Бывшая фигуристка сборной России выступит в Канаде. Переход состоялся?

Партнером Натальи Забияко в заявке значится Захари Дейлман, брат олимпийской чемпионки Габриэлы Дейлман.

Пару месяцев назад стало известно, что призер Олимпийских игр и чемпионата мира Наталья Забияко возобновляет спортивную карьеру. Два с лишним года российская фигуристка не появлялась на соревнованиях и даже объявила о завершении профессиональных занятий спортом и переходе в кинематограф. Но вот внезапно решила вернуться и в августе уже планирует дебютировать на старте. Забияко собирается пробиться в сборную Канады в дуэте с младшим братом олимпийской чемпионки в команде Габриэлы Дейлман.

Официальных подтверждений перехода не было

Забияко добилась своих самых крутых достижений в паре с Александром Энбертом. Это на самом деле изначально рассматривалось как временный вариант работы, но обнаружилось, что фигуристы неплохо подходят друг другу. Наталья и Александр пережили вместе много, в том числе жуткую травму партнерши после попытки выброса тройной аксель, но одного они вынести не смогли — недопуска Энберта к соревнованиям из-за проблем с сердцем. Фигурист сейчас завершил карьеру, выиграл «Ледниковый период», участвует в шоу «Анна Каренина» с Евгений Медведевой — в общем, не скучает. Наталья вроде бы заинтересовалась кинематографом, но внезапно решила вернуться в спорт.

Кататься Забияко собралась с Захари Дейлманом, который подобных достижений не имеет и вообще не был бы известен широкой фигурнокатательной аудитории, если бы не новости о Наталье. Никаких подробностей о том, где сейчас тренируется пара, какие элементы уже исполняет, как проходит процесс скатывания, нет. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков говорил, что ему вообще ничего не известно об этой ситуации — официальных запросов в мае не было:

— Все начинается с обратной стороны, — рассказывал «СЭ» Горшков. — Информация о ее планах значительно опередила официальную информацию. Мы ничего не знаем, для нас это было не то чтобы гром с ясного неба, но то, что мы не слышали. Как может развиваться ситуация? Заявления недостаточно. Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от той национальной федерации (Канады. — Прим. «СЭ»). Сослагательное наклонение здесь не стоит применять.

Наталья Забияко и Александр Энберт. Ксения Нуртдинова

Официальной информации нет и сейчас — по крайней мере, она неизвестна СМИ и болельщикам. Но вроде бы никто не высказывался негативно из-за возможного перехода Забияко — ее поддержал бывший партнер Энберт, сказав, что будет следить за ее успехами. Легендарная Татьяна Тарасова пожалела, что такая хорошая фигуристка будет выступать за другую страну, но все в рамках правил. Вот и вся информация — сама Наташа не опровергала и не подтверждала информацию.

Возможные причины для возвращения Забияко

А вот теперь появилась информация, что в конце августа Забияко/Дейлман заявлены на турнир Skate Ontario в канадском городе Миссисога. Интересно будет посмотреть, какого прогресса смогли достигнуть фигуристы за этот период, учитывая, что начинать пришлось почти с нуля. Наверняка это такой же случай, как у известной Алены Савченко, которая буквально сама «воспитывала» француза Бруно Массо — до этого он не был так же известен, как партнерша. И в этой паре Забияко тоже будет более опытной половиной.

В паре с Энбертом у Наташи хорошо получались парные элементы — поддержки, вращения, выбросы, подкрутки, но не ладились прыжки — только тройной тулуп, вместо сальхова они делали прыжок только в два оборота. Не всегда, но часто специально упрощали контент. Программы тоже могли бы быть получше — были как прекрасные постановки, так и не совсем понятные с хореографической точки зрения.

С позиции Забияко решение удачное — может быть, и можно было повнимательнее и тщательнее отнестись к выбору партнера, но она в любом случае могла увидеть в нем те качества, которые нужны в паре. Непонятно, когда российские фигуристы снова выйдут на международный уровень, — уже говорят о том, что Олимпиада-2024 под вопросом. Что будет с зимними Играми, пока неясно. А Канада позволит Забияко участвовать в Олимпиаде, тем более что пар у них сейчас особо нет — Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд закончили выступать, Кирстен Мур-Тауэрс тоже объявила о завершении карьеры. На международном уровне тоже почти никого не осталось — по крайней мере ради «Гран-при» остались американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, должны блистать грузины Карина Сафина/Лука Берулава, но без россиян парное катание вообще рискует регрессировать. Говорить об исполнении ультра-си уже не приходится — тут бы набрать достаточное количество представителей из разных стран, чтобы турниры считались полноценными. А пара с Натальей Забияко явно должна хоть немного поднять уровень соревнований — главное, чтобы получилось хотя бы как у Джеймс/Рэдфорда, которые стабильно так и не покатались, но все равно запомнились стильными программами и медалью чемпионата мира.