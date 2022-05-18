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Сегодня, 17:35

Известная российская фигуристка может перейти в сборную Канады

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Наталья Забияко и Александр Энберт.
Фото Global Look Press
Наталья Забияко и Никита Пресняков в шоу «Ледниковый период».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Призер Олимпиады Наталья Забияко в свое время переехала из Эстонии в Россию, а через два года после завершения карьеры нашла нового партнера за океаном.

Того, что из-за сложившейся ситуации наши фигуристы могут начать переходить в сборные других стран, опасались еще несколько месяцев назад. Но до сих пор особого движения не было. И вот сейчас новость — призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Наталья Забияко может оказаться под флангом Канады, где встает в пару с партнером на шесть лет младше ее. А ведь спортсменка, много лет выступавшая за Россию, не появлялась на соревновательном льду с 2018 года.

Попытка тройного акселя и десять дней в реанимации

Наталья родилась в Эстонии, но особых успехов там не добилась. Но то, что она талантливая парница, видели многие, поэтому в 2014 году ее позвали в российскую сборную. Забияко согласилась, но в ее родной стране данное решение приняли почти в штыки — федерация запросила для фигуристки максимальный карантин, эстонская пресса называла Наташу предательницей. Но это не помешало спортсменке начать тренироваться у Нины Мозер вместе с Юрием Ларионовым. Партнер был временным, и об этом открыто говорилось.

Наталья Забияко и Никита Пресняков в шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Наталья Забияко и Никита Пресняков в шоу «Ледниковый период».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В конце сезона Юрий завершил карьеру из-за травмы, а Забияко встала в пару с Александром Энбертом. Оба до совместной работы уже четырежды меняли партнеров, и эта попытка была пятой. У Наташи и Саши настолько все хорошо получалось в плане парных элементов, что уже через несколько месяцев они решили тренировать выброс тройной аксель. Фигуристка сильно упала, ударилась головой об лед и десять дней после этого провела в реанимации. Об этом она рассказывала в фильме «Несломленные», в котором большая часть была посвящена именно паре Забияко/Энберт.

В реанимации Наташа не могла есть и пить, приходила в себя только на полчаса в сутки и была не в состоянии сфокусировать зрение на одной точке. Но спортсменке даже не пришлось делать никакой операции, поэтому девушка выздоровела и смогла продолжить карьеру. Хотя Забияко в результате травмы частично потеряла слух.

Наталья Забияко. Никита Пресняков. «Изначально не все пары равны по своим возможностям». Забияко недовольна вылетом с «Ледникового периода»

Наташе пророчили другого партнера взамен Энберта до всей этой истории — казалось, он не чета талантливой фигуристке, но эта ситуация сблизила их. Саша стал мощной опорой, и уже через некоторое время они вместе вышли на лед и вернулись к полноценным тренировкам. Аксель Забияко/Энберт так больше и не исполняли, но и без этого фигуристы смогли выиграть медали всех главных соревнований, включая серебро в команде на Олимпийских играх.

Трогательное завершение карьеры и пример Алены Савченко

В 2020 году пара трогательно завершила карьеру на шоу их тренера Нины Мозер. Наташа и Саша показали номер на песню из рок-оперы «Юнона и Авось» «Я тебя никогда не забуду», а зрители увидели ролик о карьере фигуристов: «Как бы нам ни хотелось продолжать радовать вас своими выступлениями, обстоятельства складываются иначе. Я верю, что это к лучшему», — говорила тогда со сцены спортсменка. Перед этим Забияко и Энберт катались под стихотворение, написанное и прочитанное самой партнершей.

Завершили карьеру фигуристы из-за того, что Энберту по результатам углубленного медицинского обследования (УМО) не дали допуск к тренировкам и соревнованиям.

— Ничего серьезного, но глобальные нагрузки мне просто противопоказаны, — рассказывал Александр в интервью «Комсомольской правде». — Мне не назначено никакого лечения, кроме как не доводить пульс до 220. Никаких операций, никакого медикаментозного лечения, я живу обычной жизнью. Но профессиональный спорт мне противопоказан. Врачи сказали: наверное, ты дошел до такого предела, когда следующий шаг — это уже опасно, мы не можем тебе позволить делать следующие шаги.

После окончания карьеры оба фигуриста успели поучаствовать в «Ледниковом периоде» — Энберт в паре с актрисой Ольгой Кузьминой выиграл, а на следующий год занял третье место, катаясь с Агатой Муцениеце. Наташа примеряла разные образы вместе с Никитой Пресняковым. Александр же еще выступал в спектакле «Анна Каренина» вместе с Евгенией Медведевой — фигуристы выучили выброс, тодес и высокие поддержки, благодаря чему болельщики «отправляли» их на профессиональные соревнования.

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Но Наташа внезапно решила возобновить карьеру. Забияко планирует выступать за Канаду со спортсменом, который на шесть лет ее младше. Захари Дэйлман — брат бронзового призера чемпионата мира и олимпийской чемпионки в команде Габриэлы Дэйлман. По информации РИА «Новости», тренировать фигуристов будет Бруно Маркотт. Раньше он работал с канадским дуэтом Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд и сейчас состоит в браке с партнершей.

Забияко могла вдохновиться примером Ванессы Джеймс, которая сейчас выступает как раз с Эриком — в этом году они завоевали бронзу чемпионата мира, хотя буквально недавно встали в пару. Или же примером может служить Алена Савченко, только с пятой попытки выигравшая Олимпийские игры.

Главной проблемой последних соревновательных лет у Забияко были прыжки — тройной тулуп получался хорошо, а вот сальхов почти нет. О сложных каскадах и речьине шло. Но сейчас есть время снова попробовать или даже выучить что-то еще — россияне на международной арене пока не выступают, так что шансы Наташи повышаются. Есть возможность закрепиться в топе и прийти к следующим Играм в статусе фаворита.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Медведева
Нина Мозер
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