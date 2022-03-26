«Некогда ощущать себя олимпийскими чемпионами». Щербакова и Кондратюк подвели итоги коротких программ на Кубке Первого канала

«Время первых» обыгрывает «Красную машину» с минимальным преимуществом.

Кубок Первого канала. Короткие программы

Время первых (Кондратюк, синие) — Красная машина (Щербакова, красные) — 72:71

Первый полноценный соревновательный день на Кубке Первого канала закончился довольно неожиданно. С минимальным преимуществом лидирует команда «Время первых» под руководством Марка Кондратюка, хотя первые три вида — танцы, парное катание и выступления одиночников — остались за «Красной машиной» Анны Щербаковой. Все решилось после коротких девушек, где обогнать участников команды синих смогла только сама олимпийская чемпионка. Правда, она уступила Камиле Валиевой и осталась второй. По завершении субботних соревнований капитаны команд пообщались с журналистами — Марк и Аня подробнее рассказали о представлении команд, поделились эмоциями от выступлений сокомандников и даже раскрыли секрет своих незакрытых гештальтов.

Без усложнения на мировом уровне делать нечего

— Довольны ли вы прокатами и что скажете о результате первого дня?

К.: — С переменным успехом. Рад, что я сделал лутц, но каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, об этом рано говорить, пока еще только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство.

Щ.: — Как видите, я тоже рада (смеется). По поводу своего проката — я очень довольна, потому что я выступала последней и чувствовала ответственность перед командой. Я видела, как все ребята хорошо выступали, как все боролись, очень за них была рада и понимала, что не могу подвести. Рада, что справилась. Завтра постараемся так же хорошо выступать.

— Анна, вас не было в личном прыжковом турнире. Почему так произошло?

Щ.: — Я выступила за свою команду во всех раундах. Выполнила свою задачу. И с чистой совестью закончила соревнования в прыжковом турнире на командной его части.

— Марк, можно теперь ждать от вас лутц в соревновательных программах?

К.: — А это была не соревновательная? Насчет стабильности — пока что один из одного (смеется). Но вообще, конечно, нужно усложняться, без этого на мировом уровне делать нечего.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Будете ли исполнять четверной лутц в произвольной программе?

К.: — Не исключено.

— Анна, после Игр в Пекине вы говорили, что еще не почувствовали себя олимпийской чемпионкой. Может быть, сейчас пришло это осознание? Такой же вопрос к Марку.

Щ.: — Сейчас все мои мысли о том, что нужно хорошо завершить сезон. Выступить на последнем старте. Так что на данный момент я об этом не думаю.

К.: — Солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала. Нужно поддерживать команду. И по возможности привести ее к победе. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом.

— Марк вчера говорил, что еще не определился, смотрит ли он чемпионат мира. Аня, вы?

Щ.: — Солидарна с Марком. Тоже еще не определилась (смеется).

Хочется выиграть и привести к победе Женю

— Какое у вас отношение к Кубку Первого канала — как к шоу или как к турниру, который может заменить чемпионат мира?

К.: — Я не вправе говорить за других людей. Я отношусь к Кубку Первого канала как к соревнованиям. Да, с элементами шоу, но это полноценный турнир, никто не выходит вроде бы просто по приколу кататься. Все выходят как на обычный старт.

Щ.: — Как вы видели, все ребята катают полноценные соревновательные программы. Безусловно, к этому надо относиться как к полноценному соревнованию. Но я бы не сравнивала это с другими турнирами. Есть чемпионат мира, а есть Кубок Первого канала. Да, это соревнование, но мы пытаемся подарить всем людям праздник фигурного катания.

— Можете рассказать подробнее про презентации ваших команд?

Щ.: — Главная идея — любовь спасет мир. Хотелось оставить идею «Красной машины», но добавить что-то новое. В этот раз нашу команду символизируют красные сердца. Мне кажется, получилась хорошая идея — надеюсь, людям понравится, они должны оценить.

К.: — Оценивать надо не мне, это зависит от публики. Изнутри могу сказать, что мне все нравится, номер был интересный. Команда оценила его по достоинству. Что касается интерпретации, это некая отсылка к истории фигурного катания от самого начала и до нынешнего момента.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Марк, в недавнем интервью вы говорили, что Кубок Первого канала — это главный незакрытый гештальт и что важно выиграть его именно с Евгенией Медведевой. Почему?

К.: — Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно (смеется). Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть просто потому, что... почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.

— Анна, а какой у вас незакрытый гештальт? Есть ли обязательные цели по соревнованиям или программам?

Щ.: Интересный вопрос. Ну, раз сразу в голову ничего не пришло, значит, ничего такого нет. (Марк (шепчет): «Иисус Христос — суперзвезда».)

К.: — Нет, я не буду забирать у тебя эту музыку (смеется).

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Можно я не буду отвечать на вопрос про Трусову?

— Обсуждаете с партнерами планируемый контент или это дело каждого?

Щ.: — Здесь выступает исключительно самые профессиональные спортсмены. Уверена, что каждый из них прекрасно знает, с каким набором лучше катать.

К.: — Полностью согласен, добавить даже нечего.

— Можете рассказать о ваших эмоциях, когда вы смотрите за прокатами своих партнеров по команде из kiss&cry?

Щ.: — Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят. Особенно если знаю их лично, и особенно если они в моей команде (смеется). Волнуюсь за каждый элемент, стараюсь поддерживать ребят. И на своем прокате я сегодня особенно волновалась, потому что понимала, что я не могу в ответ их подвести.

К.: Ни добавить, ни убавить. Все идеально. Можно скопировать, вставить и подписать мое имя.

— Анна, Марк вчера рассказывал, что они с Женей Медведевой продумали, как будут работать со своей командой. Расскажи, что вы придумали вместе с Алиной Загитовой?

Щ.: — Мы стараемся создать максимально комфортную атмосферу, все празднично украсить, поддержать. Все — профессионалы, каждый спортсмен свое дело знает, и мы просто стараемся сделать так, чтобы каждый чувствовал, что он часть команды и что каждый прыжок для нас очень важен.

— Чей прокат стал для вас самым эмоциональным моментом сегодня?

К.: — Некорректно выделять кого-то конкретного. Каждый участник — часть одной сплоченной команды. Мы с Аней переживали за всех одинаково.

Щ.: — Согласна с тем, что мы переживали абсолютно за всех ребят. Ну и плюс все понимают, что это была лишь короткая программа. Работа сделана не вся, поэтому главные эмоции будут у всех завтра.

— Марк, Александра Трусова поддержала твою команду в Telegram-канале. Насколько это важно для тебя?

К.: — Можно я не буду отвечать на этот вопрос?