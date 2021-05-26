Бегство из регионов продолжается. Фигурное катание есть только в Москве и Питере?

Еще один трансфер от Тамары Москвиной — потеря для Перми.

Перспективная пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко решила переехать в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться в спортивном клубе Тамары Москвиной. Казалось бы, нет ничего необычного в таком трансфере — подающие надежды спортсмены выбирают наиболее успешного тренера. Такая практика существовала в фигурном катании уже давно, но в последние годы и особенно в парах достигла своего апогея. В Перми начала развиваться самостоятельная и сильная школа, которую раз за разом ослабляют столичные клубы. Дошло до того, что тренеры из провинции не выдержали и публично заявили о проблеме, но, очевидно, Федерацию фигурного катания России все устраивает ,и решать эту проблему не собираются.

Пермская школа жаловалась на переманивание кадров — и снова от них уходят

«Вот этот термин — поставщики кадров — нам хочется с себя снять и уже самим выйти на высокий уровень в подготовке не только юниоров, но и взрослых фигуристов. Мы ставим себе такие задачи, и наша Федерация фигурного катания Пермского края создает нам все условия», — говорил в интервью «Р-Спорту» тренер Павел Слюсаренко. Пермская школа, в которой он работает, имеет специфическую репутацию в системе координат российского фигурного катания. Считается, что это отличный плацдарм для старта карьеры в парном катании, место для отработки навыков юниорами и конвейер по производству перспективных пар. Но при этом школу не рассматривают в плане подготовки спортсменов элитного уровня. Для того чтобы ездить по чемпионатам Европы и мира нужно непременно перебраться в Москву или Санкт-Петербург. Иначе тебя не будут воспринимать всерьез ни федерация, ни судьи — что автоматически перечеркивает все дальнейшие перспективы.

Именно в Перми начинали кататься многие российские чемпионы. Слюсаренко сотрудничает с командой Валентины и Валерия Тюковых. И через руки этих специалистов прошли, например, Максим Траньков и Татьяна Тотьмянина. По количеству призеров и победителей юниорских чемпионатов мира пермская школа даст фору даже столицам, вот только до взрослого спорта их пары почти не доходят. Либо доходят, но взрослую карьеру проводят уже в столицах. Кадырова с Бальченко должны были стать тем проектом, который поменяет ситуацию. Пара равных по возможности фигуристов с осязаемыми, но не столь явно бросающимися перспективами — посмотрите хотя бы на слова Максима Транькова, который четко обозначил, что приход новых спортсменов никак не скажется на группе Тамары Москвиной, а Ясмина с Иваном — это ребята второго эшелона. То есть прямой угрозой для клубов той же Москвиной или Нины Мозер они не являлись, а значит, и необходимости их перехватывать не было. В то же время Слюсаренко сам создал эту пару и готовился врываться с ней в список топ-тренеров России, но в очередной раз более сильные без проблем забирают активы у слабых.

Интересы Москвиной и Кадыровой с Бальченко удачно совпали

По словам Тамары Москвиной, решение о переходе Кадырова и Бальченко приняли сами. Попросились к ней в группу — а она и не отказала. «Решение перейти к нам было инициативой самой пары. Они подошли ко мне в Москве, когда я была на сборе по постановке программ», — рассказала Тамара Николаевна РИА «Новости». Слюсаренко эту версию частично подтвердил. С его слов, инициатива исходила от родителей Кадыровой, после чего Москвина позвонила Тюковой, а уже Тюкова — Павлу. Он сразу же набрал ребят, и они подтвердили информацию. «До этого никаких предпосылок к уходу не было, у нас были совместные планы, они поехали в Новогорск ставить программы у Николая Морозова, и уже в Новогорске все это произошло», — отметил Слюсаренко.

Единственный момент, который настораживает, — прошлогодний переход к Москвиной Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Изначально Мишина и Галлямов рассказывали СМИ, что их позвала сама Тамара Николаевна и они решили принять приглашение, попробовать что-то новое. Но затем, очевидно, решили официальной сделать другую версию, где сами Анастасия и Александр приходят с просьбой о переходе к Москвиной. Наверняка желание сменить обстановку было как у Мишиной с Галлямовым, так и у Москвиной — интерес пригласить сильную молодую пару к себе в команду.

Так и в случае с переходом Кадыровой и Бальченко желание переехать в Питер одной стороны удачно совпало с поиском кадров на следующий олимпийский цикл другой. И ведь обе стороны можно понять: философия Москвиной заключается в создании конкурентной среды внутри группы и постоянном поиске лучших из лучших, а Кадырова с Бальченко прекрасно осознают разницу в статусе между «парой Слюсаренко из Перми» и «парой Москвиной из Санкт-Петербурга». Свежий пример тех же Мишиной и Галлямова, за сезон прошедших путь от запаса сборной до титула чемпионов мира, воодушевляет, особенно если смотреть на инфляцию их оценок за компоненты. Конечно, за ростом баллов стоит и большая работа фигуристов, но и существование понятийного рейтинга нельзя отрицать.

Федерации выгодно поддерживать сильные школы в ущерб слабым

Все фигуристы ищут для себя лучший путь в сложившихся реалиях, и единственным регулятором, который мог бы на ситуацию повлиять, остается национальная федерация. Но подобные истории, когда перспективный спортсмен из региона переезжает в Москву или Санкт-Петербург в группу сильнейших специалистов, происходят из раза в раз как минимум при согласии ФФККР. А как максимум — есть причины полагать, что подобный расклад даже выгоден федерации. Уж больно много связей между той же ФФККР и Федерацией фигурного катания Москвы. Питерская федерация живет скорее сама по себе, одно время даже стала оппозиционной. Но очаг непокорности сам свергнул своего лидера, и четкая иерархия заработала снова.

Тренеры, которые решаются на работу в регионах, сталкиваются с целым рядом проблем и, даже если регион им предоставляет все условия, не решаются на полноценный переезд. Максимум — консультативный статус с периодическими визитами. Так, в Казани сейчас создается Центр фигурного катания Республики Татарстан. Шли переговоры о приглашении Нины Мозер и Елены Чайковской, но обе соглашались только на сотрудничество в дистанционном формате. Единственный пример, когда именитый тренер переехал в провинцию, — это олимпийский чемпион Алексей Урманов, который осел в Сочи. Но и авторитета в глазах федерации он так и не заработал, если вспомнить хотя бы историю с недопуском до чемпионата России его спортсменки Алины Заборы. Часто фигуристов, которые переезжают в Москву или Питер с намерением сохранить прописку своего предыдущего региона, вынуждают сменить ее на место фактической тренировочной базы. Связано это с разницей в зарплатах для сборников Москвы с зарплатами от условной федерации фигурного катания Самары или Ульяновска (если они там вообще есть), но с неформальными договоренностями и условиями перехода.

Такая централизация явно вредна для российского спорта и еще больше подчеркивает проблему неравенства в фигурном катании. Этот спорт и так уже практически недоступен для семей с низким и средним достатком, а теперь еще и возникает необходимость проживания в Москве или Санкт-Петербурге. На российских стартах ухо режет от количества спортсменов из столицы, но по факту почти все они приехали из регионов, точнее были вынуждены переехать. Но не каждая семья может позволить себе такие инвестиции, поэтому либо потенциальные таланты завершают карьеру, либо остаются за бортом большого спорта, куда им из Саранска, Казани или Красноярска почти не пробиться. Ведь наверняка сейчас в условном Ижевске катается будущая Алина Загитова, но, если в ее жизни не появится спонсор, который поможет поехать в Москву к Этери Тутберидзе, о ее существовании мы так и не узнаем.