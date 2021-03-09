Борьба за чемпионат мира в женском одиночном продолжается? Еще одна грань перехода Косторной

Обойма сборной России расширяется очень неожиданным образом.

22-28 марта в Стокгольме все-таки состоится чемпионат мира по фигурному катанию, по сути, единственный крупный международный старт сезона. До старта осталось две недели, официальные заявки уже отправлены, номера в гостинице бронируются, основные действующие лица тренируются (либо активно выступают на шоу). Как говорят командированные в Швецию, условия в стокгольмском «пузыре» ожидаются максимально жесткие — вплоть до лишения аккредитации за встречу с человеком с другого этажа. Организаторы максимально сократят контакты фигуристов между собой и с другими людьми.

Состав сборной России в главном для страны виде, женском одиночном, определен: едут Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Они абсолютно заслуженно лидируют в рейтинге взрослых фигуристок России этого сезона и составили первую тройку. Но, разумеется, главная битва — через год, на Олимпиаде. И тут своеобразный рейтинг наших претенденток сильно отличается. Его можно представить примерно так: Валиева — Щербакова — Трусова — Усачева — Хромых — Туктамышева — Косторная. С Медведевой и несколькими менее известными фигуристками в роли «засадного полка», а то и — как знать? — Загитовой.

Разумеется, Косторную седьмое место в этом виртуальном рейтинге не устраивает. И история с переходом Алены заставляет изменить взгляд на ситуацию. Разумеется, переходя в «Хрустальный» и извиняясь в сюжете Первого канала, Алена делает этакую инвестицию в будущее. С надеждой на отбор на Олимпиаду. Ее оценки, очевидно, вырастут — к «Хрустальному» судьи относятся лояльнее всех в стране. И уж точно лояльнее «Ангелов Плющенко» — достаточно посмотреть протоколы и прокаты на первенстве Москвы недельной давности.

Алена хочет поменять расклад

Но будущее может оказаться не так далеко, как кажется. Это не рекламный слоган, а прагматичный подход. В случае травмы или неготовности кого-то из первой тройки именно Косторная должна выйти на замену — как бы это ни было несправедливо по отношению к Елизавете Нугумановой. Учитывая обстоятельства вокруг нас, вероятность попасть на чемпионат мира через запас выше среднего. И основания надеяться на замену могли быть еще одним триггером перехода чемпионки Европы. Причем если сравнивать три варианта замены, относительно (именно относительно!) более вероятным является... замена первого номера, Щербаковой.

Туктамышева вроде бы статусно ниже и всегда страдала от политических и судейских решений, но сейчас оснований лишать ее поездки нет. Да, на шоу Елизавета ошибалась, но триксель при ней, коронавирус уже преодолен, и для опытной фигуристки легендарного Алексея Николаевича Мишина (которого мы поздравляем с 80-летним юбилеем) это исторический шанс, в который она вцепится мертвой хваткой.

У Трусовой была травма, она пропустила финал Кубка России. Но по нашей информации, острая фаза позади, сейчас Александра чувствует себя хорошо. И по крайней мере на тренировках Русская Ракета восстановила все свои прыжки, снова вплотную подобравшись к тройному акселю.

В «Хрустальном» каждая хочет быть примой

Остается первый номер, Анна Щербакова, о которой за последний месяц известно немного. Это не значит чего-то трагичного. Она попала на видео Первого канала о возвращении Алены Косторной, то есть тренируется. Но, как известно, перед «Гран-при» Анна заболела пневмонией, а затем с заметным трудом выступала на чемпионате России. Бывали, конечно, и те, кто кликушествовал про симуляцию, но лично у меня оснований сомневаться в болезни Щербаковой нет. На Кубке Первого канала многие заметили, что с формой у Анны проблемы сохранились — как и с дыханием. И есть основания полагать, что чемпионка России подходит к предолимпийскому мировому первенству не в 100-процентной форме.

Фокус заключается в том, что Щербакова способна на героизм и высокие результаты даже в тяжелейшем состоянии. В Челябинске было показано — она станет последней, кого можно снять с соревнований. Слезы Этери Тутберидзе и победа над напарницей по группе Камиле Валиевой дорогого стоят в борьбе за первый номер на главном катке страны.

Да и главный тренер «Хрустального» не тот человек, который даст санкцию на отзыв заявки. Поэтому вероятность этого сценария невелика. Что совершенно не отменяет возможности такого расклада: Косторная узнала о проблемах коллеги-соперницы и усилилась в своем желании совершить обратный трансфер. Алена — человек импульсивный и, как говорят, необязательный в смысле тренировок. Правда, теперь ей самой надо пройти испытательный срок и найти закатившийся куда-то за борт тройной аксель.