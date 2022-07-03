Объявлена тема новой программы Валиевой. Внутри зашифровано послание

Камила в следующем сезоне будет кататься под композиции из научно-фантастического фильма «Интерстеллар».

Этери Тутберидзе наконец-то вернулась в Россию после долгого пребывания в США, и тут же из «Хрустального» начали появляться новости. Едва ли не первой из топ-фигуристок тему новой короткой программы объявила Камила Валиева. Точнее, за нее это сделал хореограф Даниил Глейхенгауз, выложив в социальных сетях фотографию с Тутберидзе и Валиевой. Темой постановки для Камилы станет музыка из фильма «Интерстеллар», а внутри программы Глейхенгауз пообещал зашифровать послание.

Фантастическая тема

Сюжет фильма «Интерстеллар» не так прост — на Земле опустошение и тотальный голод, а единственной культурой, которую еще возможно вырастить, остается кукуруза. По планете проносятся пыльные бури, усугубляя ситуацию. Кажется, что единственный выход — сбежать на другую планету и основать там колонию. Но в Солнечной системе таких нет, так что нужно выходить за ее границы. Можно осуществить путешествие к другой звезде относительно быстро — ученые нашли червоточину, или кротовую нору, около Сатурна, позволяющую перемещения. Такой путь вызывается проделать главный герой фильма, но в конце концов спасти человечество помогает его повзрослевшая дочь.

Чтобы изучить, что происходит, нужно немного больше времени, чем займет прочтение предыдущего абзаца. Но вряд ли Глейхенгауз ставил программу Валиевой именно по мотивам сюжета фильма — это слишком сложно для понимания, и в две минуты никак не вмещается. В «Интерстелларе» поднимаются темы тяги к знаниям и любви. Знания и поиск нового — хорошо, бездействие — плохо. Чтобы достичь чего-то, нужно быть готовым решать задачу до конца и рисковать. А вот это уже хотя бы каким-то образом ложится на программу.

Хотя совсем не обязательно использовать хоть какие-то отсылки к фильму — можно взять просто музыку и придумать собственную историю. А музыкальное сопровождение выбрано неплохо — Cornfield Chase от Дориана Марко и Tick-Tock известного Ханса Циммера. Смущает пока один момент — по тематике программа может слишком напоминать предыдущие, в том числе и ту, с которой Валиева ставила рекорды в прошлом сезоне.

В олимпийский год постановка Камилы In Memoriam на музыку Кирилла Рихтера восхитила даже голливудского актера Алека Болдуина, который оставил в социальных сетях хвалебный отзыв о программе. Но и та постановка была как бы продолжением «Шторма» на музыку олимпийского чемпиона Эрика Редфорда. В этих двух программах дублировались даже связующие элементы перед исполнением флипа и каскада лутц + тулуп. И там, и там были коронные шпагаты Валиевой, арабески, бести и другие элементы. Музыка тоже близка по тематике — лирическая, под которую Камила катается в длинном платье. Не хотелось бы, чтобы и в этом году была некоторая калька на программы предыдущих лет.

Эксперимент Щербаковой вне «Хрустального»

А вот Анна Щербакова решила поэкспериментировать. Она согласилась участвовать в 24-х шоу Ильи Авербуха за месяц и поставить программу от самого хореографа. Штаб Тутберидзе редко позволяет своим спортсменам такое — в «Хрустальном» обычно постановки создает Даниил Глейхенгауз, иногда вместе самой Этери Георгиевной. А тут мало того, что Аню отпустили на месяц в шоу другого тренера, так еще и оказались не против программы от него же.

Щербакова покажет программу на стихи Булаты Окуджавы, но тема номера пока осталась в секрете. «Это мой первый опыт работы с Аней. Она очень светлый человек, новый номер будет философским», — раскрыл секрет Авербух в комментарии ТАСС. В принципе, большинство программ олимпийской чемпионки так или иначе философские, но здесь важен другой факт: все это будет от постановщика, никак не связанного с командой Тутберидзе. Значит, вероятность увидеть Щербакову в ином ключе все-таки остается.

Вторым прокатом Анны на шоу будет фрагмент произвольной программы «Мастер и Маргарита», с которой фигуристка выиграла Олимпиаду. Здесь уже никаких экспериментов не будет — эту постановку спортсменка уже исполняла несколько раз во время турне группы Тутберидзе. Но вот о новых соревновательных программах Щербакова пока не объявляла — либо их не успели поставить, так как Аня была занята другими проектами и сдачей экзаменов, либо возможен вариант, что их вообще не будет. Может быть, что-то и успели поставить, но сейчас времени на отработку будет не особо много — шоу Авербуха стартует уже через несколько дней в Сочи.

Валиева тоже будет в Сочи и тоже в июле, но выступать она собирается в спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек». Там вообще интересная картина — главные роли попеременно исполняют Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Дмитрий Соловьев, который будет менять партнерш — сначала выступит Валиева, потом — Алина Загитова, а сентябре даже Татьяна Волосожар. Отрабатывать новые программы у Камилы получится не так долго, как в другие сезоны. Но зато участие в шоу может помочь ей добавить раскрепощенности и открытости, а также попробовать новый образ и формат выступлений.