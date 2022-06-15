Лайшев назвал лучшим состав сборной России по фигурному катанию

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023.

«У меня нет понимания решения, почему Самоделкина не попала в состав. Наверно, причин на сегодня может быть много, но я не в курсе. У меня нет вопросов по составу, этим занимались профессионалы — Федерация фигурного катания России. Они никогда не подводили. Я уверен, что это лучший состав, который может быть, и дискуссий быть не должно», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее был опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Соответствующий документ опубликован на сайта Министерства спорта РФ.