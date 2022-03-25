«Красная машина» Анны Щербаковой победила «Время первых» Марка Кондратюка в командном прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала. Прыжковый турнир

Команды

Красная машина — Время первых — 2:2, пен. 54,78 : 49,54

Индивидуальный турнир

1. Марк Кондратюк — 22,42

2. Камила Валиева — 19,05

3. Евгений Семененко — 18,66

Первый день Кубка Первого канала закончился победой «Красной машины» во главе с Анной Щербаковой в прыжковом командном турнире. Единственный раунд, который выиграли их соперники, «Время первых», оказался посвященным каскадам из пяти прыжковых элементов. Благодаря этому команда Марка Кондратюка сумела сравнять счет и перевести соревнования в решающий раунд. А после командного турнира состоялся и индивидуальный, где всех поразил капитан «синей» команды. Олимпийский чемпион в команде исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов без ошибок, так что догнать его было уже нереально. После всех событий первого дня Марк вышел к журналистам в микст-зону и ответил на вопросы об историческом элементе, проигрыше своей команды и о сюрпризах, которых можно ждать в следующие дни Кубка.

Специально готовил каскад из двух четверных к прыжковому турниру

— С одной стороны, рад, что в индивидуальном элементе выиграл, но это не столь важно, — с таких слов Кондратюк начал свое выступление в микст-зоне. — Безусловно, чуть-чуть раздосадован тем, что в командном прыжковом турнире мы стали лишь вторыми, но я вижу только свою вину. В самом конце я не очень сделал каскад, и этих баллов не хватило для победы. Поэтому это только моя вина.

— Сегодня получился каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Тренировали его?

— Да, я специально его готовил, потому что знал, что будет такой формат. Это мой самый сложный элемент. Доволен его исполнением. Я был нацелен его сделать, и это получилось.

— Кажется, даже Алексей Ягудин не сразу поверил, что третьим прыжком идет квад.

— К сожалению, я не слышал того, что говорил Алексей, потому что я прыгал. Но да, по аплодисментам и крикам я понял, что кто-то понял, что это такое (смеется). Делал ли кто еще подобный каскад? Есть фигурист Владимир Самойлов, выступающий сейчас за Польшу, который делал четыре + ойлер + четыре — не помню, какие конкретно прыжки.

— Есть ли смысл вставить этот элемент в соревновательную программу?

— Наверное, один раз просто для того, чтобы быть первым. Но глобально это не имеет смысла — сразу каскад убирает, и пару элементов, и пару четверных больше нельзя повторить. Один раз — да, но по сути нет, не имеет смысла. Имеет ли смысл попробовать и вписать себя в историю? Не в этот раз. Сейчас этот тоже не будет засчитан как первый исполненный элемент в истории. Неофициально, может, я и первым сделал. Я знал, что будет такой формат, где нужно исполнить очень сложный элемент, и мне показалось, что прыгать сальхов + ойлер + сальхов интереснее, чем флип, лутц или риттбергер. И выигрышнее.

— Что после каскада с двумя четверными — пятерной?

— Завтра пять + ойлер + пять будет (смеется).

— Можно ли вас теперь называть чемпионом России по прыжкам?

— Нет. Для меня это было круто, удачно. Сам Кубок Первого канала и прыжковый турнир — это необычное событие для фигуристов. Очень приятно здесь находиться. Но я не тот человек, который решает, стоит ли проводить такое на чемпионате России.

— Будет ли время отметить победу и сделать отчет в Telegram-канале «ФлутцБергер»?

— Вы переходите в Telegram и смотрите, может, что-то появится. Почему я вообще завел канал? Переход туда не был болезненным, изначально я создал канал не потому, что другую социальную сеть заблокировали. У меня был определенный план, что я хочу там сделать.

Шпионить не собирается

— Вы были капитаном команды, ожидали ли вы такого?

— Я не был капитаном, я еще есть. Я не ожидал, что выберут меня. Когда узнал, было очень неожиданно и приятно, и я сразу начал обдумывать какие-то тактические моменты, как я буду помогать ребятам, чтобы быть полноценным капитаном. Будут ли завтра сюрпризы? Зачем раскрывать все карты? Это же сюрприз, вот и посмотрим.

— Как выбирали, кто будет выступать в решающей серии буллитов?

— Это я решил, я выбрал Камилу Валиеву и Женю Семененко. Мне кажется, это верное решение. Мы договорились, что я поеду прыгать последним. Если я капитан команды, то я и должен за нее отвечать. Я знал, что по факту победа зависит от моего прыжка и прыжка Андрея Мозалева. Я объективно сделал хуже, мы объективно проиграли.

— Что будет на представлении команд?

— Коллективно это будет новая интерпретация команды «Время первых». Связано с космосом? Не знаю, новая интерпретация.

— Женя Медведева сейчас глава поддержки вашей команды?

— Да, и мы обсуждали определенные моменты поддержки, но я не хочу ничего раскрывать. Хочу, чтобы это было интересно и публике, и самим спортсменам, и вам тоже.

— Какие взаимоотношения между двумя командами?

— Мы не шпионим (смеется). Все очень дружно, культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет. Все пройдет спокойно. Может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее.

— Как проходила жеребьевка по командам?

— (После паузы.) Пожалуй, без комментариев.

Еще не решил, смотрю ли чемпионат мира

— Вы хотя бы одним глазом смотрите чемпионат мира?

— У меня два глаза — я либо двумя смотрю, либо нет. Смотрю ли я чемпионат мира? Не знаю, не решил еще.

— Что круче — Кубок Первого канала или чемпионат мира?

— Хорошая попытка, но нет (смеется).

— О следующем сезоне уже думаете?

— Конечно, и я, и Светлана Владимировна Соколовская, и Никита Михайлов, мой постановщик. Я не люблю раскрывать карты, и, мне кажется, тянуть интригу (какая музыка, какая программа) намного интереснее. Вот это вот ожидание публики. Но даже если бы я хотел сказать, мне было бы нечего сказать. Могу отметить, что мы уже начали ставить короткую. Но все еще может сто раз измениться.