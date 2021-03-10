Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель турнира

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года и станет единственной возможностью для очного соперничества лучших фигуристов из разных стран. Это самый престижный турнир для сильнейших фигуристов-любителей, который поводит Международный союз конькобежцев ( ISU ).

ЧМ по фигурному катанию-2021: где пройдет, даты

Чемпионат мира состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта и станет ключевым для определения квот на Игры-2022 в четырех олимпийских дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Прошлый чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале (Канада) в марте 2020 года, был отменен из-за пандемии. Также из-за карантина по коронавирусу в сезоне-20/21 не состоялись чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и финал серии «Гран-при». Кроме того, решено не проводить юниорский чемпионат мира. Так что соревнования в Стокгольме — единственные большие международные старты за последний год.

Турнир пройдет на Ericsson Globe Arena, расположенной в южной части шведской столицы в районе Йоханнесхов. Это крупнейший сферический искусственный объект в мире диаметром 110 метров и высотой 85 метров. После 1989 года этот стадион принял множество крупных культурных и спортивных мероприятий. Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года пройдет без зрителей на трибунах.

Globe Arena в Стокгольме. Фото Wikipedia

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2021

Соревнования в среду, 24 марта, откроют женщины, которые представят короткую программу. После их прокатов пройдет церемония открытия, а потом на лед выйдут пары. Первый комплект наград будет разыгран у спортивных дуэтов вечером 25 марта, девушки определят лучших через сутки, а мужчины и танцоры — 27 марта. Чемпионат по традиции закроют в воскресенье показательные выступления лучших фигуристов мира.

24 марта, среда

12.00 Женщины. Короткая программа

19.30 Церемония открытия

20.30 Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.00 Мужчины. Короткая программа

20.30 Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.45 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления

В ночь на 28 марта Европа перейдет на летнее время, поэтому разница во времени между Стокгольмом и Москвой сократится до одного часа.

Расписание и результаты чемпионата мира-2021 — на этой странице.

Globe Arena в Стокгольме. Фото AFP

ЧМ-2021 по фигурному катанию: квоты для сборных стран

Места для фигуристов на чемпионате мира распределяются согласно квотам, действовавшим перед ЧМ-2020, поскольку этот турнир не состоялся из-за коронавируса. Максимально возможное количество участников в одной дисциплине для одной страны — три спортсмена (или три дуэта). Это же правило действует на Олимпиадах.

Сборная России сейчас имеет максимальную квоту во всех видах, кроме мужского одиночного катания. Для того чтобы получить три путевки на Олимпиаду и будущий чемпионат мира, сумма мест всех представителей одной страны в одной дисциплине должна быть не больше 13. Вероятность, что это произойдет с россиянами в женском одиночном катании и парах, минимальная. В мужской одиночке обоим нашим участникам желательно попадать в топ-6.

На ЧМ-2021 полный расклад стран по квотам выглядит так:

По три квоты:

Мужчины. США, Япония

Женщины. Россия, Казахстан, Япония

Пары. Китай, Россия

Танцы. Россия, США, Канада

По две квоты:

Мужчины. Китай, Россия, Италия, Чехия

Женщины. США, Южная Корея, Канада

Пары. Франция, Канада, Италия, США, Австрия, Германия

Танцы. Франция, Италия

Все остальные страны-участницы ЧМ имеют в каждой дисциплине по одной квоте. Если сумма мест всех представителей одной страны в одной дисциплине будет больше 28, то две квоты на Олимпиаде и ЧМ-2022 сократятся до одной.

Победитель и бронзовый призер ЧМ-2019 в Сайтаме — россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Reuters

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: участники

Некоторые страны в этом году столкнулись с проблемами при формировании заявки на чемпионат мира из-за того, что на фоне карантина не удалось провести национальные чемпионаты. Так произошло, например, в Канаде и во Франции. Кроме того, некоторые сильные фигуристы решили отказаться от поездки в Стокгольм из-за отсутствия возможностей для нормальных тренировок. Среди самых существенных потерь ЧМ-2021 — четырехкратные чемпионы мира французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Возможны отказы накануне турнира в Стокгольме по состоянию здоровья или из-за положительных тестов на COVID-19.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто поедет от России

В России из-за отмены чемпионата Европы и изменения формата этапов «Гран-при» отбор в сборную на чемпионат мира также проводился по новой схеме. Сначала был объявлено, что в Стокгольм гарантированно поедут только победители чемпионата России, который прошел с 23 по 28 декабря 2020 года в Челябинске. Однако затем путевки автоматически были предоставлены вторым номерам взрослой иерархии ЧР-2021 (кроме мужчин). Вторая путевка у мужчин и третьи путевки в остальных видах были разыграны в финале Кубка России 27-28 февраля 2021 года в Москве. В итоге на чемпионат мира не попали действующие чемпионы Европы в одиночном катании Алена Косторная и Дмитрий Алиев, а также бронзовые призеры ЧЕ-2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Победительница финала Кубка России Камила Валиева, а также призеры этих соревнований Майя Хромых и Дарья Усачева не могли заявиться на чемпионат мира из-за возрастных ограничений ISU. В Стокгольм также не едет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (травма) и олимпийская чемпионка Алина Загитова (пропуск сезона по личным причинам). Зато на чемпионат мира впервые за шесть лет попала чемпионка мира и Европы 2015 года 24-летняя одиночница Елизавета Туктамышева.

