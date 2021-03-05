Косторной нужно перестать метаться. Почему Алене лучше остаться у Плющенко

Чемпионке Европы имеет смысл сбавить обороты.

В 2020 году мы думали, что видели все: уход Трусовой к Плющенко, а затем еще и Косторной, возвращение Медведевой к Тутберидзе. Теперь 2021 год решил всех удивить: Алена Косторная после тусклого сезона превратилась в среднюю фигуристку и решила пойти по стопам Евгении Медведевой. Если решение двукратной чемпионки мира и Европы в период пандемии еще можно было понять, то шаг Алены кажется просто отчаянием. Объясняем, почему это решение, на наш взгляд, ошибка для фигуристки.

Сезон бесконечных перемен

Понятно, что Алену не устраивает текущее положение дел, в том числе и непопадание на чемпионат мира. Это главное событие текущего сезона для ведущих фигуристов планеты, и без него у Косторной сезон получается пустым. Этап и финал Кубка России и «Гран-при» — вот и все турниры, в которых Алена приняла участие. Причем на первых соревнованиях Косторная выступила средне — была тенью самой себя, а на вторых из-за не самого удачного проката короткой программы и шокирующего шестого места и вовсе выступила провально.

Но резкая смена группы сейчас положения дел явно не спасет. В контексте сезона Косторной это даже отчаяние. Алена с начала лета мечется — на данный момент у нее уже третья смена программ, первые были сделаны еще до перехода в группу Плющенко, где ей поставили новые. А в феврале стало известно об очередной смене постановок. Менялись костюмы, программы, но неизменным оставалось одно — состояние самой Алены.

И речь идет не только о моральном аспекте, но и о физическом. Это особенно было заметно, когда на лице фигуристки после ошибки в каскаде в короткой программе появились слезы. Видно, что рассчитывала спортсменка явно на большее, а не на 70 баллов. В последний раз такие оценки Косторная получала в сезоне-17/18, на этапах юниорского «Гран-при», где цифры были на уровне 69-71.

Болезни, травмы, смены постановок, изменения тела — да, все тот же пубертатный период, который, напомним, у каждой девушки проходит в разное время и по-разному сказывается, так как каждый организм уникальный, — весь этот комплекс проблем стал причиной блеклого выступления звездной спортсменки в текущем сезоне. Фигуристы иногда умудряются срывать элементы в программах, которые катают весь сезон. Что говорить о постановках, которым всего несколько недель?

В карьере Алены была замечательная короткая программа, в которой она себя чувствовала совершенно комфортно и прогрессировала, — «Ангел», под композиции Макса Рихтера. Она становилась лучше с каждым новым прокатом. Этот опыт стоит взять на заметку. Нет, не катать программы по два сезона. А сконцентрироваться на одном и не метаться.

Мы не знаем причин, по которым Косторная трижды сменила программы за сезон. Да, было озвучено, что постановки Даниила Глейхенгауза ей не понравились. Но зачем тогда менять программы, уже поставленные в новой группе перед самым важным стартом сезона, в борьбе за чемпионат мира?

И хоть обе постановки получились красивыми, по-прежнему встает вопрос: зачем Алена так мечется? Всегда проще оттачивать то, что есть. К тому же, столько раз в аккаунте академии Плющенко показывали, как фигуристка отрабатывает короткую программу под композиции Билли Айлиш. И тут вдруг новая постановка в финале Кубка, дебют которой вышел явно неудачным.

А вряд ли в группе Тутбериде оставят постановки группы Плющенко, хоть такое и было в опыте с Евгенией Медведевой, что программы, разученные до перехода, решили не трогать (но в итоге так и не показали в соревновательном режиме). А тут наверняка сработает принцип. А это снова смена постановок для Алены.

Почти стопроцентный пропуск ЧМ

Отсюда вытекает еще один аргумент против перехода. Представить, что Косторной в «Хрустальном» оставят программы, придуманные и созданные в «Ангелах», почти нереально. До чемпионата мира остается чуть меньше трех недель. До него поставить две качественные постановки невозможно.

