Чистое катание от Загитовой и разрушающая Бузова. Как прошло финальное шоу «Ледникового периода»

Как выглядело финальное шоу популярного телепроекта по фигурному катанию, прошедшее в Москве 7 марта.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова к финальному шоу «Ледникового Периода» намного лучше стала справляться с текстом — говорит уже быстро, уверенно и без запинок.

Илья Авербух знает, как порадовать болельщиц! Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Илья Авербух знает, как порадовать болельщиц! Открыл шоу-программу номер со слегка раздетыми фигуристами, которым не давали замерзнуть огни у льда и пристальные взгляды поклонниц.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова не оставила лед «Мегаспорта» без своего показательного номера. Болельщики были приятно удивлены не только трогательным исполнением, но и тройным лутцом фигуристки.

Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ольга Бузова начала свое выступление с микрофоном, но вот закончить с ним уже не вышло — стойка улетела во время танца в угол площадки. Неудержимая энергия певицы разрушала все на своем пути!

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В конце Дмитрий Соловьев долго не мог увести партнершу со льда. Бузова отправляла сердечки во все стороны света и долго благодарила зрителей и Дмитрия за все, что с ней случилось на этом проекте.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина помнит все слова, но только микрофон не хочет включаться! Более опытный Алексей Ягудин помогает справиться с капризным инструментом.

Михаил Коляда с женой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Михаил Коляда прямо во время исполнения своего номера вручил жене цветы и поцелуй, чем сорвал овации трибун.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева, как всегда, харизматично двигалась по льду, приковывая к своей пластичной фигуре все взгляды «Мегаспорта».

Диана Арбенина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В то время, как по воздуху парила Диана Арбенина. Именно под ее песню «Секунду назад» Туктамышева представила свою новую программу.

Регина Тодоренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Регина Тодоренко отдает все эмоции во время выступлений. Танец уже кончился, а девушка пела на весь зал финальные строчки песни своего финального танца.

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евгения Медведева и ее эксцентричные «платочки» вызвали большое оживление на трибунах.

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соревновательной сноровки все-таки Евгении не хватает! Поднять брошенного мишку фигуристке удалось только со второй попытки.

Мария Петрова, Алексей Тихонов и их дочь Полина Тихонова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мария Петрова, Алексей Тихонов и их дочь Полина Тихонова максимально доступно показали, как удержать в равновесии семейные ценности!

Отрывок из нового ледового шоу Ильи Авербуха. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На суд зрителям был показан небольшой отрывок из нового ледового шоу Ильи Авербуха по мотивам «Анны Карениной» Толстого.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II