Полностью заявка сборной России выглядит так:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин

Российские фигуристы на чемпионате Европы-2020: Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Алена Косторная, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Статус сборной России

Из-за антидопинговых санкций в отношении России, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS), наши фигуристы будут выступать на первенстве мира как сборная Федерации фигурного катания на коньках России, сокращенным до трех английских слов — Figure Skating Russia (или аббревиатуры FSR). На шевроне, на форме и на флаге команды будет использоваться эмблема ФФККР. В случае победы россиян на Ericsson Globe Arena вместе национального гимна исполнят фрагмент вступления из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского продолжительностью в одну минуту.

При этом в записи гимна соревнований (чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года) приняла участие российская певица Полина Гагарина. Вместе с победителем «Евровидения-2015» шведским музыкантом Монсом Сельмерлевом она исполнила композицию Circles and Squares. Это произведение будет исполняться на церемониях открытия и закрытия турнира.

Премьера!

Мы вместе с @manszelmerlow записали официальный трек Чемпионата Мира по фигурному катанию «Circles and squares».

Это очень стремительная и романтичная песня! Такая же, каким мне представляется фигурное катание! #полинагагарина pic.twitter.com/DZLEYmuhMC — Polina Gagarina (@Gagaraofficial) February 19, 2021

Заявки других сборных

Заявки некоторых других сборных, помимо России.

Япония

Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно, Юма Кагияма.

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара.

Пары: Рику Миура/Рюити Кихара

Танцы на льду: Мисато Комацубара/Такеру Комацубара

США

Мужчины: Натан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун

Женщины: Бреди Теннелл, Карен Чен

Пары: Алекса Шимека/Брэндон Фрэйзер, Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук

Танцы: Мэдисон Чок/Эвай Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер

Китай

Мужчины: Цзинь Боян, Янь Хань

Женщины: Чэнь Хунъи

Пары: Суй Вэньцзин/Хань Цун, Пэн Чэн/Цзинь Ян, Ван Юйчэнь/Хуан Ихан

Танцы: Ван Шиюз/Лю Синьюй.ют

Франция

Мужчины: Кевин Эймоз

Женщины: Маэ-Беренис Мейте

Пары: Клео Омон/Денис Стрекалин, Колин Керивен/Ноэль-Антуан Пьер

Танцы: Аделина Галявиева/Луи Торон

Пары: Евгения Лопарева/Гоффри Бриссо

Италия

Мужчины: Даниэль Грасси, Маттео Риццо

Женщины: Лара Наки Гутманн

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, Реббека Гильярди/Филиппо Амбросини

Танцы: Шарлен Геньяр/Марко Фаббри, Каролина Мосчени/Франческо Фиоретти

Канада

Мужчины: Киган Мессинг

Женщины: Мэйдлин Шиза, Эмили Босбак

Пары. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Эвелин Уолш/Трент Мишо

Танцы: Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Марджори Лажо/Захари Лага

Корея

Мужчины: Чха Джун Хван

Женщины: Ким Е Лим, Ли Хэ Ин

Танцы: Мин Ю Ра/Даниэль Итон

Украина

Мужчины: Иван Шмуратко

Женщины: Анастасия Архипова

Пары: София Холиченко/Артем Даренский

Танцы: Александра Назарова/Максим Никитин

Белоруссия

Мужчины: Константин Милюков

Женщины: Виктория Сафронова

Пары: Богада Лукашевич/Александр Степанов

Танцы: Виктория Семенюк/Илья Юхимук

Юдзуру Ханю. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фавориты чемпионата мира-2021: кто победит, шансы, прогнозы

У мужчин главные фавориты — двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира американец Натан Чен. Чен не проиграл после Олимпиады-2018 ни одного личного турнира, а Ханю испытывал проблемы со здоровьем. Михаил Коляда при условии чистых прокатов будет претендовать на медаль. Но его может вытеснить из тройки китаец Боян Цзинь.

