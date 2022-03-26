Почему фигуристам нужен чемпионат России по прыжкам? Выиграла бы его Трусова и кто бы был фаворитом?

Любопытная статистика по итогам прыжкового дня на Кубке Первого канала.

Уже несколько дней болельщики и эксперты сравнивают Кубок Первого канала и чемпионат мира. Дело, конечно, интересное, но бесперспективное — обесценивать победу условной Каори Сакамото не стоит, но и отрицать, что с россиянками расклад был бы другим, тоже глупо.

Почему прыжковый турнир надо расширять на чемпионат России

Предлагаем обсудить более перспективную тему, которая может привести к расширению олимпийской программы в фигурном катании и уж точно разнообразить российский календарь, к которому по понятным причинам сейчас должно быть больше внимания. Стоит ли делать прыжковый турнир частью чемпионата России и придавать ему официальный статус? Кто мог бы стать чемпионом России в данной дисциплине?

Почему он нужен? Вопрос, как резонно заметил вчера Марк Кондратюк, надо задавать федерации, хотя формат лично ему понравился.

1. Это возможность в перспективе расширить программу Олимпийских игр в фигурном катании, что однозначно играет на руку России. Почему у гимнастов есть медали за отдельные снаряды, а фигуристам нельзя свою медаль за прыжки? Включение таких дисциплин в официальные соревнования — первый шаг на этом пути.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

2. Это возможность для спортсменов лишний раз заработать. Только за один день прыжкового турнира было разыграно 5,5 миллиона рублей. В условиях возможной изоляции российских спортсменов и лишения призовых за «Гран-при», чемпионаты Европы и мира им должно предоставляться максимум возможностей материального обеспечения и поддержки — это позиция Министерства спорта РФ.

3. Многие фигуристы получат дополнительную мотивацию соревноваться и оставаться в спорте. Как говорил мне российский фигурист участник «Гран-при» Роман Савосин, в день показательных выступлений большинство фигуристов едет домой — попадают на «показалки» лишь сильнейшие, а остальных забывают. Прыжковый турнир и придание статуса чемпиона России по прыжкам дало бы шанс выстрелить середнякам, у которых нет шансов выиграть короткую или произвольную программы. В любом случае это добавило бы спорта в фигурное катание. Кому нравится искусство — продолжает наслаждаться программами и показательными, которые не меняются в рамках сезона, кому нравится спорт — смотрит прыжковый батл.

Вопрос тут только один: что делать с танцами, в которых прыжков нет?

Кто стал лучшим в пятницу?

Анализируя вчерашние итоги прыжкового турнира (во всех дисциплинах, а не только в личном турнире, который пропустили несколько звезд женского одиночного катания), можно делать выводы о том, кто бы был фаворитом на таком чемпионате России по прыжкам.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для удобства мы собрали статистику по всем прыжкам в одной таблице по раундам: сольный прыжок — каскад из пяти прыжков — тайбрейк для тех, кто в нем участвовал (в скобках личный турнир с каскадом из двух прыжков). Фигуристы перечислены в порядке эффективности для своей команды, то есть количества баллов в двух основных раундах:

Красные:

1. Щербакова: 15,62 — 22,26 — 20,86

2. Мозалев: 12,92 — 22,65 — 17,15 (4,40)

3. Коляда: 14,25 — 18,92 (12,47)

4. Игнатов: 10,50 — 21,26 — 16,77 (14,25)

5. Петросян: 7,98 — 15,53

6. Акатьева: 12,73 — 3,80

7. Самоделкина: 6,04 — 4,60 (17,61)

Синие:

1. Самарин: 16,79 — 15,88 (15,23)

2. Кондратюк: 11,25 — 20,19 — 13,34 (22,42)

3. Валиева: 8,17 — 23,09 — 19,05 (19,05)

4. Семененко: 5,25 — 22,27 — 17,15 (18,66)

5. Жилина: 7,84 — 12,98 (17,99)

6. Туктамышева: 8,16 — 12,22

7. Хромых: 7,41 — 7,98 (14,68)

Выиграла бы Трусова и почему Щербакова и Коляда так хороши?

