«Никаких склок между командами не будет». Кондратюк — о конкуренции на Кубке Первого канала
Кубок Первого канала. Прыжковый турнир
Команды
Красная машина — Время первых — 2:2, пен. 54,78 : 49,54
Индивидуальный турнир
1. Марк Кондратюк — 22,42
2. Камила Валиева — 19,05
3. Евгений Семененко — 18,66
Первый день Кубка Первого канала закончился победой «Красной машины» во главе с Анной Щербаковой в прыжковом командном турнире. Единственный раунд, который выиграли их соперники, «Время первых», оказался посвященным каскадам из пяти прыжковых элементов. Благодаря этому команда Марка Кондратюка сумела сравнять счет и перевести соревнования в решающий раунд. А после командного турнира состоялся и индивидуальный, где всех поразил капитан «синей» команды. Олимпийский чемпион в команде исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов без ошибок, так что догнать его было уже нереально. После всех событий первого дня Марк вышел к журналистам в микст-зону и ответил на вопросы об историческом элементе, проигрыше своей команды и о сюрпризах, которых можно ждать в следующие дни Кубка.
Специально готовил каскад из двух четверных к прыжковому турниру
— С одной стороны, рад, что в индивидуальном элементе выиграл, но это не столь важно, — с таких слов Кондратюк начал свое выступление в микст-зоне. — Безусловно, чуть-чуть раздосадован тем, что в командном прыжковом турнире мы стали лишь вторыми, но я вижу только свою вину. В самом конце я не очень сделал каскад, и этих баллов не хватило для победы. Поэтому это только моя вина.
— Сегодня получился каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Тренировали его?
— Да, я специально его готовил, потому что знал, что будет такой формат. Это мой самый сложный элемент. Доволен его исполнением. Я был нацелен его сделать, и это получилось.
— Кажется, даже Алексей Ягудин не сразу поверил, что третьим прыжком идет квад.
— К сожалению, я не слышал того, что говорил Алексей, потому что я прыгал. Но да, по аплодисментам и крикам я понял, что кто-то понял, что это такое (смеется). Делал ли кто еще подобный каскад? Есть фигурист Владимир Самойлов, выступающий сейчас за Польшу, который делал четыре + ойлер + четыре — не помню, какие конкретно прыжки.
— Есть ли смысл вставить этот элемент в соревновательную программу?
— Наверное, один раз просто для того, чтобы быть первым. Но глобально это не имеет смысла — сразу каскад убирает, и пару элементов, и пару четверных больше нельзя повторить. Один раз — да, но по сути нет, не имеет смысла. Имеет ли смысл попробовать и вписать себя в историю? Не в этот раз. Сейчас этот тоже не будет засчитан как первый исполненный элемент в истории. Неофициально, может, я и первым сделал. Я знал, что будет такой формат, где нужно исполнить очень сложный элемент, и мне показалось, что прыгать сальхов + ойлер + сальхов интереснее, чем флип, лутц или риттбергер. И выигрышнее.
— Что после каскада с двумя четверными — пятерной?
— Завтра пять + ойлер + пять будет (смеется).
— Можно ли вас теперь называть чемпионом России по прыжкам?
— Нет. Для меня это было круто, удачно. Сам Кубок Первого канала и прыжковый турнир — это необычное событие для фигуристов. Очень приятно здесь находиться. Но я не тот человек, который решает, стоит ли проводить такое на чемпионате России.
— Будет ли время отметить победу и сделать отчет в Telegram-канале «ФлутцБергер»?
— Вы переходите в Telegram и смотрите, может, что-то появится. Почему я вообще завел канал? Переход туда не был болезненным, изначально я создал канал не потому, что другую социальную сеть заблокировали. У меня был определенный план, что я хочу там сделать.
Шпионить не собирается
— Вы были капитаном команды, ожидали ли вы такого?
— Я не был капитаном, я еще есть. Я не ожидал, что выберут меня. Когда узнал, было очень неожиданно и приятно, и я сразу начал обдумывать какие-то тактические моменты, как я буду помогать ребятам, чтобы быть полноценным капитаном. Будут ли завтра сюрпризы? Зачем раскрывать все карты? Это же сюрприз, вот и посмотрим.
— Как выбирали, кто будет выступать в решающей серии буллитов?
— Это я решил, я выбрал Камилу Валиеву и Женю Семененко. Мне кажется, это верное решение. Мы договорились, что я поеду прыгать последним. Если я капитан команды, то я и должен за нее отвечать. Я знал, что по факту победа зависит от моего прыжка и прыжка Андрея Мозалева. Я объективно сделал хуже, мы объективно проиграли.
— Что будет на представлении команд?
— Коллективно это будет новая интерпретация команды «Время первых». Связано с космосом? Не знаю, новая интерпретация.
— Женя Медведева сейчас глава поддержки вашей команды?
— Да, и мы обсуждали определенные моменты поддержки, но я не хочу ничего раскрывать. Хочу, чтобы это было интересно и публике, и самим спортсменам, и вам тоже.
— Какие взаимоотношения между двумя командами?
— Мы не шпионим (смеется). Все очень дружно, культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет. Все пройдет спокойно. Может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее.
— Как проходила жеребьевка по командам?
— (После паузы.) Пожалуй, без комментариев.
Еще не решил, смотрю ли чемпионат мира
— Вы хотя бы одним глазом смотрите чемпионат мира?
— У меня два глаза — я либо двумя смотрю, либо нет. Смотрю ли я чемпионат мира? Не знаю, не решил еще.
— Что круче — Кубок Первого канала или чемпионат мира?
— Хорошая попытка, но нет (смеется).
— О следующем сезоне уже думаете?
— Конечно, и я, и Светлана Владимировна Соколовская, и Никита Михайлов, мой постановщик. Я не люблю раскрывать карты, и, мне кажется, тянуть интригу (какая музыка, какая программа) намного интереснее. Вот это вот ожидание публики. Но даже если бы я хотел сказать, мне было бы нечего сказать. Могу отметить, что мы уже начали ставить короткую. Но все еще может сто раз измениться.