Косторная проиграла сражение за Стокгольм, но не войну за Пекин. Алена еще претендует на Олимпиаду

Чемпионка Европы преобразилась при Плющенко, но результатов работы нужно подождать.

В финале Кубка России разыгрывалась последняя путевка на чемпионат мира в женском одиночном катании. За поездку в Стокгольм на ЧМ боролись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Обе спортсменки тяжело прошли этот сезон, но Туктамышева, видимо, перенесла коронавирус легче, чем Косторная, и выиграла отбор на главный турнир года. Со стороны путь Косторной после ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко выглядит дорогой в никуда: сложности с постановкой программ, травма, потеря тройного акселя, болезнь, снова травма, поражение за поражением и пропуск чемпионата мира. Но шестое место финала Кубка России и место запасной на ЧМ-2021 — точно не приговор, и все еще действующая чемпионка Европы вполне может поехать на Олимпиаду. И, может, даже не на одну.

Косторная совсем недавно была лучшей фигуристкой мира

Давайте вернемся в декабрь 2019-го. Тогда в финале «Гран-при» прошлого сезона впервые сошлись вместе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все три девушки без поражений шли по ходу сезона, и сложно было предположить, кто из них станет победителем очной дуэли. Неожиданно для многих победила Алена, и крайне уверенно. Она подарила всем любителям фигурного катания тот самый «золотой стандарт»: синтез сверхсложной технической заявки и выразительное катание. После прокатов Косторной было не совсем этично даже говорить о необходимости поднимать возрастной ценз. Неужели кто-то всерьез думал, что 22-летняя Теннелл, которая была на том старте в презентации, сильнее, чем Алена?

Оценки за компоненты Косторной росли быстрее, чем курс доллара в кризис, но практически никто не возмущался. Это был тот редкий случай, когда судьям попался особый талант и они его по достоинству оценивали. Без всяких стереотипов о первом взрослом сезоне или отсутствии значимых побед. К тому же на стороне Алены была стабильность и менее рискованная программа. Щербакова и тем более Трусова таким скольжением и артистизмом, как у Косторной, не владели, поэтому им приходилось пробовать чрезмерно сложные прыжковые наборы. Два четверных лутца подряд от Анны, пять четверных от Трусовой. Даже в мужском одиночном такая заявка выглядела бы излишним риском, но в условиях той реальности, где Косторная уже за короткую набирала почти 90 баллов, у ее соперниц просто не было другого варианта, кроме как идти ва-банк.

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Незаметное для большинства поражение Щербаковой на чемпионате страны и еще один громкий успех на чемпионате Европы. К ЧМ Алена ехала в статусе безоговорочного фаворита и самой сильной фигуристки мира. Стоило спросить практически любого специалиста, особенно из категории тех, кто против технического прогресса, так его любимой спортсменкой оказывалась Алена Косторная. Она очень удачно стала символом превосходства содержания над формой, эстетики над практичностью и «небесного» над «земным». Особенно ярко это было видно в ставшей уже легендарной «ангельской» короткой. В тот момент казалось, что Косторная будет побеждать всех и вся, по крайней мере до перехода во взрослые Камилы Валиевой.

Федерация потеряла интерес к Косторной

Что же мы видим сейчас? От Косторной, которая била мировые рекорды, кажется, не осталось ничего. Скромные 70 баллов, 210 в сумме — даже на внутренних стартах в Алене уже не видят того уникума, которым ее считал весь мир еще прошлой весной. Главным поражением видится даже не потеря ультра-си, а резкий даунгрейд в компонентах. По второй оценке Косторная проиграла в финале Кубка России Туктамышевой и юниоркам Тутберидзе, которые даже не претендовали на попадание в сборную. И это еще при не самых слабых прокатах! Можно, конечно, сказать, что федерации было важно поддержать высокими баллами Туктамышеву как будущую участницу чемпионата мира, но и свое отношение к Косторной-2021 они тоже явно обозначили без всякого сожаления.

Такова текущая тенденция в этом виде спорта: если у тебя «правильные» тренер и школа, ты не в конфликте с федерацией и выступаешь стабильно — тебя наградят высокими баллами. Лучший пример — это Дарья Усачева, за короткое время ставшая чуть ли не самой компонентной спортсменкой России. Но стоит тебе сделать несколько ошибочных, по мнению ФФККР, шагов, пропасть с радаров и проиграть несколько стартов — как сразу же завоеванные преференции теряешь.

Ведь свое отношение к летнему демаршу Косторной из «Самбо-70» в академию Плющенко федерация даже не скрывает. Когда кому было дело, в срок оформлен переход или вне трансферного окна? Звездам никогда старались не мешать бюрократическими процедурами, и только Алена у нас до сих пор числится в «Хрустальном», а при выходе на лед объявляют замечательный тренерский «дуэт» — Тутберидзе и Плющенко. Чиновники словно намекают спортсменке, что не поздно одуматься. Вот Евгения Медведева же решилась на возвращение к бывшему тренеру?

Варианты с возвращением к Тутберидзе исключены — Алена нашла себя в «Ангелах Плющенко»

Только никто почему-то не учитывает того факта, что причины, по которым Косторная покинула свою предыдущую группу, никуда не исчезли. Ее переход изначально выбивался из парадигмы ухода ради побед. Медведева проиграла Алине Загитовой и решила попытать счастья в Канаде. Трусова уступала без шансов Косторной и Щербаковой. Плющенко предложил ей помощь, чтобы стать сильнейшей в мире. Алена же и так была лучше всех, поэтому ей для перехода нужны были очень веские основания.

