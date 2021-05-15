Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России
Американский журналист Филипп Херш прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон 2021/2022.
«Здравствуй и прощай: Россия однозначно не делает ставку на Загитову и Медведеву, ставших первой и второй на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Они обе не участвовали в соревнованиях с 2019 года, и не попали в состав сборной на сезон-2021/22.
Я не имею в виду, что отбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволить себе любое решение из-за большого количества талантов в женском катании.
Просто отмечаю очевидный конец карьеры двух потрясающих фигуристок, одной – олимпийской чемпионки и чемпионки мира, и другой – двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады», - написал Херш в Twitter.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины.
В составе сборной России на следующий сезон заявлены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.
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