А это означает лишь одно — чемпионат мира Алене не светит, несмотря на то, что она официально числится запасной нашей сборной. В свете того, что сезон уникальный с точки зрения снятий с соревнований, крайне важно до этого чемпионата мира тупо доехать. Столько нюансов — тесты должны быть отрицательными, сами фигуристы — здоровыми, их форма — оптимальной и без травм. Ни в коем случае не желаем спортсменкам из основы сборной проблемы — просто допускаем, что в текущем сезоне такая ситуация возможна как никогда.

А это значит, что Косторной нужно быть в боевой готовности, так как она числится в списках как запасная. Чего она в случае перехода сделать не сможет. Сложно сказать, пошло бы ей на пользу выступление на чемпионате мира в такой не самой оптимальной форме да еще и без ультра-си. Да и три недели добиться чего-то крайне сложно, даже в группе Этери Тутберидзе. Поэтому в контексте возможной поездки в Швецию Алене лучше остаться в «Ангелах» и накатывать как следует уже поставленные программы.

Смена атмосферы

Еще сложнее можно представить, что в направлении «Хрустального» за Косторной последует ее многолетний тренер Сергей Розанов. Он работал в группе Тутберидзе с детьми с 2017 года. Примерно в то же время к Этери перешла и Косторная. Неоднократно отмечалось, что именно Розанов сыграл ведущую роль в постановке коронного для Алены тройного акселя, который помогал ей завоевывать золотые медали и создавать отрыв от соперниц с четверными прыжками уже в короткой программе.

Фигуристка перешла в академию Плющенко, и многие предположили, что именно за Сергеем Розановым. Позднее Косторная косвенно подтвердила эту информацию — Розанов действительно поучаствовал в этом переходе.

— Я поговорила с Сергеем Александровичем, и он посоветовал мне дважды подумать, но в конце концов помог с переходом, — сказала Алена немецкому изданию Pirouette.

Не секрет, что у Косторной с Розановым теплые отношения. Но теперь в группе Тутберидзе у нее такого человека уже не будет. А это значит, что атмосфера для Алены будет совершенно новой, даже несмотря на то, что она много лет каталась в «Хрустальном». А привыкать к чему-то новому в такой ситуации фигуристке, мягко говоря, будет не очень полезно. Ей бы сейчас в спокойной обстановке под руководством людей, к которым она относится с большой теплотой, оттачивать свои сильные стороны и восстанавливать уверенность в себе.

И логичнее всего было бы восстанавливать все тот же тройной аксель с тем человеком, который его и ставил изначально. А Розанов останется в академии Плющенко.

Свобода слов и действий

После интервью Алены об уходе от Тутберидзе всем стало понятно: Косторная любит свободу, откровенность и имеет свое мнение по поводу происходящего на льду. Тогда фигуристка рассказал а, что ее мнение учитывалось не всегда и что у Евгения Викторовича (Плющенко) никто не кричат и не ругается, когда у фигуристки что-то не получается.

Очевидно, что именно жесткая манера общения тренеров стала причиной ухода Алены из «Хрустального». Она шла за более спокойной и свободной обстановкой. И какой смысл теперь возвращаться обратно? В группе Тутберидзе никто не будет менять порядки и установки даже ради чемпионки Европы. Зачем тогда Косторной то, от чего она уходила?

Вряд ли она будет мириться с тем, что ее не устраивает. Во всяком случае — долгое время. И тогда это сотрудничество превратится в бомбу замедленного действия: пока какая-то сторона не психанет. И не исключено, что это будет сама Этери Тутберидзе: если уж она в свое время выгнала из группы саму Алину Загитову — что ей помешает сделать то же самое с «блудной дочерью» Косторной, которая ушла и вновь вернулась.

«Я стала больше улыбаться» — фраза, которую вспомнил каждый, кто следил за переходом Алены к Плющенко. И теперь она, судя по всему, готова пожертвовать собственной улыбкой во имя спасения карьеры.