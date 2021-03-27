Как изменилась Загитова после приостановки карьеры

В декабре 2019-го года Алина Загитова почувствовала, что устала от соревнований, снялась с этапа чемпионата России и объявила о приостановке спортивной карьеры. Однако до сегодняшнего дня Загитова была действующией чемпионкой мира.

Весь 2020-й Алина посвятила учебе в РАНХиГС, красивым шоу и, конечно же, «Ледниковому периоду», который она вела в паре с Алексеем Ягудиным.

Понять спортсменку очень легко — она олимпийская чемпионка, в фигурном катании добилась всего, а пытаться дотянуться до уровня нового поколения фигуристок — дело сомнительное. Да и кончиться это может лишь очередным батлом в комментариях между теми, кто будет писать, что «Дааа, Загитова уже не тянет» и теми, кто считает Алину самой лучшей, а всех остальных хейтерами и ботами.

Но давайте же обратим внимание на хорошее, на ее красоту. Как Алина изменилась с момента фактического завершения карьеры? Смотрите в этой подборке.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II