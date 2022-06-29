«В детстве был выбор между Буяновой и Тутберидзе. Сердце сказало — Елена Германовна». Интервью Артура Даниеляна

Фигурист сборной России — о переходе Косторной, армянских корнях и почему не будет менять спортивное гражданство.

Российское мужское одиночное катание заметно спрогрессировало. Долго мы переживали, что за Плющенко и Ягудиным никого нет. После медали чемпионата мира-2018 Михаила Коляды был перерыв, но вскоре пришло новое поколение. Один из ярких его представителей — Артур Даниелян. Да, последний сезон он боролся с травмами и уступил место в топе Марку Кондратюку, Евгению Семененко и Андрею Мозалеву, но его взлет до серебра ЧЕ в 16 лет ошеломил всех. Сможет ли он удивить еще раз в новых обстоятельствах — мы узнали в большом разговоре с фигуристом, который пришел в гости в редакцию «СЭ» к авторам YouTube-канала «Ответь по-братски». Братья блогеры Андрей (16 лет) и Павел (11 лет) Лапушкины делают вместе с нами первые шаги в классической журналистике.

Вес и ограничения в еде, переезд в Москву

— Артур, барев (добрый день по-армянски. — Прим. «СЭ»). Можешь порекомендовать нам лучший армянский ресторан в Москве?

— По ресторанам сложно, предпочитаю мамину кухню. И папину — по мясу он лучший. Если брать ресторан, то я больше по грузинским. Но мамина долма — лучшее, что могло придумать человечество. Или гата, например, — такое армянское блюдо, которое советую вам обязательно попробовать в Армении или у армянских друзей в России.

— Ты себя ограничиваешь в еде?

— Да, и прилично. Я быстро набираю вес. Набрать усилий не стоит, а сбросить всегда муторно, не люблю это делать. Приходится держать себя в рамках. На диетах я не сижу, питаюсь так, чтобы потреблять меньше калорий. В моем случае это гречка с курицей, если надо сбросить. Я не ем овощи, например, каши — от них воротит прям. Много чего не ем.

— А сладкое?

— Сладкое как раз люблю, но с возрастом стал есть его меньше. Иногда съем полоску шоколада — а потом думаю: «Что я наделал?»

— Со стороны тренеров много ограничений в еде?

— Ограничений как таковых нет. Сказано, какой должен быть вес. Это в том числе зависит от роста. Сейчас я вырос, плечи стали пошире, да и в целом вширь пошел. Поэтому набрал, наверное, килограмм по сравнению с предыдущим сезоном.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какой у тебя сейчас вес?

— Должен быть 58-59 килограммов где-то. Ты можешь есть что хочешь, но не прибавляя. Иначе увеличивается нагрузка на суставы, голеностоп, колени, спину. А так как я часто что-нибудь себе получаю из травмы, нужно контролировать.

— В новый «Макдоналдс» уже ходил?

— Нет. И пока не пойду, потому что сейчас как раз сбрасываю.

— Как это делается?

— Просто меньше ем. И больше пью.

— Ты родом из Волгограда. Давно там не был?

— Давненько. Мы переехали в Москву в сезоне-2015/16, первые года три ездил туда сдавать школьные экзамены. Но потом перевелся в столицу плюс пандемия, много работы. Не знаю, может, с тех пор город изменился, но пока я ездил — все оставалось так же.

— Может, это не очень хорошо? В Москве прогресс заметнее.

— Надо будет съездить, посмотреть, все-таки четыре года прошло. Все равно там хорошо — спокойно по сравнению с Москвой. Здесь постоянно спешка. Но мне уже нравится, привык. Как произошел переезд? Собрали вещи — и отправились в Кисловодск. Там у меня начались первые сборы. Потом сами вернулись в Волгоград, собрались и примчались в Москву в квартиру.

— Родители снимали для тебя? Жили с тобой вместе?

— Мы переехали всей семьей.

— Ради твоей карьеры?

— Да. Ради меня. Но это было на пользу и брату, и сестре. Сестра хотела учиться в Москве. И ей хорошо, и брату хорошо — он закончил 11-й класс и поступил в вуз. Ну и мне карьеру продолжать. По-моему, все сложилось идеально и вовремя. Я и в Волгограде лишний год не задержался — не остался без прогресса. Все как хотели.

— В Волгограде начиналась карьера Евгения Плющенко. В городе его помнят?

— Безусловно. Я знаю его тренера, она рассказывала много историй про то, какое тяжелое детство у него было. Все помнят его вклад. Это такая гордость для города — что он начинал именно там.

