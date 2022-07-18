Касаткина выложила совместную фотографию с известной фигуристкой

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила новую фотографию у себя в социальных сетях. На ней она позирует в обнимку с призером Олимпийских игр фигуристкой Натальей Забияко.

Дарья Касаткина и Наталья Забияко.

Ранее Касаткина призналась, что состоит в отношениях с девушкой, но не стала уточнять ее имя.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 16-й строчке.