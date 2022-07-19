Забияко раньше встречалась с режиссером. Драматичная история любви и жизни фигуристки

Наталья Забияко хочет вернуться в большой спорт — но пока стала героиней многочисленных пересудов.

Последняя новость об отношениях лучшей теннисистки России Дарьи Касаткиной и серебряной призерки Олимпиады-2018 в команде Натальи Забияко взбудоражила общественность, от болельщиков до депутатов. «СЭ» вспоминает непростую историю уроженки Таллина, которая вынуждена второй раз менять спортивное гражданство. По состоянию на июнь она ждала релиза от Российской Федерации и отказывалась комментировать переход, однако сегодня Александр Коган рассказал ТАСС, что канадцы уже отозвали запрос на разрешение перехода. В Skate Canada пока не ответили на запрос «СЭ», однако Наталья в последнее время находилась за океаном, и, по словам наших собеседников, причиной переезда были не только спортивные причины.

Попытка номер пять

Наталья начала свою карьеру еще в 1990-х в Эстонии, и с партнерами ей не везло. Первый, Сергей Мухин, ушел в шоу, второй, украинец Сергей Кульбач, после одного сезона решил вернуться в сборную Украины из-за травмы Натальи. Третий, Александр Забоев, не смог получить эстонское гражданство перед Олимпиадой-2014, куда пара пробилась.

После этого Забияко приняла приглашение о переходе в куда более сильную российскую сборную. Но и с Юрием Ларионовым сотрудничество продлилось не более сезона — он завершил карьеру и стал тренером. Выстрелить по-боевому удалось только с пятым партнером, Александром Энбертом. С ним Наталья поехала на Олимпиаду и завоевала серебро в команде, а затем в личном качестве стала третьей на чемпионате мира в Сайтаме.

Энберт умеет подстраиваться под партнерш, в том числе и ментально, что показал в победном для себя сезоне «Ледникового периода», когда дотащил до победы актрису Ольгу Кузьмину. На следующий год Александр вместе с Агатой Муцениеце взял бронзу. Однако именно проблемы со здоровьем Александра стали причиной завершения карьеры парой. Оказалось, что Наталья не оставила надежд раскрыться на соревновательном льду. И сейчас тренируется в Канаде вместе с Захари Дэйлманом.

Соцсети Натальи Забияко. Соцсети Натальи Забияко

Актерская и литературная карьера

На личном поприще Наталью Забияко жизнь свела с режиссером Даниилом Гринькиным. Новость об их свадьбе, которая прошла без пышных торжеств, была несколько удивительной — до этого молва твердила, что у Забияко роман с фигуристом Мишей Ге из Узбекистана. По крайней мере, из фото в соцсетях это вытекало.

Гринькин — ровесник Забияко, но не из мира фигурного катания. Он окончил ВГИК, где учился, простите за тавтологию, у Алексея Учителя. Благодаря знакомству Забияко даже стала актрисой: она сыграла одну из главных ролей в фильме 2020 года «Несломленные», который повествовал о пути Забияко и Энберта, а также Эшли Кейн-Гриббл и первого небинарного фигуриста Тимоти Ледюка. Фильм получил неплохие оценки на профильных сайтах — от 6 до 7, для российского кино о спорте это добротно. Забияко и Гринькин делились фотографиями в социальных сетях и казались идеальной парой, но брак продлился недолго. Отчасти против пары сыграл даже коронавирус — именно он сорвал свадьбу молодоженов на острове Бора-Бора во Французской Полинезии.

Наталья Забияко и Даниил Гринькин. Соцсети

А через год Забияко выпустила книгу «Взгляд в душу». Многолетний тренер фигуристки Нина Мозер ее охарактеризовала так: «Для любителей фигурного катания и спорта, кто ищет мотивацию и воодушевление, — читать обязательно». Не говоря уже о том, что Наталья и рисует хорошо, и даже занимается поэзией, что можно увидеть по ее соцсетям. «В спорте святых не бывает, в фигурном катании так точно», — говорила она в интервью «СЭ» чуть больше года назад.

Поэзия Натальи Забияко. Соцсети Натальи Забияко

Наталья всегда умела эпатировать, и думается, что последние откровения делают ее абсолютно уникальной по меркам России спортсменкой. Так что ее карьера должна продолжаться — если она чувствует в себе силы. В 27 лет, в отличие от Юдзуру Ханю, она последнего слова не сказала.