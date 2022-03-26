Команда Щербаковой сенсационно проиграла первый день командника на Кубке Первого канала. Синих вытащили Валиева и Туктамышева

Итоги первого дня командного турнира Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала. Короткие программы

Время первых (Кондратюк, синие) — Красная машина (Щербакова, красные) — 72:71

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (К) — 93,48 (10 очков)

2. Александра Степанова/Иван Букин (С) — 89,97 (9)

Мужчины

1. Михаил Коляда (К) — 106,41 (10)

2. Евгений Семененко (С) — 101,55 (9)

3. Марк Кондратюк (С) — 97,89 (8)

4. Макар Игнатов (К) — 89,43 (7)

5. Андрей Мозалев (К) — 89,12 (6)

6. Александр Самарин (С) — 84,21 (5)

Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (К) — 86,36 (10)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (С) — 85,24 (9)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (К) — 84,05 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (С) — 78,92 (7)

Женщины

1. Камила Валиева (С) — 83,63 (10)

2. Анна Щербакова (К) — 82,9 (9)

3. Елизавета Туктамышева (С) — 81,63 (8)

4. Майя Хромых (С) — 75,07 (7)

5. Аделия Петросян (К) — 74,93 (6)

6. Софья Самоделкина (К) — 74,68 (5)

После первого дня командного турнира на Кубке Первого канала результаты максимально плотные — команда Марка Кондратюка благодаря прекрасному выступлению девушек отыгралась и вышла вперед к концу дня — 72:71, хотя перед последним видом красные очень солидно вели 51:47. Система на этом турнире олимпийская, как в команднике Пекина: результаты каждого вида стоят 10-9-8-7-6-5 баллов.

Фестиваль мировых рекордов и благодарственных речей

По составам, казалось, красные все-таки заметно сильнее синих. И можно было снова говорить, что команда Кондратюка — Медведевой — Транькова пострадала из-за жеребьевки! И весь день красные, начиная с танцев, лидировали. Синицина/Кацалапов побили первый мировой рекорд и обыграли Степанову/Букина. Михаил Коляда чисто исполнил тройной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель и получил 106 баллов. Выкуси, чемпионат мира! А затем грянул еще один мировой рекорд — Тарасова/Морозов в парах сделали 86,36 балла. И все они представляли красную команду, которая, кстати, в этот раз выступает не с хоккейной идеей, а «любовь спасет мир» (в интерпретации Щербаковой).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на Кубке Первого канала. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Все эти достижения и рекорды, разумеется, засчитаны не будут, так как судили турнир исключительно российские арбитры. Возможно, поэтому эти рекорды и стали возможны — чего греха таить. Но в Саранске же шоу и праздник, так что можно пренебречь. Почти все фигуристы после выхода с катка благодарили публику и говорили, как не хватало россиян на трибунах в Пекине. Светлана Соколовская прокомментировала исторический четверной лутц Кондратюка так: «Я рада, что он пошел на него именно здесь, в своей стране, с русскими людьми».

К концу дня вывели на интервью даже Этери Тутберидзе — Алексей Ягудин попросил ее похвалить Щербакову, что она сдержанно сделала. Заговорил даже Сергей Дудаков, ответивший на похвальные слова Транькова в адрес Хромых: «Совершенно верно». Наверное, это его первое публичное интервью в СМИ за много лет.

Все решили одиночницы

По российским законам жанра все дошло до женского одиночного катания, которое должно было решить исход дня.

И тут было сразу несколько событий:

— Валиева не пошла на тройной аксель, а ограничилась двойным — и все равно выиграла. Можно это посчитать неким реверансом за возвращение на лед после тяжелых обстоятельств — Камилу трибуны действительно ждали больше всего, да и не только трибуны. На кону в ее случае гораздо больше.

Камила Валиева на Кубке Первого канала. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Туктамышева представила новую программу на песню Freedom и сделала чистый тройной аксель, а также долгожданный каскад 3+3 — не чисто, но близко к тому. И осталась третьей за Валиевой и Щербаковой.

— Самоделкина, которая приземлила тройной аксель (на табло загорелось -1), проиграла всем — даже Хромых и Петросян.

Валиева обратилась к болельщикам

Олимпийская чемпионка в командном турнире после своего проката обратилась к зрителям — и это тоже ее первые слова после Олимпиады:

— Это просто невероятное ощущение, эмоции — кататься при своих зрителях. Ты сразу наслаждаешься программой, даришь наслаждение людям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх в Пекине. Большое спасибо, что вы пришли сюда и выделили время на это.

А Евгения Медведева сказала, что «мы все тебя любим и соскучились». В общем, Камилу встречают как героиню. Валиева, Туктамышева и Хромых вытащили свою команду на первое место. Завтра им будет сложнее — у Щербаковой, Петросян и Самоделкиной есть старшие четверные, которые могут резко перевернуть ситуацию в таблице.