Несколько выводов по итогам:

1. Юниорки не убедили и, видимо, перенервничали, поняв, что у них есть реальный шанс хорошо заработать и обыграть более именитых взрослых квадисток. Ни Акатьева, ни Петросян, ни Жилина, ни Самоделкина не стали ключевыми игроками в своих командах, а в личном прыжковом турнире юниорки остались без медалей.

2. Наверху те, кто меньше рисковал, и те, кто имеет хорошую репутацию у судей, — все-таки система GOE поощряет не только самых «сложных», но и самых стабильных фигуристов. Это ее неизбежный психологический побочный эффект, о котором говорят и специалисты. И этим во многом объясняются победы Щербаковой и высокие оценки Валиевой, а необязательно неким засуживанием.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3. Поэтому лучшей в прыжках по совокупности оказалась олимпийская чемпионка Щербакова, и никто, наверное, не удивлен. Фанаты Трусовой, конечно, могут снова вспомнить про «грибы» и действительно Анну любят судьи, но снова на длинной дистанции она доказала, что является самой стабильной фигуристкой, даже если брать конкретно прыжки.

4. Что интересно, Щербакова в итоге не вышла на личный прыжковый турнир. О причинах спросим у нее самой, но Анна в целом не большая любительница прыжковых батлов (в отличие от своего отца). По крайней мере, когда фигуристы собираются попрыгать параллельно после показательных выступлений на разных стартах, Щербакова уходит. Здесь, может, решила поберечь здоровье, а может, дать выиграть другим. Но если прыжковый фестиваль включат в программу чемпионата России, она была бы претенденткой на то, чтобы выиграть турнир и в этом разряде.

5. Все остальные одиночницы за вчера хотя бы раз ошибались. Валиева исполнила один из четверных тулупов со степ-аутом, Самоделкина и Акатьева вовсе падали, Жилина неуверенно выезжала, ошибалась Петросян, а Хромых и Туктамышева также чистых попыток не показали.

6. У мужчин звездой прыжкового турнира стал не только Кондратюк, но и... Коляда. Вы удивитесь, но именно он чуть не стал лучшим из одиночников по сумме двух раундов (не считая тайбрейка). Не Самарин, не Семененко или Игнатов, которые рисковали, а он. Причем все плотно: первый — Мозалев, он набрал 35,57 балла, Коляда — 33,17 балла, Самарин — 32,67, Игнатов — 31,76, Кондратюк — 31,44.

7. Если бы в прыжковом турнире участвовала Трусова, она, конечно, изменила бы расклад в команднике — понятно, формат чисто для нее, но не факт, что забрала бы 500 тысяч рублей в личном. Ее личный рекорд за элемент — 21,05 балла за четверной лутц + тройной тулуп на чемпионате России. В Саранске судили еще либеральнее, но дотянуться до уникального каскада Кондратюка с двумя четверными сальховами (22,42) ей вряд ли бы удалось. Ну и интересно, что Валиева за свой каскад с гораздо более дешевыми четверными тулупом и тройным сальховом через ойлер набрала 19,05 балла. И снова фанаты Трусовой могут позлиться и поговорить про «грибы».

8. Красные по составу, как и год назад команда Загитовой, оказались сильнее, и только чудо в виде ошибки Акатьевой спасло интригу в турнире. Учитывая то, что в этом году Загитова и Медведева снова будут участвовать в турнире и представлять разные команды, пусть и в другом качестве, мы снова можем получить слова о том, что синие не признают своего поражения, как на пресс-конференции двух соперниц в феврале 2021 года. Любопытно, что о правилах жеребьевки Марк Кондратюк вчера ничего не сказал. Когда у него спросили, по какому принципу были разделены команды, чемпион индивидуального турнира ответил: «Пожалуй, без комментариев».