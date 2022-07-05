«Подъем возрастного ценза — ошибка». Закарян прогнозирует массовый исход фигуристов

Интервью известного агента Ари Закаряна — о плачевном состоянии фигурного катания.

Популярный рефрен в пуле экспертов российского фигурного катания — без наших спорт загнется. Так что очень скоро, поняв всю тленность бытия без россиян, спортсменов вернут и заживем. Проблемы у Международного союза конькобежцев действительно есть. Очень велик риск, что серия «Гран-при» скукожится до пяти этапов — замену Москве нашли в виде Финляндии, а вот китайцам все еще подыскивают. Ожидалось после избрания на пост президента ISU корейца Чжэ Ель Кима, что этап примет Сеул, но, судя по всему, новый руководитель не настолько заинтересован в фигурном катании, как ожидалось.

«СЭ» поговорил с известным агентом и режиссером шоу Ари Закаряном, только что приехавшим тур по Японии — чтобы понять, насколько популярный в России, но не в мире спорт может прожить без наших.

Ламбьель взял бы медаль на чемпионате Европы, если б вернулся

— Ари, вы только что проехали тур по Японии. Как все прошло?

— Все прошло прекрасно. Дружная компания фигуристов, все вместе катались, ходили, веселились, никаких проблем. Ни одного билета не осталось в продаже, хотя арены довольно приличные по размерам. Шоу смотрели в кинотеатрах по всей Японии, и там тоже был фурор.

Суперзвезда здесь, конечно, Юдзуру Ханю. По сути Fantasy on Ice — это шоу под него. Как его встречают, как он общается с публикой — это запредельный уровень, совершенно другой. Он номер один. Очень крут был Стефан Ламбьель, не перестаю восхищаться его профессионализмом. В 37 лет он продолжает делать четверной тулуп. Если б вернулся в спорт и набрал форму, то на чемпионате Европы мог бы вполне зацепить медаль. Программы новые, сделанные под шоу, а равного ему по компонентам в мире нет. Его выступления доводили до слез — настолько это было эмоционально.

Очень счастлив, что впервые сюда приехал Илья Малинин он здесь не раз сделал сумасшедший прыжок аксель четыре с половиной. Это подъем планки на новый уровень. Он очень хороший парень, на мой взгляд, за ним будущее. В общем, Япония доказывает, что по культуре фигурного катания она остается первой в мире. По организации, телетрансляциям, спонсорским вещам.

— Россия есть чему учиться?

— В России очень высокий уровень, много что сделано и делается, народ ходит и обожает фигурное катание. Уровень ледовых шоу не хуже. Но Япония в целом по-другому подготовлена. Я подсчитал — команда, которая работает над шоу — около 200 человек.

— И оно окупается?

— Если бы не окупалось, то продюсеры бы его не делали. Билеты здесь стоили от 100-200 долларов. Не было такого — давайте сократим расходы, заплатим вам, фигуристам, поменьше, как делается это кое-где.

Российская федерация все делает правильно

— По россиянам не скучают?

— Как сказать... В разговорах говорили, что мы были бы рады иметь действующих чемпионов из России. Да, тема поднимается, люди сожалеют. Но мол, извините. Ситуация такая, какая есть.

— А кто сейчас по распиаренности главная российская фигуристка? Кого бы пригласили точно? Трусову?

— Все три девочки, которые были на Олимпиаде, достойны внимания. И их могли бы однозначно пригласить. Но кого-то выделить сложно. Могу сказать, что до пандемии и сложностей с участием россиян в зарубежных мероприятиях в Японии Плющенко всегда проходил превосходно.

— Про сложности. Как думаете, Гран-при России, объявленный нашей федерацией — жизнеспособный формат?

— Сложно прогнозировать. Но что точно, руководство российской федерации сильно и компетентно. Александр Коган — настоящий профессионал, отношусь к нему с огромным уважением. Он двигает фигурное катание вперед. Антон Сихарулидзе выходит на первые роли, возглавил петербургскую федерацию, чему я тоже очень рад. Федерация сделала много для популяризации и развития фигурного катания в России и мире. То, что они делают — они делают правильно. Жаль, что так получилось. Время покажет, как дальше пойдет. Хорошо, что у ребят будет по крайней мере возможность кататься.

— В России часто встречаешь мнение, что сейчас все поймут, что без нас мировое фигурное катание загнется, и вернут нас. Нам стоит спуститься с небес на землю?

— Так я говорить не буду, но... шоу в Японии проходит с аншлагами без россиян — это тоже ведь показатель, согласитесь.

Только пара стран держат уровень фигурного катания

— В начале июня вы принимали участие в конгрессе ISU. Вам понравилось?

— Конгресс понравился тем, что пляж был рядом, вода теплая, условия хорошие.

— Красноречиво.

— А по самому конгрессу у меня много вопросов. Поднятие ценза до 17 лет с криками «ура» и аплодисментами — на мой взгляд, это ошибка. Поднять до 16 лет — еще нормально, могу понять. Но в 17 лет многие заканчивают школу и оказываются перед выбором. Ждать лишних два года выхода во взрослые... Да многие предпочтут идти в IT, программированию учиться. Или в другие профессии. Или возьмем пары. Девочка в 15-16 лет при партнере постарше теперь не имеет возможности соревноваться, пара вынуждена ждать. Плюс в 17 лет у многих женщин тело развивается. Судя по моим наблюдениям, это именно тот момент, когда физиология берет свое. Партнеру в данном случае будет очень тяжело.

В общем, мы увидим проблемы. Аргументы про снижение травматичности для меня не работают — я давно в фигурном катании, с четырех лет. Проездил множество соревнований и имею опыт общения с фигуристами. В основном причина травм в неправильной разминке или некомпетентных тренерах. Что касается часто обсуждаемой сейчас темы веса — если кто-то набирает вес, значит, нет культуры питания у человека, он ест много лишнего, уж простите. Все просто, проблемы бытовые, а не возрастные. Наконец, есть Лиза Туктамышева, которой 25 лет — и ничего, она делает сложные элементы и держится в топе. И не она одна катается в такие годы.

Также я вижу серьезную опасность для фигурного катания в отсутствие тура по окончании сезона с участием лучших фигуристов, как в 1970-1980-х. Я вносил предложение, не раз говорил ISU, что это нужно, надеюсь, они услышат мои просьбы. Премия ISU Skating Awards, которую мы ни разу так нормально и не провели, обязательно должна пройти, чтобы мир увидел, что это такое. Это важно для эволюции и популяризации фигурного катания. Буду пытаться докричаться. Положение у нас плачевное. Только пара стран держат уровень фигурного катания, одна из которых отрезана по понятным причинам.