В Канаде создается своя «фабрика чемпионов»? Клуб из Монреаля монополизировал одну из дисциплин фигурного катания

Главные конкуренты Александра Жулина подминают под себя танцы на льду.

Последние годы большинство титулов в танцах на льду забирала одна тренерская школа — команда Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей из академии Монреаля. У них тренировались и Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном, и две ведущие американские пары, и сильнейшие испанцы, и британцы. Словом, место для других сильных пар едва ли оставалось и разве что российская тренерская школа пыталась конкурировать с Монреалем. Битву Лозону и Мари-Франс Дюбрей навязал Александр Жулин. Но в новых обстоятельствах, когда россиян на международных стартах нет, соперников у канадцев не осталось. Более того, они усиливаются и работают на смену поколений — бывшие ученики приходят тренерами. В итоге монополия серьезнее, чем у Этери Тутберидзе и «Хрустального» в женской одиночке!

Средняя канадская пара стала лучшим тренерским дуэтом мира

Кто из нас не слышал многочисленных стонов о сложной дороге к успеху в танцах на льду. Все разговоры о пресловутой «очереди», «связях», оценках за статус тренера или родителей, даже про прямой подкуп судей... Не сказать, конечно, что все эти обвинения полностью беспочвенны, но в целом они сводятся к одному важнейшему пункту — уровню влияния команды. Если ты из авторитетного клуба, то на мелкие огрехи внимания судьи могут и не обратить. В обратном же случае рассчитывать на щедрые баллы не приходится. И поди докажи, что тебя обокрали при таком уровне субъективности самих критериев для оценки! Поэтому в танцах бегство от одного тренера к другому встречается еще активнее, чем в других дисциплинах, и с практической точки зрения полностью оправдано. Каждому хочется быть с победителями, даже если все вокруг тебя хотят ими стать...

Сейчас поле вокруг себя практически вычистили тренеры академии фигурного катания Монреаля — Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон. Они завершили карьеру в 2007-м и, хотя выиграли под ее закат два серебря чемпионата мира, серьезного вклада в спорт как спортсмены не внесли. И наверняка о них бы и забыли, только периодически приглашая на телевидение в качестве экспертов. Поначалу о фигурном катании ребята и сами предпочли забыть, поскольку планы по выступлениям в шоу сорвала травма партнерши. Они сыграли свадьбу и начали искать другую сферу, где можно приложить свои таланты. Но тут к Лозону обратились французы Пернель Каррон/Мэттье Жост с просьбой помочь с постановкой оригинального танца. Программа удалась, а следом понеслась и слава Патриса как хореографа, и его пригласили на работу в местный клуб уже официально.

Мари-Франс Дюбрей, Гийом Сизерон, Габриэла Пападакис и Ромен Гагенауэр. Фото Getty Images Фото Getty Images

Прорыв Монреаля начался с появления в команде Пападакис и Сизерона

Лозон начал работать в родном Монреале сразу вместе с женой. Они не стали встраиваться в уже готовый коллектив, а решили набрать свою группу с нуля. Шаг смелый, но действенный — спустя 10 лет команда I AM Montreal — самая известная и результативная академия в танцах на льду. Окончательно они объединились сразу после Сочи-2014, когда в тандем мужа и жены добавился третий человек — Роман Агенауэр. Он привел вместе с собой первых по-настоящему звездных учеников в клуб Монреаля — французов Пападакис и Сизерона. Они еще с юниорских лет считались перспективными, но Лозон и Франс-Дюбрей совершили невозможное. Всего за один сезон вчерашние дети прошли тот путь, который у других занимает десятилетия — от дебюта на ЧМ до победы на турнире. Факторов, которые помогли взлету Габриэлы и Гийома, было много, в том числе и удача. Но кого это уже волновало?

Элитный клуб тренерских команд тут же встревожился — новички вошли в него без спроса, да еще и с ноги. Вторым резким шагом стал вклад Монреаля в развал предыдущего гегемона — союза Игоря Шпильбанда и Марины Зуевой. Конечно же, во многом они и сами устранились после внутреннего конфликта. Но Агенауэр помог привлечь многих бывших фигуристов Шпильбанда и Зуевой, причем даже тех, кто вроде как устал от ледовых тренировок... Так, перед Пхенчханом-2018 в их составе уже и легендарные Тесса Виртью со Скоттом Моиром. Ветераны поставили перед новыми тренерами архисложную задачу — выиграть два золота в Южной Корее и вписать себя в число лучших. Причем если за успех в командном турнире отвечать они не могли в принципе, то в личном турнире на золото претендовали и их собственные ученики-французы...

Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон. Фото Getty Images

Уходящие ветераны продолжают традиции своей школы

Атмосферу в I AM Montreal описывают как дружественную... Настолько дружественную, насколько в принципе могут быть сердечными отношения между прямыми конкурентами. По мнению тренеров академии, подобное соперничество только подстегивает фигуристов к росту и помогает их развитию, поэтому в деле привлечения все новых и новых элитных дуэтов здесь никогда не останавливались и дополнительных условий и преференций ни для кого не делали. Настоящая «фабрика чемпионов», жестокая и беспощадная. С другой стороны, все ведь взрослые люди и понимали, для чего сюда приезжают и чего хотят! На последнем ЧМ-2022 во Франции Монреаль забрал абсолютно все медали. На Олимпиаде в Пекине потеснить серебром их доминацию смог только Александр Жулин и его дуэт Никиты Кацалапова с Викторией Синициной.

Россияне временно не выступают, но, даже когда запрет снимут, шансов на то, что к тому времени Синицина и Кацалапов останутся в мировой элите, немного. Усталость от работы чувствуется и в словах самого Жулина, когда он сомневается, будет ли ему место в новом олимпийском цикле. Получается, что теперь у Монреаля не остается серьезных соперников в обозримом будущем. Естественно, и их лидеры постепенно уходят на заслуженный отдых. Но за их место бьются сразу несколько новых дуэтов, скамейка запасных ломится от голодных до побед ребят. А те, кто устал выступать, связи с командой не обрывает и продолжает династию уже как тренер. Так в команду вошел еще в прошлом году Скотт Моир, а недавно начали работать еще и Мэдисон Хаббелл с супругом Андре Диасом. Это значит, что традиции побед школа сохранит еще на долгие годы.