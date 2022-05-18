Известная российская фигуристка может перейти в сборную Канады

Призер Олимпиады Наталья Забияко в свое время переехала из Эстонии в Россию, а через два года после завершения карьеры нашла нового партнера за океаном.

Того, что из-за сложившейся ситуации наши фигуристы могут начать переходить в сборные других стран, опасались еще несколько месяцев назад. Но до сих пор особого движения не было. И вот сейчас новость — призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Наталья Забияко может оказаться под флангом Канады, где встает в пару с партнером на шесть лет младше ее. А ведь спортсменка, много лет выступавшая за Россию, не появлялась на соревновательном льду с 2018 года.

Попытка тройного акселя и десять дней в реанимации

Наталья родилась в Эстонии, но особых успехов там не добилась. Но то, что она талантливая парница, видели многие, поэтому в 2014 году ее позвали в российскую сборную. Забияко согласилась, но в ее родной стране данное решение приняли почти в штыки — федерация запросила для фигуристки максимальный карантин, эстонская пресса называла Наташу предательницей. Но это не помешало спортсменке начать тренироваться у Нины Мозер вместе с Юрием Ларионовым. Партнер был временным, и об этом открыто говорилось.

Наталья Забияко и Никита Пресняков в шоу «Ледниковый период». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В конце сезона Юрий завершил карьеру из-за травмы, а Забияко встала в пару с Александром Энбертом. Оба до совместной работы уже четырежды меняли партнеров, и эта попытка была пятой. У Наташи и Саши настолько все хорошо получалось в плане парных элементов, что уже через несколько месяцев они решили тренировать выброс тройной аксель. Фигуристка сильно упала, ударилась головой об лед и десять дней после этого провела в реанимации. Об этом она рассказывала в фильме «Несломленные», в котором большая часть была посвящена именно паре Забияко/Энберт.

В реанимации Наташа не могла есть и пить, приходила в себя только на полчаса в сутки и была не в состоянии сфокусировать зрение на одной точке. Но спортсменке даже не пришлось делать никакой операции, поэтому девушка выздоровела и смогла продолжить карьеру. Хотя Забияко в результате травмы частично потеряла слух.

Наташе пророчили другого партнера взамен Энберта до всей этой истории — казалось, он не чета талантливой фигуристке, но эта ситуация сблизила их. Саша стал мощной опорой, и уже через некоторое время они вместе вышли на лед и вернулись к полноценным тренировкам. Аксель Забияко/Энберт так больше и не исполняли, но и без этого фигуристы смогли выиграть медали всех главных соревнований, включая серебро в команде на Олимпийских играх.

Трогательное завершение карьеры и пример Алены Савченко

В 2020 году пара трогательно завершила карьеру на шоу их тренера Нины Мозер. Наташа и Саша показали номер на песню из рок-оперы «Юнона и Авось» «Я тебя никогда не забуду», а зрители увидели ролик о карьере фигуристов: «Как бы нам ни хотелось продолжать радовать вас своими выступлениями, обстоятельства складываются иначе. Я верю, что это к лучшему», — говорила тогда со сцены спортсменка. Перед этим Забияко и Энберт катались под стихотворение, написанное и прочитанное самой партнершей.

Завершили карьеру фигуристы из-за того, что Энберту по результатам углубленного медицинского обследования (УМО) не дали допуск к тренировкам и соревнованиям.

— Ничего серьезного, но глобальные нагрузки мне просто противопоказаны, — рассказывал Александр в интервью «Комсомольской правде». — Мне не назначено никакого лечения, кроме как не доводить пульс до 220. Никаких операций, никакого медикаментозного лечения, я живу обычной жизнью. Но профессиональный спорт мне противопоказан. Врачи сказали: наверное, ты дошел до такого предела, когда следующий шаг — это уже опасно, мы не можем тебе позволить делать следующие шаги.

После окончания карьеры оба фигуриста успели поучаствовать в «Ледниковом периоде» — Энберт в паре с актрисой Ольгой Кузьминой выиграл, а на следующий год занял третье место, катаясь с Агатой Муцениеце. Наташа примеряла разные образы вместе с Никитой Пресняковым. Александр же еще выступал в спектакле «Анна Каренина» вместе с Евгенией Медведевой — фигуристы выучили выброс, тодес и высокие поддержки, благодаря чему болельщики «отправляли» их на профессиональные соревнования.

Но Наташа внезапно решила возобновить карьеру. Забияко планирует выступать за Канаду со спортсменом, который на шесть лет ее младше. Захари Дэйлман — брат бронзового призера чемпионата мира и олимпийской чемпионки в команде Габриэлы Дэйлман. По информации РИА «Новости», тренировать фигуристов будет Бруно Маркотт. Раньше он работал с канадским дуэтом Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд и сейчас состоит в браке с партнершей.

Забияко могла вдохновиться примером Ванессы Джеймс, которая сейчас выступает как раз с Эриком — в этом году они завоевали бронзу чемпионата мира, хотя буквально недавно встали в пару. Или же примером может служить Алена Савченко, только с пятой попытки выигравшая Олимпийские игры.

Главной проблемой последних соревновательных лет у Забияко были прыжки — тройной тулуп получался хорошо, а вот сальхов почти нет. О сложных каскадах и речьине шло. Но сейчас есть время снова попробовать или даже выучить что-то еще — россияне на международной арене пока не выступают, так что шансы Наташи повышаются. Есть возможность закрепиться в топе и прийти к следующим Играм в статусе фаворита.