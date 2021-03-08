Чистое катание от Загитовой и разрушающая Бузова. Как прошло финальное шоу «Ледникового периода»
Алина Загитова к финальному шоу «Ледникового Периода» намного лучше стала справляться с текстом — говорит уже быстро, уверенно и без запинок.
Илья Авербух знает, как порадовать болельщиц! Открыл шоу-программу номер со слегка раздетыми фигуристами, которым не давали замерзнуть огни у льда и пристальные взгляды поклонниц.
Алина Загитова не оставила лед «Мегаспорта» без своего показательного номера. Болельщики были приятно удивлены не только трогательным исполнением, но и тройным лутцом фигуристки.
Ольга Бузова начала свое выступление с микрофоном, но вот закончить с ним уже не вышло — стойка улетела во время танца в угол площадки. Неудержимая энергия певицы разрушала все на своем пути!
В конце Дмитрий Соловьев долго не мог увести партнершу со льда. Бузова отправляла сердечки во все стороны света и долго благодарила зрителей и Дмитрия за все, что с ней случилось на этом проекте.
Алина помнит все слова, но только микрофон не хочет включаться! Более опытный Алексей Ягудин помогает справиться с капризным инструментом.
Михаил Коляда прямо во время исполнения своего номера вручил жене цветы и поцелуй, чем сорвал овации трибун.
Елизавета Туктамышева, как всегда, харизматично двигалась по льду, приковывая к своей пластичной фигуре все взгляды «Мегаспорта».
В то время, как по воздуху парила Диана Арбенина. Именно под ее песню «Секунду назад» Туктамышева представила свою новую программу.
Регина Тодоренко отдает все эмоции во время выступлений. Танец уже кончился, а девушка пела на весь зал финальные строчки песни своего финального танца.
Евгения Медведева и ее эксцентричные «платочки» вызвали большое оживление на трибунах.
Соревновательной сноровки все-таки Евгении не хватает! Поднять брошенного мишку фигуристке удалось только со второй попытки.
Мария Петрова, Алексей Тихонов и их дочь Полина Тихонова максимально доступно показали, как удержать в равновесии семейные ценности!
На суд зрителям был показан небольшой отрывок из нового ледового шоу Ильи Авербуха по мотивам «Анны Карениной» Толстого.
Это конец! Алина Загитова уже не бережет прическу, платье и макияж ведущий, а задорно вращается на последних минутах шоу «Ледниковый период».
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