— Если об экзаменах — ты же в этом году должен был сдавать ЕГЭ?

— Окончил школу в мае, да, но не сдавал, потому что был на сборах в армии, как уже все в интернете заметили.

Армянские корни, смена спортивного гражданства

— В России много фигуристов с армянским корнями. Ты, Евгения Медведева, Аделия Петросян, другие...

— Это следствие того, что наша Россия — это многонациональная страна, поэтому в любом случае в фигурное катание приходит много армянских детей, которые достигают потом успеха.

— Дрим-тим в сборной Армении могла бы получиться?

— Возможно.

— Было у тебя желание выступать за сборную Армении?

— Не задумывался отдельно об этом. Выступаю и выступаю. Даже с тренерами как было, я ни разу сам тренеров не менял. Мой первый тренер довела меня до определенного уровня и передала второму. Дальше меня вели до профессионального уровня — нужно было решать, куда переезжать, Москва или Питер. В Питер я не хотел, а в Москве были варианты — либо к Этери Георгиевне (Тутберидзе) мог пойти, либо к Елене Германовне (Буяновой). Насмотрелся интервью с их ученицами — Аделиной (Сотниковой) и Юлей (Липницкой). Почему-то сердце мне сказало — к Елене Германовне. Так что сам я тренеров никогда не менял, делал это, только когда они сами мне говорили. Так же и со страной. Я начал кататься за Россию, так же и продолжаю. Что-то менять теперь большого смысла нет, потеряешь много времени... А много времени-то и нет. Хочется кататься и выступать.

— А в связи с последними событиями, отстранением? Тем более раз хочется кататься...

— Я могу выступать за Армению. Но нужно несколько лет, чтобы заработать там репутацию. В плане фигурного катания Армения только развивается. В России даже без международных соревнований на внутреннем уровне много сильных мальчиков, с которыми интересно конкурировать. Я немного выбыл из первых рядов, и мне надо сначала на внутреннем уровне теперь показать себя.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Для многих смена страны равносильна предательству. А как для тебя?

— Я такие комментарии наблюдаю от людей, которые либо диванные критики, либо хейтеры этих спортсменов. Это личное дело каждого. У человека есть такой-то график жизни. Еще один олимпийский цикл катаюсь, и он уходит. И есть мечта выступить, например на чемпионате мира. И если человек не может в своей стране пробиться и ему предоставляют возможность выступить за другую, почему он должен отказываться? Это его карьера, он потратил на нее много лет. Не в пустоту же выкидывать это? Надо не лезть в карьеру спортсменов.

— Надежд на возвращение России в ближайшее время нет?

— Я повлиять на это не могу. Следил за новостями, но не сильно. Я увлечен скорее процессом подготовки к следующему сезону, своей подготовкой. Обидно, конечно. И, на мой взгляд, не совсем все справедливо. Мы спортсмены и к этому не причастны.

— Отстранение России от международных стартов — большая ошибка для мира фигурного катания?

— Да. Потому что кто будет двигать спорт? Особенно если это касается пар и девушек, здесь у нас лидирующие позиции. Да, в танцах у россиян и так сильные конкуренты есть, в мужчинах тем более. Но как теперь им и нам конкурировать? Мы-то между собой побьемся, они тоже, но без особой интриги. Мы от этого особо ничего не потеряем в плане смотрибельности, зрителей, количества поддержки, наоборот, только приумножим.

Возрастной ценз, серебро Евро

— Тебя раздражает излишняя скандальность вашего вида спорта?

— Раздражают разборки болельщиков. Можно любить одного спортсмена, но почему ты считаешь, что другой, который стал выше твоего любимчика, приложил меньше усилий к победе? Можешь не радоваться этому, твое дело. Но относись нейтрально. А у нас ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально?

— Бывало такое, что в твой адрес было излишнее внимание?

— В плохом смысле — нет. В хорошем, если вспомнить мой хороший сезон, когда я выиграл медали на чемпионате России и Европы, много встречал ярких комментариев, пожеланий. Насчет плохих комментариев, встречаю их, не отстраняюсь, но отношусь спокойно.

— Ты выиграл серебро на чемпионате Европы в 2020 году в 16 лет. То есть по новым правилам тебя бы даже не допустили до этого старта. Что об этом думаешь?

— Честно говоря, даже не задумывался. Не помню даже, что мне было тогда 16. Обидно было бы... Возрастной ценз — очень щепетильная тема, я даже и не обсуждал ее с ребятами. Надо подумать, поразмыслить. Пока что не могу понять, для чего это реформа. Юниоры выступают по взрослым, прыгают сложные элементы. Но они точно так же будут прыгать эти прыжки и по юниорам. Фигурное катание развивается — и девочки в любом случае теперь будут учить ультра-си. В любом возрасте без четверных теперь никуда.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какие воспоминания у тебя о том чемпионате Европы?

