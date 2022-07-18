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Сегодня, 21:54

Касаткина выложила совместную фотографию с известной фигуристкой

Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Касаткина и Наталья Забияко.
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Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила новую фотографию у себя в социальных сетях. На ней она позирует в обнимку с призером Олимпийских игр фигуристкой Натальей Забияко.

Дарья Касаткина и Наталья Забияко.
Дарья Касаткина и Наталья Забияко.

Ранее Касаткина призналась, что состоит в отношениях с девушкой, но не стала уточнять ее имя.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 16-й строчке.

Дарья Касаткина
Наталья Забияко
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