У женщин главная битва развернется между россиянками и японками. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова — главный претендент на первый для себя взрослый большой международный титул. Она будет единственной представительницей на этом турнире школы «Хрустальный» («Самбо-70»), которой руководит Этери Тутберидзе. Александра Трусова в последнее время нестабильна — в Стокгольме она первые выступит на международной арене под руководством тренера Евгения Плющенко. Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева при удачных раскладах также претендует на медаль. Самая опасная из японок — Рика Кихира.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Физическая форма действующих чемпионов мира в парном катании Суй Вэньцзин и Хань Цуна — загадка, но они могут претендовать на золото и на этот раз, как и другая китайская пара — Пэн Чэн и Цзинь Ян. Ожидается хорошее выступление американцев Алексы Шимека и Брэндона Фрэйзера. Любая из российских пар тоже в состоянии зацепиться за медали.

В танцах фавориты — россияне Александра Степанова и Иван Букин. Самую серьезную конкуренцию им составят американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, а также Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Не совсем понятно, чего ждать от канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, но, возможно, они тоже вмешаются в борьбу за медали.

Впрочем, все эти расклады относительны. Все сильнейшие фигуристы из разных стран и континентов в последний раз собирались вместе в декабре 2019 года, в финале «Гран-при». С тех пор многое могло поменяться. В нынешнем сезоне даже этапы «Гран-при» не удалось сделать по-настоящему международными. Так что в Стокгольме нас могут ждать сюрпризы.

Кто из россиян поднимется на пьедестал ЧМ-2021? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЧМ по фигурному катанию: медальный зачет и результаты

На чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме будет вестись общий медальный зачет. Россия — один из фаворитов.

Таблица медального зачета будет обновляться на этой странице, также здесь будут появляться итоговые результаты всех соревнований.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат мира по фигурному катанию: формат соревнований

Каждая дисциплина начинает соревнования с короткой программы (ритм-танца у танцоров). Продолжительность короткой программы на ЧМ — 2 минуты 40 секунд (плюс-минус 10 секунд) или 2 минуты 50 секунд (в ритм-танце). Накануне согласно рейтингу ISU формируются группы фигуристов, внутри которых при помощи жеребьевки даются стартовые номера. Сильнейшие выступают последними. Спортсмены распределяются по так называемым разминкам (группам, компактно выступающим друг за другом). В одной разминке обычно шесть одиночников или четыре дуэта. Перед началом выступлений каждой группы все ее участники получают возможность для короткой пробы льда. Между разминками также производится дозаливка площадки, чтобы лед оставался свежим.

В короткой программе фигуристы обязаны выполнить предписанные правилами элементы (четверные прыжки у женщин запрещены). По итогам короткой программы определяются 24 одиночника или 20 пар, которые продолжают выступления в произвольной программе. Продолжительность произвольной программы — 4 минуты (плюс-минус 10 секунд) во всех дисциплинах. Согласно местам, занятым в короткой программе, формируются группы фигуристов, внутри которых проводится жеребьевка и определяются новые разминки на произвольные прокаты. Лидеры выступают в последней разминке. Баллы, набранные в короткой и произвольной программах, суммируются. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, заработанных в общей сложности в двух прокатах.

Оценки в фигурном катании формируются из двух элементов — это технические баллы за различные элементы (прыжки, вращения, дорожки шагов и так далее) и баллы за компоненты (связки, представление, композиция). Технические баллы могут получать надбавки или понижения (GOE) за качество исполнения. Выступление оценивает коллегия из главного судьи, девяти рефери, а также технических специалистов. В целом схема выставления баллов в фигурном катании одна из самых сложных во всем мировом спорте. Разобраться в ней могут только очень продвинутые болельщики. При этом в оценках часто все равно присутствует значительная доля субъективности судей.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЧМ по фигурному катанию-2021: коронавирус, меры безопасности

При проведении чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме будет применен опыт чемпионата мира по конькобежному спорту, который состоялся с 11 по 14 февраля 2021 года в голландском Херенвене. Спортсмены будут жить в «пузыре», отель смогут покинуть только для того, чтобы поехать на каток — на тренировку или соревнования. Все участники регулярно будут сдавать тесты на коронавирус. Дополнительно объявят правила поведения спортсменов и тренеров в зоне kiss-and-cry, а также формат пресс-конференций и общения со СМИ в микст-зонах.

ЧМ-2021 — без зрителей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионат мира-2021: призовой фонд для фигуристов

Общий призовой фонд чемпионата мира составит 868 тысяч долларов США. Они будет распределены между фигуристами, занявшими места в топ-6 по следующему принципу.

Место Одиночники Дуэты 1 64 000 90 000 2 47 000 65 000 3 33 000 45 000 4 19 000 26 000 5 11 000 16 000 6 8000 10 000 Всего 364 000 504 000

Татьяна Тарасова с Александром Гришиным. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию-2021: трансляция соревнований

Соревнования в Стокгольме в России будут показаны на Первом канале — в эфире и на сайте 1tv.ru. Расписание трансляций и имена комментаторов будут объявлены позже. Традиционно фигурное катание на Первом канале комментируют Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и Александр Гришин.