Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон 2021/2022.

«Здравствуй и прощай: Россия однозначно не делает ставку на Загитову и Медведеву, ставших первой и второй на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Они обе не участвовали в соревнованиях с 2019 года, и не попали в состав сборной на сезон-2021/22.

Я не имею в виду, что отбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволить себе любое решение из-за большого количества талантов в женском катании.

Просто отмечаю очевидный конец карьеры двух потрясающих фигуристок, одной – олимпийской чемпионки и чемпионки мира, и другой – двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады», - написал Херш в Twitter.

Ave atque vale: Russia clearly is moving on from Alina Zagitova and Evgenia Medvedeva, the 1-2 women’s figure skating finishers at 18 Oly. Neither has competed since 2019, and neither was named to the 21-22 national team. — Philip Hersh (@olyphil) May 14, 2021

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины.

В составе сборной России на следующий сезон заявлены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.