Конец эпохи Загитовой и Медведевой. А как они выглядели в детстве
14 мая стал известен состав сборной на олимпийский сезон и оказалось, что девушки туда включены не были. Загитова и Медведева вдвоем неизменно попадали в списки команды с сезона-2016/17, Евгения впервые появилась в сборной на пять сезонов раньше. Впервые за десять лет мы не увидим их в составе. Это тоже один из признаков ухода эпохи, которых становится все больше.
«СЭ» нашел редкие детские фото двух олимпийских призерок и девушек, которые продолжают олицетворять российское фигурное катание конца «десятых» — начала «двадцатых».
Евгения Медведева начинала карьеру в ЦСКА и перешла в «Хрустальный» к тогда еще малоизвестному тренеру Этери Тутберидзе в возрасте 8 лет.
Фактически это первая звездная ученица самой Тутберидзе. Фотографию на легендарном розовом шаре она сделала задолго до Щербаковой, Валиевой и Ко.
Уже в 2009 году Медведева каталась под музыку Бетховена и Ллойд Уэббера. Хореографом-постановщиком была Тутберидзе.
Первую победу в карьере Медведева одержала в 11 лет, в марте 2011 года на Спартакиаде в Екатеринбурге. Она набрала высокие 148,08 балла. Никто из ее соперниц на данный момент не продолжает карьеру на высшем уровне.
Алина Загитова — из спортивной семьи. Мало того, что ее отец занимался хоккеем, но и сестра Сабина зональных соревнованиях младшего первенства России.
Взлет Загитовой произошел намного резче. Загитова пришла в «Хрустальный» в 2015 году и начала выступления в московской школе в 13 лет.
Отец Загитовой Ильназ — хоккеист и хоккейный тренер. В 2002 году, когда на свет появилась Алина, Ильназ в составе «Ижстали» и лениногорского «Нефтяника» боролся за право выступать в Суперлиге, но так туда и не пробился.
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