Подробности она до сих пор не раскрывает, но варианты возвращения после такого резкого и внезапного разрыва точно исключены. Тем более в новой школе она наконец-то обрела спокойствие и полюбила сам процесс тренировок, выступлений. Вновь полюбила фигурное катание. Ведь откуда взялись прежние разговоры о нейрохирургии сразу после Олимпиады и завершения карьеры после Игр? Алена отчасти терпела спорт, который давно перестал дарить ей положительные эмоции ради большой цели. Понимая, что шансы на медаль Пекина у нее крайне высоки.

И вот теперь, когда шансы даже на поездку в Китай следующей зимой выглядят минимальными, Алена, наоборот, говорит о желании остаться в фигурном катании столько, сколько ей позволит здоровье. И за такое преображение точно стоит благодарить Евгения Плющенко и Сергея Розанова. Ведь после перехода Алена столкнулась разом с таким большим количеством проблем, которых не случалось ранее, наверное, за всю ее карьеру. Несколько болезней, травмы, восстановление, новая травма. Косторная в этом сезоне больше была на реабилитации, чем на льду. О каком тройном акселе и борьбе за ЧМ может тогда идти речь? История не знает сослагательного наклонения, но верно подметил в интервью «Известиям» призер Олимпиады Сергей Шахрай — с таким набором травм Алена не побеждала бы ни с Тутберидзе, ни с Плющенко, ни со Станиславом Жуком. Дело здесь точно не в тренере и летнем трансфере — это всего лишь ужасное стечение обстоятельств, разом обрушившееся на фигуристку.

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Косторную уже списывали со счетов, но уязвленное самолюбие — это ее сила

Тем не менее даже в таком разобранном состоянии Алена не растеряла тех качеств, за которые ее и считали особенной. Первое время в новой команде Косторная проходила период отрицания и попробовала себя в совершенно новых образах. Особенно дерзкой была произвольная под попурри из лучших произведений Бийли Айлиш. Песни «Ты увидишь меня в короне» и «Не время умирать» выглядели как послание предыдущей команде и всем хейтерам спортсменки.

Но по ходу сезона Косторная попробовала сразу пять разных постановок, и это не считая отклоненных летних наработок Даниила Глейхенгауза. И в итоге к финалу Кубка России она вернулась к своим истокам. «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди и нежный микс из различных произведений итальянского композитора Луки Д'Альберто — это образно именно та Косторная, которая покорила всех еще на дебютном чемпионате страны в 2017 году.

Если новая произвольная была анонсирована, то смена короткой стала полной неожиданностью. Но приятной, поскольку уже с первых движений Алена плыла вместе с музыкой, идеально точно в акценты исполняя прыжки. И каждый — высокий, пролетный, с фирменными выездами. Тот же дупель был настолько хорош, что тройной аксель рано или поздно вернется. Пусть и не сейчас.

Произвольная Косторной стала и вовсе неким символом перерождения. Она словно показала весь путь Алены за последний год — от отрицания себя до принятия, от бегства от прошлого и поиска себя до понимания своей сущности. Нет, Косторная хороша в совершенно разных образах, но именно сентиментальные сюиты лучше всего раскрывают весь талант фигуристки. Когда Ше-Линн Бурн работала с Косторной над произвольной, она наверняка думала о том, как здорово программа будет смотреться на Олимпиаде. И ведь все шансы показать ее на Играх у Алены есть. Плющенко заявил о планах на четверной — и шансы его сделать у Косторной есть, над сальховом работали еще в «Хрустальном». Возвращение трикселя неактуально прямо сейчас, но рано или поздно случится. Посмотрите на ее двойной, если до сих пор сомневаетесь. Слабая функциональная готовность сейчас к следующему сезону проблемой уже не будет. Наоборот, Косторная прошла в этом сезоне через такие сложности, что предолимпийские сборы будут для нее легкой прогулкой. Но главное — она вновь напомнила всем, за что ее полюбила планета. А любовь судей, особенно российских, — это больше вопрос сопутствующих факторов, чем реальное отражение дел.

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Пропуск ЧМ же в данном случае для Алены даже плюс: ей сейчас нужнее всего спокойствие и правильное восстановление. Она уже показала на финале Кубка, что не сдается и будет бороться до конца. А неожиданно взлетать с последних мест на пьедестал Косторная умеет чуть ли не лучше всех в сборной. Ведь за пару месяцев до того же чемпионата России-2017 она заняла предпоследнее место на одном из юниорских турниров в Москве. О ней говорили как о талантливой, но бесперспективной спортсменке. Затем после контрольных прокатов в 2019-м она была в тени Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой с ультра-си. Но и тогда Алена не сдалась и доказала всем, что ее рано списывать со счетов. Она очень здорово умеет использовать состояние уязвленного самолюбия и использовать его для собственной мотивации. В ситуации, когда другие сдаются, опускают руки или бросают дело на полпути, Косторная находит в себе новые силы. Получится ли у нее в третий раз проделать этот трюк? Никто не знает, но то, что она хотя бы попытается, — это точно.