— Это была моя лучшая подготовка к старту. Окрыленный после чемпионата России, я здорово встретил Новый год, пошел на тренировки, и все давалось так легко, тренеры тоже были спокойные. Я шел откатать с удовольствием, заявить о себе. На короткую выходил — не думал о местах. А вот перед произвольной уже очень хотелось уехать с медалью. Во сне у меня была бронза. Посмотрел «Полицейский с Рублевки», чтобы отвлечься, потом 10 раз свой успешный прокат с чемпионата России. Мне нужно было зарядиться. Я заряжаюсь эмоциями от хороших прокатов, реакции зрителей.

— У тебя в голове есть понимание, что будешь делать после завершения карьеры?

— Да, не раз об этом задумывался. Сразу в тренерство точно не уткнусь, к этому нужно морально подготовиться. Хочу в шоу покататься еще, мастер-классы давать, подкатки... Понять, нравится мне это или нет. Когда я получу образование тренера, хочу взять еще второе себе направление, не связанное со спортом. Например, пойду на психолога. Думал стать стоматологом, но для этого нужно много усилий, много ума. Еще есть время подумать.

Программы и контент на новый сезон

— Что по программам на будущий сезон?

— Скажу одно — они новые. Я пока в таком стиле еще не катал. По названиям придержу интригу, к тому же еще не выучил, как называются мелодии. Короткая для меня — что-то ироничное. А первая часть произвольной — что-то для фигурного катания, я такого еще ни разу не слышал. Я фигурнокатательный наркоман, смотрю все соревнования, и старые, и новые, даже выступления детей каких-то на первенстве водокачек... А вот вторая часть произвольной уже что-то знакомое, всеми любимая. Она вкусная скомпанована, и я смогу донести мысли до зрителей и судей.

— Какая твоя любимая программа за всю карьеру?

— «Дон Жуан». Программа — эмоция, весь спектр успевал прочувствовать за время исполнения. Даже во время тренировочных прокатов без прыжков по мне бежали мурашки.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Чьи программы нравятся?

— Один из моих любимых спортсменов — Хавьер Фернандес. Нравятся абсолютно все программы, почти каждую до дыр засмотрел. Кто еще? Марк Кондратюк. Даже не знаю, что нравится больше — «Иисус» или «Великолепный век». Скорее, первое, это разрыв чистой воды. Из женских нравятся у Алены Косторной программы, которые будут в следующем сезоне. Я их уже знаю, видел. Со стороны уже в мурашках находишься — когда она это делает в полном виде, в костюме. Будет круто. У Ани Щербаковой — «Парфюмер», как будто дух пролетает мимо тебя. И «Жар-птица» еще, особенно момент со сменой платья. У Саши Трусовой — «Фрида». Еще у Димы Алиева — «Маскарад».

— Есть ли задача на следующий сезон выучить сложные элементы?

— Они есть, надо их стабилизировать — у меня осталось время для этого. Надо быть в наилучшей форме — прошлый сезон я начал плохо, до сих пор вспоминаю иногда, и как-то стыдно, что я так катался.

— Программы будут усложняться?

— Планирую. Тот контент, который был... Уже даже смешно. Один четверной сальхов в короткой и два в произвольной — это «десятка». У нас мальчики прыгают по два в короткой, по три в произвольной минимум, надо соответствовать. Будет по традиции сальхов, а второй может быть и флип, и лутц.

Косторная, Буянова

— Федерации фигурного катании нужно постараться, чтобы наших фигуристов не забыли?

— Федерация прикладывает максимум усилий, чтобы сейчас наш спорт держался на том же уровне, на который пришел. Для этого сделали «Гран-при России». Наверное, это еще не конец таким новым стартам. Думаю, даже за рубежом будут смотреть российские соревнования.

— Почему в последнее время не было контента в Telegram-канале фигуристов «ФлутцБергер»?

— Нужен повод, а сейчас все по сборам разлетелись. Вот мы с Марком Кондратюком в речку пытались прыгнуть. Не прыгнули, конечно. Не зашли, прикололись над всеми. Это было в Самаре на набережной, но вода была холодной. Вот повод, показали, что мы своего рода кринжуем. Раз все ждут, то устроим — скоро в канале точно что-то будет.

— Кто у тебя лучшие друзья в фигурном катании?

