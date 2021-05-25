Загитова гастролирует в Японии. Олимпийская чемпионка посмотрела фильм, в котором сыграла саму себя

Кроме того, Алина потом снялась в ролике в новом белом платье под саундтрек к кинокартине.

Три года назад после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане Алина Загитова получила в подарок щенка акита-ину. На сборах в Японии перед турниром фигуристка увидела в журнале собак этой породы. Родители не дали однозначного ответа насчет покупки щенка, сказав дочери только: «Выступи хорошо на Олимпиаде, посмотрим».

Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину услышала о рассказе юной чемпионки и решила подарить ей щенка. Родина породы — город Одатэ, где жители за май раскупили несколько тысяч игрушечных акита-ину. Щенки стали пользоваться невероятной популярностью еще до вручения одного из них фигуристке. Про Масару (так назвали собаку Загитовой) снимали телевизионные сюжеты, а также представляли ее на выставках.

Сейчас Алина находится в Японии как раз в городе Одатэ, где принимает участие в презентации японской версии фильма «Пальма» и готовит выступление для видеоклипа в Токио.

День рождения на карантине

Сюжет фильма простой и понятный разным слоям населения — овчарка по имени Пальма расстается с хозяином после того, как тот улетает, а саму собаку не пускают на рейс. И она остается в аэропорту, каждый день ожидая возвращения хозяина из поездки. Пока не встречает 9-летнего мальчика — своего нового друга. Загитова же принимает участие только в одном эпизоде этого фильма в роли самой себя. И только в японской версии.

Прилетев в Японию, Алина встретила свой день рождения в отеле — нужно было несколько дней находиться на самоизоляции. К счастью, олимпийская чемпионка отправилась не одна, а с мамой — так ей, конечно, было проще перенести карантин. Японцы знали о том, что у Загитовой день рождения, и подарили ей торт со съедобным Масару, сердечком с пожеланиями и кучу красивых шаров в форме цифр «1» и «9» и надувных животных. Персонал с удовольствием фотографировался с Алиной и ее мамой.

Проводя несколько дней в номере отеля, фигуристка не скучала: регулярно выкладывала видео в социальной сети TikTok с танцами под разную музыку.

Огромный плакат и речь на японском

С 21 мая в городах Японии начались предпоказы российско-японского фильма «Пальма» — официально в кинотеатрах его можно увидеть с 28-го числа. В Одатэ в кинотеатрах можно было купить специальные мягкие игрушки в виде Пальмы и Масару. Первые отзывы уже появились в Сети — говорят, дети были особенно впечатлены и долго аплодировали в концовке фильма. А фигуристку зрители встретили с огромным плакатом «Алина-сан, добро пожаловать в Одатэ».

Отзыв на игру Загитовой в фильме «Пальма» дала известная в Японии актриса Мицу Дан, которая работала с ней в одном кадре:

— Съемки прошли достаточно гладко. Нам удалось хорошо всем вместе поработать. Единение людей, любящих кино, одинаково во всем мире. Что касается съемок, то, побывав в одном кадре с достопочтенной Загитовой, я была в шоке от того, насколько плоское у меня лицо. Мне не хотелось на ее фоне выглядеть плосколицей, поэтому во время съемок я дважды бегала в уборную и смотрелась в зеркало.

На предпоказе Алина побывала 23 мая, где отметила, что все возможно благодаря дружбе и любви. Загитова сказала, что очень счастлива снова побывать в Японии, растрогана тем, как много людей пришло посмотреть фильм и как строго соблюдаются все антикоронавирусные правила. Фигуристка была очень впечатлена фильмом и растрогана историей, показанной в нем. Свою речь она начала с приветствия на японском языке, а потом даже встретилась с братом Масару по кличке Шедай.

Съемка номера о дружбе Японии и России

После этого у олимпийской чемпионки была запланирована съемка специального ролика в Токио. Как отметила сама Алина, новая программа посвящена дружбе народов России и Японии. Пока до конца непонятно, где можно будет увидеть выступление — на льду были только фигуристка и операторы. Но небольшая завеса тайны уже приподнята — у Загитовой новое белое платье с серым узором-волнами. Музыка — саундтрек из фильма «Пальма».

Перед съемками ролика Алина успела встретиться с экс-министром юстиции Японии Кацутоси Канедо, который и рассказал о разговоре со спортсменкой:

— Загитова, которая прибыла в Японию для рекламы фильма «Пальма», оказала мне честь своим визитом. Я также помогаю в продвижении картины как советник продюсерского комитета. Надеюсь, что благодаря фильму многие заинтересуются Одатэ, родным городом Хатико. Приходите в кинотеатры.

Благодаря такому культурному обмену и участию олимпийской чемпионки в предпоказе фильма «Пальма» создатели пытаются еще более поспособствовать развитию японско-российских отношений. Еще до того, как щенка акита-ину подарили Алине Загитовой, продажа собак этой породы значительно выросла — значит, и здесь можно надеяться на позитивное влияние этих мероприятий.