Щербакову, Трусову и Валиеву ждут в Китае. Замена японским шоу найдена?

Ледовые концерты — важная составляющая заработка известных спортсменов.

Практически каждое межсезонье звезды фигурного катания отправляются в тур по различным шоу. В последние годы гастроли устраивает группа Этери Тутберидзе, Илья Авербух ставит спектакли и организует юбилеи, Евгений Плющенко созвал известных фигуристов, которые выступили во многих городах России. Пандемия и другие события недавнего времени способствовали развитию внутрироссийских шоу — раньше же атлетов часто приглашали в зарубежные туры. Самыми популярными из них считались японские и североамериканские шоу. Сейчас же выступить там практически нереально, но вскоре, возможно, появится альтернатива — в Китае собираются организовать подобные гала-концерты и намерены пригласить как минимум Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву, которые в этой стране сейчас невероятно популярны.

Анна Щербакова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Подарки для Щербаковой и Валиевой и популярность Трусовой

То, что китайские фанаты любят российских фигуристок, понятно давно — недавно один из болельщиков подарил Щербаковой IPhone одной из последних моделей и 99 подсолнухов. А еще Анне прислали 28 коробок яблочного сока — вкусовые пристрастия олимпийской чемпионки не укрылись от внимания фанатов. Валиева тоже не осталась без презентов — ей вручили набор ученика магической школы Хогвартс из вселенной Гарри Поттера в цветах любимого факультета Камилы Слизерина. Трусова же сейчас является одной из самых популярных фигуристок в китайской социальной сети Weibo. Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот даже прокомментировала показательный номер Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. «Очень понравилось! Спасибо, Александра», — написала актриса в Weibo.

Так что неудивительно, что этих девушек хотят видеть в туре в первую очередь. Они герои прошедшего сезона, как бы он для них в итоге ни сложился, завоевали все главные медали турниров, в которых принимали участие. Генеральный директор компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь рассказал РИА «Новости» о планах создать турне по Китаю с участием именно этих фигуристок:

— Мы активно планируем турне в Китае таких российских спортсменов, как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем, — рассказал Линь. — Так что мы надеемся, что Щербакова, Трусова и Валиева смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Возможность дополнительного заработка в китайских шоу

В Китае Щербакову, Трусову и Валиеву называют «саньва», что в дословном переводе означает «три ва», так как фамилии фигуристок заканчиваются на этот слог. Фанаты часто сравнивают девушек с матрешками, что является одним из символов России. Но у каждой есть и свое собственное прозвище: Аню называют Сокровищем, отмечая ее хорошее воспитание и умение держаться на публике; Камилу — Малышкой К, обращая внимание на ее возраст. А еще Валиеву сравнивают с титулованным игроком в настольный теннис Ма Луном, у которого есть прозвище Воин Шестиугольника. Камила, как и Лун, совмещает в себе шесть идеальных качеств, только в фигурном катании. У Трусовой прозвище, созвучное с ее именем, — Шаша, что означает танец сальсу, а с одного из диалектов переводится как «красавица».

Но в межсезонье девушкам вряд ли удастся принять участие в подобных шоу, если они запланированы на этот год, — сейчас Щербакова и Валиева выступают в Сочи в шоу у Ильи Авербуха и Татьяны Навки соответственно. Подготовку к следующему сезону тоже никто не отменял — ни одна из фигуристок не заявляла, что пропустит следующий сезон. Камиле уже поставили короткую программу и объявили музыку к ней, Саша недавно прыгнула четверной лутц на шоу. Анна находилась в раздумьях относительно сезона, но четко ни о чем не говорила.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Значит, шоу с участием россиянок смогут провести где-то через год, а к тому моменту уже могут появиться другие герои. Нельзя сказать, что другие фигуристки за рубежом не популярны, — наверняка в Китае рады были бы видеть и Елизавету Туктамышеву, и Евгению Медведеву, и Алину Загитову. Могут хорошо выстрелить и Софья Акатьева с Софьей Самоделкиной. Вряд ли они будут популярнее других девушек, так как те все-таки более титулованные и практически все они участвовали в Олимпиаде. Но такой вариант возможен.

Хорошо другое: раньше те же Туктамышева, Загитова и Медведева успевали поучаствовать как минимум в японских шоу, что приносило им не только дополнительную поддержку фанатов, но и приличные доходы. В фигурном катании, как известно, спортсмены больше зарабатывают не на призовых с турниров, а на рекламных контрактах и ледовых концертах. Китайские шоу в этом плане могут стать заменой японским и североамериканским, что будет выгодно и для фигурного катания в стране: привлекая зарубежных спортсменов, китайцы могут сделать спорт популярнее.