— Марк, Алена Косторная, Каролина Коган. Моя лучшая подруга из Волгограда Настя Камзаева. Она была в парном катании, уже закончила. Соня Марченко из танцев на льду. Закончила, тренирует.

— Что-то изменилось с момента прихода Косторной в вашу группу?

— Стало немножечко повеселее, теплее, дружнее. Алена может сплачивать людей вокруг. Я ее давно знаю, знал, чего ожидать, если она придет.

— Алена с тобой советовалась насчет перехода?

— Она спросила про тренера, тренировочный процесс, мы ставили — возьмет или нет. Алена очень хотела продолжать карьеру. Потом Елена Германовна позвонила — до нее дошло, что Косторная хочет попробовать с ней работать. Мы сначала обсуждали наши вопросы, а потом говорит: «Подружка твоя тоже хочет перейти, знаешь?» Ответил, что знаю. Рассказал, что она хочет продолжать кататься и, возможно, Елена Германовна — ее единственный и последний шанс. Не знаю, насколько мое слово сыграло роль. Мне кажется, Елена Германовна сделала правильный выбор, что дала шанс, и что у них получится.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Алена говорила: там, где Этери Георгиевна три раза взорвется, Елена Германовна спокойно объяснит и растолкует.

— Не знаю, как у Этери Георгиевны, никогда не был. Елена Германовна терпеливая. Конечно, всему приходит какой-то конец. Она действительно может разжевывать несколько раз, пока ты не поймешь, что к чему, а может отойти в сторонку и ничего не говорить, а ты пойдешь и сделаешь, как надо. Но если нет, еще объяснит, с другой стороны зайдет. По тем или иным причинам не всегда можно выполнять много прыжков, вращаться, скользить. Ограниченная тренировка, например, — 45 минут. У Елены Германовны есть одна просьба — без бабочек, без лишнего двойного и так далее. Так что больше разминаешься на полу. Ставка делается на качество и стабильность. Думаю, с Аленой примерно так же — все, что от тебя требуется, — это делать, что просят.

— Ты говорил, что после переезда в Москву мог перейти к Буяновой или Тутберидзе. Был просмотр в «Хрустальном»?

— Нет. В этот момент я был на сборах в Новогорске у Виктора Николаевича Кудрявцева — меня позвали туда после каких-то российских стартов. Там я отпросился с одной вечерней тренировки, поехал в ЦСКА на просмотр. Елены Германовны тогда не было — но я почувствовал лед, идеально все сделал, был в шоке даже. Потом еще раз отпрашивался, узнав, когда она будет она на тренировке. Приехал — была паника сначала. Она пришла, говорит — «Ну, давай, показывай, что умеешь». Я все сделал, по-моему, без единой ошибки, показал мои коронные на тот момент вращения, тогда еще умел ноги вытягивать, как девочки делают. Ей понравилось — она пожала мне руку, сказала, что увидимся в июне.

— И вариант с Тутберидзе отпал?

— Меня взяли, зачем мне еще куда-то ехать?

Чен и Ханю

— Ты пропустил сезон-2020/21 из-за травмы. Были мысли, что ты вообще не вернешься на лед?

— Нет, не было. Я очень много раз был расстроен — еще до того, когда пришлось делать операцию, чтобы устранить проблему. Был случай, когда я не вышел на свои первые взрослые прокаты, вообще нигде не появлялся, хотя готовился. Но это были моменты, когда надо решать проблемы. Невозможно тренироваться «скачками»: то прибавляя нагрузку, то опуская. Наоборот, я замотивировался после травмы. Я подумал: а что я теряю? Сезон был без международных стартов. Все сложилось идеально. Единственное — хотелось выступать, показывать свою работу.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Нэйтан Чен или Юдзуру Ханю?

— Юдзуру.

— Почему?

— Это эталон нынешнего фигурного катания.

— Но чемпион-то Чен.

— А Ханю не чемпион?

— Да, но не последних Игр.

— Ханю держится почти 10 лет. При всем уважении к Нэйтану — он безумно крутой, очень прибавил в компонентах, артистизме. Про прыжки я даже не говорю — это его часть. Но Юдзуру прибавляет с каждым разом, хотя, казалось бы, дальше некуда, уже 10 лет. С него можно брать пример и восхищаться.

— Три главные задачи на новый сезон: и в спорте, и в жизни?

— В спорте — хорошие выступления, прежний высокий уровень и стабильность. В жизни...А что в жизни? Жить, кайфовать, любить. Все.

— Ты сейчас счастлив?

— Очень.

Андрей Лапушкин, Павел Лапушкин