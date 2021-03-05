Конфигурация перехода обрела более отчетливые очертания.

Чемпионка Европы Алена Косторная зависла в пространстве между школами «Ангелы Плющенко» и «Хрустальный». С момента первых «сливов» об ее уходе прошло два дня, долгое время было вообще не понятно, вернется ли некогда лучшая фигуристка России к Этери Тутберидзе, чья это инициатива и что может этому помешать.

За последний день, кажется, стало понятнее. Главные действующие лица, за исключением самой Косторной, дали свои комментарии. Алена говорит, что «просто не обсуждает эту тему». Ну и, конечно, молчит Этери Тутберидзе. Правда, не совсем.

Что сказала сторона «Хрустального»

Хореограф группы Тутбеирдзе Даниил Глейхенгауз, немного удивившись, встретив вчера вечером журналиста «СЭ» у дверей «Хрустального», любезно согласился поговорить — и приоткрыл завесу тайны над переходом. Оказывается, дьявол — в деньгах.

— Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного — двух дней. Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели. Слухи о том, что она уже у нас тренируется — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы, — сказал наставник.

По нашей информации, Тутберидзе склоняется к тому, чтобы взять спортсменку обратно. Ее тренер Сергей Розанов в том же направлении точно не проследует. Но кто будет платить — вот в чем вопрос. Поскольку по правилам формально Косторная осталась на нынешний сезон в «Хрустальном» — договориться у двух школ не получилось, да и вряд ли пробовали — средства на нее получает именно школа «Самбо-70». Только есть сомнения, что полученная сумма дотягивает до суммы неустойки.

Что сказала сторона «Ангелов Плющенко»

Уже сегодня Евгения Плющенко отверг разговоры о финансовой стороне вопроса, сказав, что у него никаких договоренностей с Косторной нет, а рекламные контракты и программы ей остаются. Строго говоря, он прав — но договор есть между клубом и мамой фигуристки, и там-то как раз все условия и прописаны. Может быть, это не конкретное требование компенсировать стоимость программ. Но суть остается той же — неустойку придется платить. Глейхенгауз был прав касательно финансовой подоплеки трудностей с переходом.

По данным «СЭ», уход произошел не совсем гладко, и тренерский коллектив о нем узнал чуть ли не последним. Конечно, было бы странно, если в такой ситуации сторона Плющенко прощала бы Косторной (вернее, ее маме) солидные суммы денег. Эту гипотезу подтвердила сегодня в разговоре с «СЭ» и Яна Рудковская — совладелица «Ангелов Плющенко» и супруга главного тренера:

— Евгений Викторович прав — у него и клуба нет контракта с Аленой Косторной. Но у клуба есть договор с ее мамой. Что объяснимо — Алене 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алене у нас нет. Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские договора у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля — оставить все Алене, без каких-либо удержаний.

Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что, если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить.

Сегодня была встреча с Аленой и ее мамой. Мы расстаемся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алены остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем, хотя она нас оповестила о своем уходе только сегодня. Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаем ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алена улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. Дальше — работа юристов, — заключила Рудковская.

Кажется, такой работы юристов в фигурном катании еще не было. Сегодня произошел еще один шаг в сторону «футболизации» этого спорта. Контракты с клубом/школой, переходы между ними и переговоры все сильнее напоминают игровые виды.