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Конец эпохи Загитовой и Медведевой. А как они выглядели в детстве

Авторы:

Дмитрий Кузнецов
Валентин Серегин
Сегодня, 14:00
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Instagram Алина Загитова. Фото Instagram Алина Загитова. Фото Instagram Алина Загитова с отцом. Фото Instagram Алина Загитова. Фото Instagram Алина Загитова. Фото Instagram Алина Загитова. Фото Instagram
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Instagram
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Алина Загитова и Евгения Медведева остаются самыми популярными российскими фигуристками, несмотря на то, что обе полностью пропустили соревновательный сезон-2020/21.
Евгения Медведева и&nbsp;Алина Загитова.Загитову и Медведеву не включили в сборную России на олимпийский сезон. Что это значит?

14 мая стал известен состав сборной на олимпийский сезон и оказалось, что девушки туда включены не были. Загитова и Медведева вдвоем неизменно попадали в списки команды с сезона-2016/17, Евгения впервые появилась в сборной на пять сезонов раньше. Впервые за десять лет мы не увидим их в составе. Это тоже один из признаков ухода эпохи, которых становится все больше.

«СЭ» нашел редкие детские фото двух олимпийских призерок и девушек, которые продолжают олицетворять российское фигурное катание конца «десятых» — начала «двадцатых».

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

Евгения Медведева начинала карьеру в ЦСКА и перешла в «Хрустальный» к тогда еще малоизвестному тренеру Этери Тутберидзе в возрасте 8 лет.

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

Фактически это первая звездная ученица самой Тутберидзе. Фотографию на легендарном розовом шаре она сделала задолго до Щербаковой, Валиевой и Ко.

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

Уже в 2009 году Медведева каталась под музыку Бетховена и Ллойд Уэббера. Хореографом-постановщиком была Тутберидзе.

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

Первую победу в карьере Медведева одержала в 11 лет, в марте 2011 года на Спартакиаде в Екатеринбурге. Она набрала высокие 148,08 балла. Никто из ее соперниц на данный момент не продолжает карьеру на высшем уровне.

Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram

Алина Загитова — из спортивной семьи. Мало того, что ее отец занимался хоккеем, но и сестра Сабина зональных соревнованиях младшего первенства России.

Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram

Взлет Загитовой произошел намного резче. Загитова пришла в «Хрустальный» в 2015 году и начала выступления в московской школе в 13 лет.

Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram

Отец Загитовой Ильназ — хоккеист и хоккейный тренер. В 2002 году, когда на свет появилась Алина, Ильназ в составе «Ижстали» и лениногорского «Нефтяника» боролся за право выступать в Суперлиге, но так туда и не пробился.

Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова с отцом. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram

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