Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России

14:51
Теги:

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон 2021/2022.

«Здравствуй и прощай: Россия однозначно не делает ставку на Загитову и Медведеву, ставших первой и второй на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Они обе не участвовали в соревнованиях с 2019 года, и не попали в состав сборной на сезон-2021/22.

Я не имею в виду, что отбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволить себе любое решение из-за большого количества талантов в женском катании.

Просто отмечаю очевидный конец карьеры двух потрясающих фигуристок, одной – олимпийской чемпионки и чемпионки мира, и другой – двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады», - написал Херш в Twitter.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины.

В составе сборной России на следующий сезон заявлены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Шлеменко — о словах Кадырова в адрес Хабиба: «Рамзан — далеко не последний человек в России и мире. У него есть свои источники»
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
«Хотелось снести Головкину голову». Канело — о Флойде, GGG, бизнесе и самом сложном моменте в жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон 2021/22 перед зимней Олимпиадой