В плане номинаций справедливо выставлять требования по количеству персонажей женского пола и темной кожи?

— Не мне судить. Раз в нашем мире сейчас такие правила, значит, им надо следовать.

— Где больше свободы — в фигурном катании или кино?

— Однозначно в кино. Много требований для массовой культуры — всегда можно уйти в арт-хаус. В фигурном катании есть определенные жесткие правила, и там ни в какую сторону уже не свернуть.

— На ваш взгляд, великий фильм должен быть блокбастером на широкую аудиторию или арт-хаус-проектом для узкого круга ценителей?

— Точного ответа здесь быть не может, так как любой фильм может стать великим. И арт-хаус бывает замечательным, и фильмы на широкую аудиторию. А можно сочетать два этих направления. «Властелин колец», например, это авторская история на очень широкую аудиторию.

— Вы больше смотрите широкий прокат или фестивальное кино?

— Сейчас больше арт-хауса, но и масштабные картины стараюсь не пропускать. Причем именно в кинотеатре, еще до пандемии у нас с Данилом была традиция по четвергам приезжать в кинотеатр и смотреть все вышедшие новинки. Могли по четыре фильма подряд посмотреть.

— Пандемия окончательно убьет желание смотреть фильмы в кинотеатрах либо эта культура еще долго останется с нами?

— Был долгий период, когда кинотеатры пошли на спад, разорялись, но сейчас ограничения ослабевают, люди вакцинируются и с удовольствием ходят в кино. Люди испокон веков собираются все вместе и рассказывают друг другу истории, так что вряд ли пандемия сможет изменить желание людей собираться за просмотром в большом кинозале.

— А как же стриминг-сервисы? Warner Bros выпускают свои новинки одновременно с кино в интернете, впервые в истории у людей есть выбор — либо уютный диван с чаем, либо кинозал.

— Выбор есть, но многие отдадут предпочтение хорошему кинотеатру. Сходить семьей на отличный фильм — это особая атмосфера, вариант досуга. Особенно в США люди эмоционально реагируют на фильмы, вскрикивают, переживая за героя. Интересно за этим наблюдать.

— То есть вы и за рубежом были в кинотеатрах?

— Да, много раз. Это мое хобби — посещать кинотеатр в новых городах и странах.

Фигурному катанию сейчас очень нужен глоток свежего воздуха

— Как часто смотрите соревнования по фигурному катанию?

— Смотрю большие турниры, такие как чемпионат мира. Не очень пристально, но слежу.

— Кто вас удивил или впечатлил на последнем ЧМ в Стокгольме?

— Меня сложно чем-то удивить, все-таки я сама в этом мире «варилась» столько лет. Скорее я наблюдаю, как развивается парное катание, танцы, одиночка.

— При этом мировое парное катание сейчас словно в определенном кризисе? Есть только две страны — Россия и Китай, а дальше пропасть.

— Согласна, но это естественный процесс. Всегда есть спады, после которых происходят подъемы. Возможно, после Олимпийских игр что-то поменяется, появятся новые пары, и за видом снова станет интересно следить.

— Недавно как раз канадцы объявили о создании новой пары — Джейс/Редфорд. Чего от них ждать?

— Эта новость меня действительно удивила. Но из них может получиться отличная пара. Сейчас, думаю, они усиленно тренируются, у них отличные шансы поехать в Пекин. Бороться за пьедестал будет трудно, но все возможно.

— Как вы отнеслись к взлету Анастасии Мишиной и Александра Галлямова?

— Ребята молодцы, проделали большую работу и заслуженно победили. У них были самые чистые прокаты, поэтому они выиграли. Единственное, при их отличных технических элементах мне бы хотелось видеть больше чего-то современного в плане катания. Чего-то креативного. Допустим, если бы я продолжала сейчас свою карьеру, я бы хотела много чего поменять в наших с Сашей программах. Постаралась бы найти что-то необычное, новое. То, что позволило бы людям по-новому взглянуть на этот вид спорта. Это сложно, но я бы этого хотела. Но, к сожалению, такие вещи часто доходят до ума, когда уже поздно. А то, что в фигурном катании некоторые считают классикой... Я как думаю, классика — это то, что остается вне времени, а не то, что теряет свою актуальность. Фигурному катанию сейчас очень нужен глоток свежего воздуха.

— Еще одна важная новость из парного катания — Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе. На ваш взгляд, чем может закончиться такое сотрудничество? Все-таки Тутберидзе раньше никогда парами не занималась.

— Этери — потрясающий специалист, и она свой уровень давно всем уже доказала. Если сейчас она задалась целью подготовить спортивную пару, то она приложит все усилия, чтобы достичь с Тарасовой и Морозовым максимального результата. Понаблюдать за этим будет интересно.

— С трибуны давно не смотрели соревнования?

— Очень давно. Два года точно вживую не видела соревнования.

— Неужели не тянет? Совсем же разные эмоции от прокатов вживую и по телевизору, по аналогии с просмотром фильма дома и в кинотеатре.

— Ощущения разные, эмоций больше. Но вот только на арене ты сидишь часто довольно далеко и на телевизоре видишь гораздо больше деталей, чем на трибуне. Сейчас потрясающие трансляции, на стадион только ради атмосферы и имеет смысл приходить.