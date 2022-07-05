Раньше в «фигурке» выступали мужские пары. Сексуальное равенство или гендерное неравенство?

Удивительный опыт в истории фигурного катания, к которому теоретически могут вернуться.

Нынешняя тенденция мирового спорта — стремление к гендерному равенству. Международный олимпийский комитет включил зеленый свет для дисциплин, в которых мужчины выступают вместе с женщинами, и давит своим мнением на профильные спортивные федерации. Болельщикам, которые привыкли к классическому спорту, новый тренд порой кажется диким. Хотя «классика» — понятие растяжимое. Например, чуть больше ста лет назад никто не удивлялся тому, что на чемпионате Европы по фигурному катанию официально выступали однополые пары. Причем это не имело никакого отношения к сексуальной ориентации спортсменов. Просто было такое направление в фигурном катании. Почему же оно не получило развития?

Мужские пары в фигурном катании.

Многие победители первых турниров не признаются ISU

Если вы вдруг решите посмотреть результаты старых чемпионатов мира или Европы, то, вероятно, первым источником станут таблицы из Википедии. Но, при всем уважении этому источнику, в данном случае он показывает неполную картину и не отражает и половины того, что происходило на чемпионатах ISU до Второй мировой. В первые годы развития фигурного катания не было объединенных по разным дисциплинам турниров по типу чемпионата Европы или мира. Проводились отдельные соревнования для мужчин, и отдельные — для женщин, и это происходило в разное время в разных странах. Осколок тех времен — чемпионаты мира по синхронному катанию, которые до сих пор живут отдельной жизнью от остальной фигурной тусовки.

Единых правил и регламента на многих турнирах в прошлом не существовало — многое отдавалось на откуп принимающей стороне. Это касалось даже Олимпийских игр, на которых в Лондоне-1908 в качестве эксперимента ввели дополнительную категорию «специальных фигур». В первый и единственный раз в истории чемпионом тогда стал наш Николай Панин-Коломенкин. Также и с чемпионатами Европы. Если судить по той же Википедии, женские соревнования на континенте начали проводить только с 1930 года. Это не совсем так. В 1930-м устроили первый объединенный чемпионат Европы по всем дисциплинам. Раньше были и женские турниры, и парное катание, и даже соревнования по вальсу и тенстепу — предшественникам танцев на льду. Просто они проходили отдельно, и сейчас ISU не спешит признавать их результаты. Что печально, ведь на них было много любопытного и такой уровень свободы, что многие позавидуют даже сейчас.

Чемпионы однополого катания придумали прыжок-связку

Помимо специальных фигур, отдельные медали выдавали за лучший номер, костюм и даже скоростные качества. Экспериментировали как могли! Так на чемпионате Европы 1900 года в Берлине были как минимум четыре различных вида соревнований среди мужчин (три — среди взрослых и одни — среди юниоров) и два вида парных соревнований. Первое было понятным и всем привычным — выступали дуэты мужчин и женщин. А вот еще один вид был для однополых пар. Причем только для мужских, женские дуэты не подразумевались. Чемпионами тогда стали братья Ойлеры — Карл и Густав. Вы наверняка слышали эту фамилию, поскольку в честь Густава Ойлера назвали один из элементов современного фигурного катания — перекидной прыжок «ойлер», необходимый в качестве связки между двумя элементами. Густав первым его исполнил, затем его начинания подхватил швед Пер Людвиг Торен. «Патентные права» между ними оспариваются, но все же элемент носит имя немца.

Мужские пары в фигурном катании.

Итак, возвращаемся к братьям Ойлерам: они в начале XX века были одними из лучших в своей категории и настоящими новаторами. Им удалось выиграть еще и следующий ЧЕ в 1901 году в Вене, а затем первенствовать и с дамами. Это важный нюанс, никакого романтического подтекста в выступлениях двух мужчин не было. Его в принципе трудно представить, когда речь идет о двух братьях, но в этом и была вся концепция разделения соревнований на две категории. В ту эпоху считалось, что настоящее мастерство на льду могут показывать только мужчины. И в мужском парном два маэстро вдвоем демонстрировали чудеса акробатики. А приглашая даму на двуполый танец «мужчина своими навыками раскрывал и свою партнершу». Это цитата из одного из рекламных буклетов тех лет, поэтому было скорее гендерное неравенство, чем сексуальное равенство...

Женские пары появились только в нашем веке

Мужских соревнований в фигурном катании долгое время было действительно больше, нежели женских. В том числе и различных однополых видов парного катания. Любопытно, кстати, что судьей на ЧЕ-1900 был австриец Франц Беллази, который исполнил однополый танец на льду с Джексоном Хейнсом еще в конце XIX столетия. Их главными соперниками были Мартин Гордан и Эдгар Сайерс. В старых альбомах исторических клубов по фигурному катанию можно найти целые подборки фотографий с такими дуэтами. Официально ISU результаты подобных стартов никогда не признавал, но факт остается фактом — однополые мужские пары сто лет назад были обыденностью. А вот женские появились совсем недавно — в начале позапрошлого десятилетия. И это, увы, связано уже с сексуальной ориентацией.

Мужские пары в фигурном катании.

В 2002 году однополые соревнования фигуристов-парников были включены в программу Gay Games. Они сильно отличаются от выступлений в пуританском XIX веке. Здесь и объятия, и откровенные движения — партнеры не скрывают своих чувств от зрителей. Такое раскрепощение идет и в классическом парном катании, и танцах на льду. Вопрос только один — решится ли ISU на допуск однополых пар на свои старты? Подобный эксперимент уже был в шутку представлен в сатирическом фильме 2007 года «Звездуны на льду». С одной стороны — подобное в духе современных западных тенденций. С другой — в мире множество стран, где публичная демонстрация однополых чувств является уголовным преступлением. И, если ISU хочет остаться действительно международным союзом, ему следует отказаться от спорных экспериментов и оставить однополые пары как рудимент далекого прошлого.